https://ria.ru/20240302/alkogol-1930682344.html
Мурашко заявил о снижении потребления алкоголя в России
Мурашко заявил о снижении потребления алкоголя в России - РИА Новости, 02.03.2024
Мурашко заявил о снижении потребления алкоголя в России
Тенденция потребления алкоголя в России за 5-10 лет показывает снижение, но сейчас темпы снижения остановились, в ряде регионов высокие цифры потребления... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T13:23
2024-03-02T13:23
2024-03-02T13:23
общество
россия
михаил мурашко
владимир путин
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
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СИРИУС, 2 мар - РИА Новости. Тенденция потребления алкоголя в России за 5-10 лет показывает снижение, но сейчас темпы снижения остановились, в ряде регионов высокие цифры потребления спиртного, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Мы видим достаточно высокие цифры потребления алкоголя в ряде субъектов. Если смотреть тенденцию за 5-10 лет, то потребление алкоголя снижается, но сейчас темпы снижения остановились", - сказал Мурашко журналистам в кулуарах Всемирного фестиваля молодежи. Он отметил, что президент России Владимир Путин в своем послании озвучил важный посыл для населения - контроль собственного здоровья и уход от вредных привычек. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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https://ria.ru/20240221/alkogol-1928640466.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил мурашко, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
Общество, Россия, Михаил Мурашко, Владимир Путин, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
Мурашко заявил о снижении потребления алкоголя в России
Мурашко заявил о снижении потребления алкоголя в России за последние десять лет