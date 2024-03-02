https://ria.ru/20240302/argentina-1930629599.html
Власти Аргентины закроют единственное новостное госагентство в стране
Власти Аргентины закроют единственное новостное госагентство в стране - РИА Новости, 02.03.2024
Власти Аргентины закроют единственное новостное госагентство в стране
Президент Аргентины Хавьер Милей решил закрыть единственное новостное госагентство в стране из-за того, что оно, по его мнению, пропагандировало политику... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T04:43
2024-03-02T04:43
2024-03-02T04:43
аргентина
хавьер милей
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 мар - РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей решил закрыть единственное новостное госагентство в стране из-за того, что оно, по его мнению, пропагандировало политику экс-президента Кристины Киршнер. Ранее власти планировали приватизировать агентство. "Мы закроем агентство Télam, которое в последние десятилетия использовалось как агентство для пропаганды киршнеризма", - сказал глава государства.
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аргентина, хавьер милей, в мире
Аргентина, Хавьер Милей, В мире
Власти Аргентины закроют единственное новостное госагентство в стране
Президент Аргентины Милей решил закрыть единственное новостное госагентство
БУЭНОС-АЙРЕС, 2 мар - РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей решил закрыть единственное новостное госагентство в стране из-за того, что оно, по его мнению, пропагандировало политику экс-президента Кристины Киршнер.
Ранее власти планировали приватизировать агентство.
Аргентинская провинция пригрозила Милею бунтом
"Мы закроем агентство Télam, которое в последние десятилетия использовалось как агентство для пропаганды киршнеризма", - сказал глава государства.