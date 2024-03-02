https://ria.ru/20240302/armeniya-1930680909.html

Турция и Армения приняли решение о новой встрече по нормализации отношений

Турция и Армения приняли решение о новой встрече по нормализации отношений - РИА Новости, 02.03.2024

Турция и Армения приняли решение о новой встрече по нормализации отношений

Турция и Армения приняли решение о проведении очередной встречи по нормализации отношений, дата и место будут согласованы, заявил РИА Новости спецпредставитель... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T13:14

2024-03-02T13:14

2024-03-02T13:41

турция

армения

в мире

анкара (провинция)

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АНТАЛЬЯ (Турция), 2 мар – РИА Новости. Турция и Армения приняли решение о проведении очередной встречи по нормализации отношений, дата и место будут согласованы, заявил РИА Новости спецпредставитель Турции по нормализации с отношений с Ереваном, посол Сердар Кылыч."Будет встреча, мы приняли решение. По дате и месту определимся", - сказал Кылыч.Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.В Москве в январе 2022 года состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча. Как сообщал МИД РФ, стороны в ходе переговоров проявили готовность вести диалог в конструктивном неполитизированном ключе. Еще три встречи прошли в Вене.

https://ria.ru/20230208/armeniya-1850527528.html

https://ria.ru/20231030/granitsy-1906094898.html

турция

армения

анкара (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

турция, армения, в мире, анкара (провинция)