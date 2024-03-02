https://ria.ru/20240302/apfel-1930630759.html

СМИ: коллекционер и дизайнер Айрис Апфель умерла в возрасте 102 лет

СМИ: коллекционер и дизайнер Айрис Апфель умерла в возрасте 102 лет - РИА Новости, 02.03.2024

СМИ: коллекционер и дизайнер Айрис Апфель умерла в возрасте 102 лет

Коллекционер, дизайнер и икона стиля Айрис Апфель скончалась в возрасте 102 лет во Флориде (США), сообщают американские СМИ. РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T05:10

2024-03-02T05:10

2024-03-02T05:37

флорида

сша

нью-йорк (город)

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НЬЮ-ЙОРК, 2 мар - РИА Новости. Коллекционер, дизайнер и икона стиля Айрис Апфель скончалась в возрасте 102 лет во Флориде (США), сообщают американские СМИ. "Айрис Апфель... звезда Нью-Йорка, известная своим эклектичным стилем, особенно огромными очками в черной оправе, умерла в пятницу дома в Палм-Бич, штат Флорида. Ей было 102 года", - говорится в публикации New York Post.Законодательница мод обрела всемирную известность благодаря своей выставке в музее Метрополитен в 2005 году. Компания Апфель Old World Weavers, которая занималась производством и торговлей тканями, представляющими собой копии винтажных материалов 18-19 веков, в 1950-1992 годы принимала участие в ряде проектов реставрационных работ, включавших заказы Белого Дома для девяти президентов США от Трумана до Клинтона. Апфель стала модной иконой, когда подписала модельный контракт с агентством IMG в 2019 году в качестве модели в возрасте 97 лет.

флорида

сша

нью-йорк (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

флорида, сша, нью-йорк (город)