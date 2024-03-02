https://ria.ru/20240302/armeniya-1930706300.html

Россия ожидает от Армении окончательного решения по ОДКБ, заявил Лавров

Россия ожидает от Армении окончательного решения по ОДКБ, заявил Лавров - РИА Новости, 02.03.2024

Россия ожидает от Армении окончательного решения по ОДКБ, заявил Лавров

Москва ждет, чтобы Ереван уже объявил наконец окончательное решение по своему участию в ОДКБ, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T15:41

2024-03-02T15:41

2024-03-02T17:05

сергей лавров

армения

одкб

политика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_ae337d0cdf5adf4c68c306818ed49d5b.jpg

АНТАЛЬЯ (Турция), 2 мар - РИА Новости. Москва ждет, чтобы Ереван уже объявил наконец окончательное решение по своему участию в ОДКБ, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Мы ждем, когда нам всем официально подтвердят, какое же будет окончательное решение, говорят: здесь мы подморозим в ОДКБ де-факто, а захотим, де-юре заморозим, де-юре выйдем; ЕврАзЭС нам пока интересен, потому что мы что-то оттуда получаем", - сказал министр в ходе пресс-конференции.Министр назвал это "не очень приглядной картиной". "Мы очень хотели бы, чтобы наши армянские партнёры для себя определились, как они хотят дальше жить и выполнять на взаимной основе те договоренности, которые на связывают в самых разных интеграционных структурах", - заявил он.По его словам, армянское руководство решило сделать ставку на внерегиональные страны, "которые обхаживают Ереван и обещают Еревану помочь во всех бедах, лишь бы только Армения порвала отношения с Россией и интеграционными структурами", которые созданы в регионе.Лавров также добавил, что если власти Армении решили проводить новую политику, считая характер взаимоотношений с Россией с 90-х годов ошибочным, и опираются при этом на мнение народа, то это "делает необходимым пересмотреть очень многое в российско-армянских отношениях".Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что "ОДКБ, вместо того, чтобы выполнять свои обязательства перед Арменией в сфере безопасности, наоборот, создает проблемы". По словам премьера, Армения, фактически заморозившая участие в ОДКБ, приостановит участие и юридически, если нынешняя ситуация сохранится. Секретарь совета безопасности Армении Армен Григорян ранее назвал "стратегической ошибкой" сильную зависимость республики от России с 1991 года.

https://ria.ru/20240227/zvartnots-1929731095.html

https://ria.ru/20240228/odkb-1930051989.html

https://ria.ru/20240225/armeniya-1929361567.html

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей лавров, армения, одкб, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)