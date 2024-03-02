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Риелторы сообщили о росте взносов за аренду жилья в Испании для украинцев - РИА Новости, 02.03.2024
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07:16 02.03.2024
https://ria.ru/20240302/arenda-1930636362.html
Риелторы сообщили о росте взносов за аренду жилья в Испании для украинцев
Риелторы сообщили о росте взносов за аренду жилья в Испании для украинцев - РИА Новости, 02.03.2024
Риелторы сообщили о росте взносов за аренду жилья в Испании для украинцев
Испанские арендодатели после смерти перебежчика из России Максима Кузьминова ужесточили требования к выходцам с Украины, теперь те должны быть готовы заплатить... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T07:16
2024-03-02T07:16
украина
испания
в мире
курск
максим кузьминов
telegram
ми-8 амтш
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МАДРИД, 2 мар - РИА Новости. Испанские арендодатели после смерти перебежчика из России Максима Кузьминова ужесточили требования к выходцам с Украины, теперь те должны быть готовы заплатить до 20 тысяч евро (2 миллионов рублей), чтобы начать снимать квартиру в городах королевства, рассказали РИА Новости в агентствах недвижимости в разных городах страны. "Действительно, с начала конфликта на Украине в Испанию переехало немало граждан этой страны. Конечно, мы хотим им помочь, но также и отгородить себя от рисков. После новостей о смерти Кузьминова из соседней нам Вильяхойосы стали возникать не только вопросы о финансовых проблемах, но и о подлинности предоставляемых нам документов. Никто не хочет, не осознавая того, быть вовлеченным в политические скандалы", —сказал представитель агентства недвижимости из Валенсии Сантьяго. Он признал, что их компания проводит особую проверку как граждан Украины, так и граждан России, отметив, что процесс аренды жилья в Испании является непростой задачей для всех иностранцев. "Быть мигрантом и найти квартиру в Испании – задача не из простых. Логично, что многие иностранные граждане не располагают местными контрактами на работу, историями в банках, помощью местных поручителей, что вынуждает арендодателей принимать иные меры предосторожности. Так, все большую популярность набирает практика увеличения залоговых месяцев. По этой причине арендаторы должны быть готовы к тому, что им потребуется около 10 тысяч евро изначальных сбережений для этого", — сказал он. Агент недвижимости из Барселоны Мария рассказала РИА Новости, что теперь для заключения контракта об аренде граждане Украины должны будут предоставить официальный документ от поручителя, обязательно являющегося гражданином Испании, а также выплатить арендную плату на год вперед. "Небольшая квартира в хороших жилых районах Барселоны стоит в среднем 1600 евро. Таким образом, вам потребуется около 20 тысяч евро для начала жизни в столице Каталонии", — сказала она. Новые требования, по ее словам, были введены в компании в феврале 2024 года. О необходимости проверять платежеспособность беженцев с Украины говорит и владелица нескольких квартир в Мадриде, сдающая их в аренду, Изабель. Она столкнулась с недобросовестной квартиросъемщицей с Украины. "Эта молодая девушка переехала с Украины через несколько месяцев после начала конфликта и заселилась в мою квартиру на площади Испании. Это небольшая студия в 25 квадратных метров, но с учетом того, что она находится в хорошем районе Мадрида, ее месячная арендная плата составляет 1200 евро. Случилось так, что после некоторого времени девушка перестала платить аренду, сославшись на финансовые сложности. Это продолжалось более пяти месяцев", — сказала Изабель. По истечении долгосрочного контракта на аренду, который был заключен на год, женщина решила не продлевать его и выселить арендатора. Согласно правительственным данным, Испания предоставила временную защиту более чем 200 тысячам граждан Украины с 9 марта 2022 года, когда был активирован чрезвычайный механизм их защиты. Больше всего заявок на временную защиту было подано и выдано в Валенсийском сообществе (55 835), Каталонии (45 150), Андалусии (29 588) и Мадриде (28 087). СМИ 19 февраля сообщали, что в муниципалитете Вильяхойоса в Испании найдено тело, предположительно, Кузьминова. Представитель главного управления разведки минобороны Украины подтвердил изданию "РБК-Украина" его смерть. Позднее полиция Испании также подтвердила газете New York Times смерть Кузьминова. В пресс-службе гражданской гвардии Испании сообщили РИА Новости, что расследование обстоятельств его смерти засекречено, о деталях сообщат власти другой страны. Украинские СМИ и Telegram-каналы до этого утверждали, что российский летчик по наущению украинской разведки угнал вертолет Ми-8 из Курска и переправился на нем на Украину. Сам Кузьминов на пресс-конференции на Украине в сентябре 2023 года заявлял, что был подписан на паблики украинской разведки в Telegram, под постами были указаны контакты для связи, он связался с украинской стороной и начал переписку. По его словам, операцию обсуждали около полугода. Как заявил Кузьминов, в день, когда он угнал вертолет, с ним были два члена экипажа, они были безоружны, не могли оказать сопротивления. Кузьминов утверждает, что члены экипажа якобы "начали бояться", "немножко агрессивно себя вести" и "выбежали из вертолета в сторону границы". По словам Кузьминова, дальнейшая их судьба ему неизвестна, но "как следует из СМИ, возможно, что их ликвидировали".
https://ria.ru/20240227/kuzminov-1929668582.html
https://ria.ru/20240226/kuzminov-1929481882.html
https://ria.ru/20240226/kuzminov-1929456624.html
https://ria.ru/20230310/ukraina-1857150228.html
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украина, испания, в мире, курск, максим кузьминов, telegram, ми-8 амтш
Украина, Испания, В мире, Курск, Максим Кузьминов, Telegram, Ми-8 АМТШ
Риелторы сообщили о росте взносов за аренду жилья в Испании для украинцев

