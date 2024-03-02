https://ria.ru/20240302/argentina-1930629599.html

Власти Аргентины закроют единственное новостное госагентство в стране

Власти Аргентины закроют единственное новостное госагентство в стране - РИА Новости, 02.03.2024

Власти Аргентины закроют единственное новостное госагентство в стране

Президент Аргентины Хавьер Милей решил закрыть единственное новостное госагентство в стране из-за того, что оно, по его мнению, пропагандировало политику... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T04:43

2024-03-02T04:43

2024-03-02T04:43

аргентина

хавьер милей

в мире

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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 мар - РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей решил закрыть единственное новостное госагентство в стране из-за того, что оно, по его мнению, пропагандировало политику экс-президента Кристины Киршнер. Ранее власти планировали приватизировать агентство. "Мы закроем агентство Télam, которое в последние десятилетия использовалось как агентство для пропаганды киршнеризма", - сказал глава государства.

https://ria.ru/20240224/argentina-1929236407.html

аргентина

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