https://ria.ru/20240302/argentina-1930629712.html
Президент Аргентины решил пойти на диалог с губернаторами на фоне конфликта
Президент Аргентины решил пойти на диалог с губернаторами на фоне конфликта - РИА Новости, 02.03.2024
Президент Аргентины решил пойти на диалог с губернаторами на фоне конфликта
Президент Аргентины Хавьер Милей согласился пойти на диалог с губернаторами на фоне серьезного конфликта, предложив им подписать соглашение по 10 пунктам,... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T04:47
2024-03-02T04:47
2024-03-02T04:47
хавьер милей
аргентина
чубут
кордова (аргентина)
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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 мар - РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей согласился пойти на диалог с губернаторами на фоне серьезного конфликта, предложив им подписать соглашение по 10 пунктам, следует из его выступления в парламенте. "Мы встретимся 25 мая в провинции Кордова, чтобы подписать новое соглашение, так называемый майский пакт, который установит 10 принципов нового экономического порядка", - сказал Милей. Речь идёт о неприкосновенности частной собственности, о бюджетном балансе, о сокращении госрасходов, о налоговой реформе, о перераспределении доходов между федеральным и региональными бюджетами, о добыче природных ресурсов, о трудовой, пенсионной и политической реформах, об открытии международной торговли. В настоящее время между Милеем и рядом губернаторов возник серьезный конфликт. Недавно в палате депутатов был возвращен на дополнительное рассмотрение пакет реформ Милея. Президент обвинил губернаторов в том, что его законопроекты не были одобрены парламентом, назвав их предателями. Кроме того, федеральные власти не хотят перечислять регионам поступления от ряда налогов, центр лишил провинции транспортных субсидий. Губернаторы провинций Чубут, Рио-Негро, Неукен, Санта-Крус, Тьерра-дель-фуэго (Огненная земля) и Ла-Пампа пригрозили прекратить производство нефти из-за того, что федеральные власти не перечислили провинции Чубут положенные ей 13,5 миллиарда песо (15 миллионов долларов) из фонда, формируемого в том числе за счёт топливных налогов. Однако затем пошли на перемирие с властями после решения суда в их пользу.
https://ria.ru/20240302/argentina-1930629599.html
https://ria.ru/20231221/argentina-1917117449.html
аргентина
чубут
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хавьер милей, аргентина, чубут, кордова (аргентина)
Хавьер Милей, Аргентина, Чубут, Кордова (Аргентина)
Президент Аргентины решил пойти на диалог с губернаторами на фоне конфликта
Глава Аргентины Милей решил пойти на диалог с губернаторами на фоне конфликта
БУЭНОС-АЙРЕС, 2 мар - РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей согласился пойти на диалог с губернаторами на фоне серьезного конфликта, предложив им подписать соглашение по 10 пунктам, следует из его выступления в парламенте.
«
"Мы встретимся 25 мая в провинции Кордова, чтобы подписать новое соглашение, так называемый майский пакт, который установит 10 принципов нового экономического порядка", - сказал Милей.
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Речь идёт о неприкосновенности частной собственности, о бюджетном балансе, о сокращении госрасходов, о налоговой реформе, о перераспределении доходов между федеральным и региональными бюджетами, о добыче природных ресурсов, о трудовой, пенсионной и политической реформах, об открытии международной торговли.
В настоящее время между Милеем и рядом губернаторов возник серьезный конфликт. Недавно в палате депутатов был возвращен на дополнительное рассмотрение пакет реформ Милея. Президент обвинил губернаторов в том, что его законопроекты не были одобрены парламентом, назвав их предателями. Кроме того, федеральные власти не хотят перечислять регионам поступления от ряда налогов, центр лишил провинции транспортных субсидий.
Губернаторы провинций Чубут
, Рио-Негро, Неукен
, Санта-Крус
, Тьерра-дель-фуэго (Огненная земля) и Ла-Пампа пригрозили прекратить производство нефти из-за того, что федеральные власти не перечислили провинции Чубут положенные ей 13,5 миллиарда песо (15 миллионов долларов) из фонда, формируемого в том числе за счёт топливных налогов. Однако затем пошли на перемирие с властями после решения суда в их пользу.
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