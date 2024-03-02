https://ria.ru/20240302/armeniya-1930706300.html
Россия ожидает от Армении окончательного решения по ОДКБ, заявил Лавров
Россия ожидает от Армении окончательного решения по ОДКБ, заявил Лавров - РИА Новости, 02.03.2024
Россия ожидает от Армении окончательного решения по ОДКБ, заявил Лавров
Москва ждет, чтобы Ереван уже объявил наконец окончательное решение по своему участию в ОДКБ, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T15:41
2024-03-02T15:41
2024-03-02T17:05
сергей лавров
армения
одкб
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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АНТАЛЬЯ (Турция), 2 мар - РИА Новости. Москва ждет, чтобы Ереван уже объявил наконец окончательное решение по своему участию в ОДКБ, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Мы ждем, когда нам всем официально подтвердят, какое же будет окончательное решение, говорят: здесь мы подморозим в ОДКБ де-факто, а захотим, де-юре заморозим, де-юре выйдем; ЕврАзЭС нам пока интересен, потому что мы что-то оттуда получаем", - сказал министр в ходе пресс-конференции.Министр назвал это "не очень приглядной картиной". "Мы очень хотели бы, чтобы наши армянские партнёры для себя определились, как они хотят дальше жить и выполнять на взаимной основе те договоренности, которые на связывают в самых разных интеграционных структурах", - заявил он.По его словам, армянское руководство решило сделать ставку на внерегиональные страны, "которые обхаживают Ереван и обещают Еревану помочь во всех бедах, лишь бы только Армения порвала отношения с Россией и интеграционными структурами", которые созданы в регионе.Лавров также добавил, что если власти Армении решили проводить новую политику, считая характер взаимоотношений с Россией с 90-х годов ошибочным, и опираются при этом на мнение народа, то это "делает необходимым пересмотреть очень многое в российско-армянских отношениях".Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что "ОДКБ, вместо того, чтобы выполнять свои обязательства перед Арменией в сфере безопасности, наоборот, создает проблемы". По словам премьера, Армения, фактически заморозившая участие в ОДКБ, приостановит участие и юридически, если нынешняя ситуация сохранится. Секретарь совета безопасности Армении Армен Григорян ранее назвал "стратегической ошибкой" сильную зависимость республики от России с 1991 года.
https://ria.ru/20240227/zvartnots-1929731095.html
https://ria.ru/20240228/odkb-1930051989.html
https://ria.ru/20240225/armeniya-1929361567.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, армения, одкб, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Сергей Лавров, Армения, ОДКБ, Политика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Россия ожидает от Армении окончательного решения по ОДКБ, заявил Лавров
Лавров: Россия ожидает от Армении окончательного решения по участию в ОДКБ
АНТАЛЬЯ (Турция), 2 мар - РИА Новости. Москва ждет, чтобы Ереван уже объявил наконец окончательное решение по своему участию в ОДКБ, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Мы ждем, когда нам всем официально подтвердят, какое же будет окончательное решение, говорят: здесь мы подморозим в ОДКБ де-факто, а захотим, де-юре заморозим, де-юре выйдем; ЕврАзЭС
нам пока интересен, потому что мы что-то оттуда получаем", - сказал министр в ходе пресс-конференции.
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Министр назвал это "не очень приглядной картиной". "Мы очень хотели бы, чтобы наши армянские партнёры для себя определились, как они хотят дальше жить и выполнять на взаимной основе те договоренности, которые на связывают в самых разных интеграционных структурах", - заявил он.
По его словам, армянское руководство решило сделать ставку на внерегиональные страны, "которые обхаживают Ереван и обещают Еревану помочь во всех бедах, лишь бы только Армения порвала отношения с Россией и интеграционными структурами", которые созданы в регионе.
Армения может заморозить участие в ОДКБ де-юре, заявил Пашинян
Лавров также добавил, что если власти Армении решили проводить новую политику, считая характер взаимоотношений с Россией с 90-х годов ошибочным, и опираются при этом на мнение народа, то это "делает необходимым пересмотреть очень многое в российско-армянских отношениях".
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян
заявил, что "ОДКБ, вместо того, чтобы выполнять свои обязательства перед Арменией в сфере безопасности, наоборот, создает проблемы". По словам премьера, Армения, фактически заморозившая участие в ОДКБ, приостановит участие и юридически, если нынешняя ситуация сохранится. Секретарь совета безопасности Армении Армен Григорян
ранее назвал "стратегической ошибкой" сильную зависимость республики от России с 1991 года.
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