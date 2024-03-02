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СМИ: коллекционер и дизайнер Айрис Апфель умерла в возрасте 102 лет
СМИ: коллекционер и дизайнер Айрис Апфель умерла в возрасте 102 лет - РИА Новости, 02.03.2024
СМИ: коллекционер и дизайнер Айрис Апфель умерла в возрасте 102 лет
Коллекционер, дизайнер и икона стиля Айрис Апфель скончалась в возрасте 102 лет во Флориде (США), сообщают американские СМИ. РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T05:10
2024-03-02T05:10
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НЬЮ-ЙОРК, 2 мар - РИА Новости. Коллекционер, дизайнер и икона стиля Айрис Апфель скончалась в возрасте 102 лет во Флориде (США), сообщают американские СМИ. "Айрис Апфель... звезда Нью-Йорка, известная своим эклектичным стилем, особенно огромными очками в черной оправе, умерла в пятницу дома в Палм-Бич, штат Флорида. Ей было 102 года", - говорится в публикации New York Post.Законодательница мод обрела всемирную известность благодаря своей выставке в музее Метрополитен в 2005 году. Компания Апфель Old World Weavers, которая занималась производством и торговлей тканями, представляющими собой копии винтажных материалов 18-19 веков, в 1950-1992 годы принимала участие в ряде проектов реставрационных работ, включавших заказы Белого Дома для девяти президентов США от Трумана до Клинтона. Апфель стала модной иконой, когда подписала модельный контракт с агентством IMG в 2019 году в качестве модели в возрасте 97 лет.
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РИА Новости
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флорида, сша, нью-йорк (город)
Флорида, США, Нью-Йорк (город)
СМИ: коллекционер и дизайнер Айрис Апфель умерла в возрасте 102 лет
NYP: коллекционер и дизайнер Айрис Апфель умерла в США на 102 году жизни
НЬЮ-ЙОРК, 2 мар - РИА Новости.
Коллекционер, дизайнер и икона стиля Айрис Апфель скончалась в возрасте 102 лет во Флориде (США), сообщают американские СМИ
.
"Айрис Апфель... звезда Нью-Йорка
, известная своим эклектичным стилем, особенно огромными очками в черной оправе, умерла в пятницу дома в Палм-Бич, штат Флорида. Ей было 102 года", - говорится в публикации New York Post.
Законодательница мод обрела всемирную известность благодаря своей выставке в музее Метрополитен в 2005 году.
Компания Апфель Old World Weavers, которая занималась производством и торговлей тканями, представляющими собой копии винтажных материалов 18-19 веков, в 1950-1992 годы принимала участие в ряде проектов реставрационных работ, включавших заказы Белого Дома для девяти президентов США от Трумана до Клинтона.
Апфель стала модной иконой, когда подписала модельный контракт с агентством IMG в 2019 году в качестве модели в возрасте 97 лет.