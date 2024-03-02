https://ria.ru/20240302/armeniya-1930641564.html

В Армении назвали "зависимость" от России стратегической ошибкой

В Армении назвали "зависимость" от России стратегической ошибкой - РИА Новости, 02.03.2024

В Армении назвали "зависимость" от России стратегической ошибкой

Секретарь совета безопасности Армении Армен Григорян назвал "стратегической ошибкой" сильную зависимость республики от России с 1991 года. РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T08:41

2024-03-02T08:41

2024-03-02T09:02

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ЕРЕВАН, 2 мар - РИА Новости. Секретарь совета безопасности Армении Армен Григорян назвал "стратегической ошибкой" сильную зависимость республики от России с 1991 года. "По всем направлениям – политическому, экономическому, военно-политическому, научному – Армения была в большой зависимости от России, и эта было частью нашей общей безопасности. Когда с 2020 года мы увидели, что эта система не работает, мы начали предпринимать шаги, чтобы найти альтернативы для обеспечения безопасности Армении", – сказал Григорян в интервью общественному телевидению Армении. По его утверждению, система безопасности якобы "не работала как в двустороннем, армяно-российском формате, так и многостороннем – в рамках ОДКБ". "И на пути поиска альтернативы мы делаем многочисленные шаги, потому что мы долгое время полностью зависели от одного центра. И, кстати, то, что мы с 1991 года по всем направлениям зависели от России, было нашей большой стратегической ошибкой. И когда Россия приняла решение не помогать Армении и наша система безопасности полностью рухнула, Армения начала искать для себя альтернативы", – заявил Григорян. Также, по его словам, Ереван работает над экономической диверсификацией. "За первые девять месяцев 2023 года ведущим инвестором в Армении стали Объединенные Арабские Эмираты – примерно 250 миллионов долларов, второе место занимает Люксембург, за ним идет Россия – менее 50 миллионов долларов. Эти процессы – результат выбора самой России. Россия решила не осуществлять инвестиции в Армении. Или мы можем также утверждать, что Армения открылась миру, созданы большие возможности, обеспечивается конкуренция", – сказал Григорян. По его словам, Армения ищет новые экспортные рынки, в том числе в странах ЕС, старается обеспечить конкурентоспособность армянской продукции и ее соответствие стандартам Евросоюза. Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с армянским премьером Николом Пашиняном в июне 2023 года заявил, что Россия дорожит братскими отношениями с Арменией, которые носят стратегический и союзнический характер. Он отметил, что торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество России и Армении развивается активно и динамично. Он уточнил, что в январе–апреле 2023-го товарооборот между Москвой и Ереваном вырос на 96% и составил почти 140 миллиардов рублей. Он напомнил, что в Армении успешно работают более 4,5 тысячи российских компаний, а накопленные инвестиции превышают 46% от общего объема иностранных капиталовложений в армянскую экономику. Он отметил, что Мишустин отметил, что Россия заинтересована в запуске новых совместных проектов в энергетике, горнодобывающей промышленности, цифровизации, в агропромышленном комплексе. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Москве видят в стремлении ЕС закрепиться в Армении исключительно геополитическую подоплеку, "далекую от интересов реальной нормализации отношений в Закавказье", осуществляемую для того, чтобы "выдавить Россию из региона и ослабить ее историческую роль как главного гаранта безопасности".

https://ria.ru/20240223/armeniya-1929133751.html

https://ria.ru/20240229/armeniya-1930318877.html

https://ria.ru/20231129/sotrudnichestvo-1912671833.html

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Дарья Буймова

армения, россия, ереван, михаил мишустин, армен григорян, евросоюз, одкб, никол пашинян, в мире