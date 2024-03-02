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Мурашко заявил о снижении потребления алкоголя в России - РИА Новости, 02.03.2024
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13:23 02.03.2024
https://ria.ru/20240302/alkogol-1930682344.html
Мурашко заявил о снижении потребления алкоголя в России
Мурашко заявил о снижении потребления алкоголя в России - РИА Новости, 02.03.2024
Мурашко заявил о снижении потребления алкоголя в России
Тенденция потребления алкоголя в России за 5-10 лет показывает снижение, но сейчас темпы снижения остановились, в ряде регионов высокие цифры потребления... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T13:23
2024-03-02T13:23
общество
россия
михаил мурашко
владимир путин
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
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СИРИУС, 2 мар - РИА Новости. Тенденция потребления алкоголя в России за 5-10 лет показывает снижение, но сейчас темпы снижения остановились, в ряде регионов высокие цифры потребления спиртного, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Мы видим достаточно высокие цифры потребления алкоголя в ряде субъектов. Если смотреть тенденцию за 5-10 лет, то потребление алкоголя снижается, но сейчас темпы снижения остановились", - сказал Мурашко журналистам в кулуарах Всемирного фестиваля молодежи. Он отметил, что президент России Владимир Путин в своем послании озвучил важный посыл для населения - контроль собственного здоровья и уход от вредных привычек. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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общество, россия, михаил мурашко, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
Общество, Россия, Михаил Мурашко, Владимир Путин, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
Мурашко заявил о снижении потребления алкоголя в России

Мурашко заявил о снижении потребления алкоголя в России за последние десять лет

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Продажа вина - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
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СИРИУС, 2 мар - РИА Новости. Тенденция потребления алкоголя в России за 5-10 лет показывает снижение, но сейчас темпы снижения остановились, в ряде регионов высокие цифры потребления спиртного, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Мы видим достаточно высокие цифры потребления алкоголя в ряде субъектов. Если смотреть тенденцию за 5-10 лет, то потребление алкоголя снижается, но сейчас темпы снижения остановились", - сказал Мурашко журналистам в кулуарах Всемирного фестиваля молодежи.
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Он отметил, что президент России Владимир Путин в своем послании озвучил важный посыл для населения - контроль собственного здоровья и уход от вредных привычек.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.
РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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ОбществоРоссияМихаил МурашкоВладимир ПутинФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
 
 
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