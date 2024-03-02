https://ria.ru/20240302/armeniya-1930680909.html
Турция и Армения приняли решение о новой встрече по нормализации отношений
Турция и Армения приняли решение о новой встрече по нормализации отношений - РИА Новости, 02.03.2024
Турция и Армения приняли решение о новой встрече по нормализации отношений
Турция и Армения приняли решение о проведении очередной встречи по нормализации отношений, дата и место будут согласованы, заявил РИА Новости спецпредставитель... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T13:14
2024-03-02T13:14
2024-03-02T13:41
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АНТАЛЬЯ (Турция), 2 мар – РИА Новости. Турция и Армения приняли решение о проведении очередной встречи по нормализации отношений, дата и место будут согласованы, заявил РИА Новости спецпредставитель Турции по нормализации с отношений с Ереваном, посол Сердар Кылыч."Будет встреча, мы приняли решение. По дате и месту определимся", - сказал Кылыч.Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.В Москве в январе 2022 года состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча. Как сообщал МИД РФ, стороны в ходе переговоров проявили готовность вести диалог в конструктивном неполитизированном ключе. Еще три встречи прошли в Вене.
https://ria.ru/20230208/armeniya-1850527528.html
https://ria.ru/20231030/granitsy-1906094898.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, армения, в мире, анкара (провинция)
Турция, Армения, В мире, Анкара (провинция)
Турция и Армения приняли решение о новой встрече по нормализации отношений
Спецпредставитель Анкары: Турция и Армения проведут договорились о переговорах