Риелторы: аренда жилья в Испании для украинцев вырос после смерти Кузьминова

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкПрохожие на одной из улиц Барселоны
Прохожие на одной из улиц Барселоны - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Прохожие на одной из улиц Барселоны. Архивное фото
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МАДРИД, 2 мар - РИА Новости. Испанские арендодатели после смерти перебежчика из России Максима Кузьминова ужесточили требования к выходцам с Украины, теперь те должны быть готовы заплатить до 20 тысяч евро (2 миллионов рублей), чтобы начать снимать квартиру в городах королевства, рассказали РИА Новости в агентствах недвижимости в разных городах страны.
«
"Действительно, с начала конфликта на Украине в Испанию переехало немало граждан этой страны. Конечно, мы хотим им помочь, но также и отгородить себя от рисков. После новостей о смерти Кузьминова из соседней нам Вильяхойосы стали возникать не только вопросы о финансовых проблемах, но и о подлинности предоставляемых нам документов. Никто не хочет, не осознавая того, быть вовлеченным в политические скандалы", —сказал представитель агентства недвижимости из Валенсии Сантьяго.
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27 февраля, 00:07
Он признал, что их компания проводит особую проверку как граждан Украины, так и граждан России, отметив, что процесс аренды жилья в Испании является непростой задачей для всех иностранцев.
"Быть мигрантом и найти квартиру в Испании – задача не из простых. Логично, что многие иностранные граждане не располагают местными контрактами на работу, историями в банках, помощью местных поручителей, что вынуждает арендодателей принимать иные меры предосторожности. Так, все большую популярность набирает практика увеличения залоговых месяцев. По этой причине арендаторы должны быть готовы к тому, что им потребуется около 10 тысяч евро изначальных сбережений для этого", — сказал он.
Агент недвижимости из Барселоны Мария рассказала РИА Новости, что теперь для заключения контракта об аренде граждане Украины должны будут предоставить официальный документ от поручителя, обязательно являющегося гражданином Испании, а также выплатить арендную плату на год вперед.
"Небольшая квартира в хороших жилых районах Барселоны стоит в среднем 1600 евро. Таким образом, вам потребуется около 20 тысяч евро для начала жизни в столице Каталонии", — сказала она.
Максим Кузьминов - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
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Новые требования, по ее словам, были введены в компании в феврале 2024 года.
О необходимости проверять платежеспособность беженцев с Украины говорит и владелица нескольких квартир в Мадриде, сдающая их в аренду, Изабель. Она столкнулась с недобросовестной квартиросъемщицей с Украины.
«
"Эта молодая девушка переехала с Украины через несколько месяцев после начала конфликта и заселилась в мою квартиру на площади Испании. Это небольшая студия в 25 квадратных метров, но с учетом того, что она находится в хорошем районе Мадрида, ее месячная арендная плата составляет 1200 евро. Случилось так, что после некоторого времени девушка перестала платить аренду, сославшись на финансовые сложности. Это продолжалось более пяти месяцев", — сказала Изабель.
По истечении долгосрочного контракта на аренду, который был заключен на год, женщина решила не продлевать его и выселить арендатора.
Согласно правительственным данным, Испания предоставила временную защиту более чем 200 тысячам граждан Украины с 9 марта 2022 года, когда был активирован чрезвычайный механизм их защиты. Больше всего заявок на временную защиту было подано и выдано в Валенсийском сообществе (55 835), Каталонии (45 150), Андалусии (29 588) и Мадриде (28 087).
Максим Кузьминов
Кузьминов жил в Вильяхойосе недолго, рассказали местные жители
26 февраля, 06:11
СМИ 19 февраля сообщали, что в муниципалитете Вильяхойоса в Испании найдено тело, предположительно, Кузьминова. Представитель главного управления разведки минобороны Украины подтвердил изданию "РБК-Украина" его смерть. Позднее полиция Испании также подтвердила газете New York Times смерть Кузьминова. В пресс-службе гражданской гвардии Испании сообщили РИА Новости, что расследование обстоятельств его смерти засекречено, о деталях сообщат власти другой страны.
Украинские СМИ и Telegram-каналы до этого утверждали, что российский летчик по наущению украинской разведки угнал вертолет Ми-8 из Курска и переправился на нем на Украину. Сам Кузьминов на пресс-конференции на Украине в сентябре 2023 года заявлял, что был подписан на паблики украинской разведки в Telegram, под постами были указаны контакты для связи, он связался с украинской стороной и начал переписку. По его словам, операцию обсуждали около полугода.
Как заявил Кузьминов, в день, когда он угнал вертолет, с ним были два члена экипажа, они были безоружны, не могли оказать сопротивления. Кузьминов утверждает, что члены экипажа якобы "начали бояться", "немножко агрессивно себя вести" и "выбежали из вертолета в сторону границы". По словам Кузьминова, дальнейшая их судьба ему неизвестна, но "как следует из СМИ, возможно, что их ликвидировали".
Жители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка — Шегини на польско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
СМИ: украинцы бегут за границу, чтобы спасти подростков от мобилизации
10 марта 2023, 21:50
 
УкраинаИспанияВ миреКурскМаксим КузьминовTelegramМи-8 АМТШ
 
 
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