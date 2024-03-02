https://ria.ru/20240302/alkogol-1930682344.html

Мурашко заявил о снижении потребления алкоголя в России

Мурашко заявил о снижении потребления алкоголя в России - РИА Новости, 02.03.2024

Мурашко заявил о снижении потребления алкоголя в России

Тенденция потребления алкоголя в России за 5-10 лет показывает снижение, но сейчас темпы снижения остановились, в ряде регионов высокие цифры потребления... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T13:23

2024-03-02T13:23

2024-03-02T13:23

общество

россия

михаил мурашко

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

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СИРИУС, 2 мар - РИА Новости. Тенденция потребления алкоголя в России за 5-10 лет показывает снижение, но сейчас темпы снижения остановились, в ряде регионов высокие цифры потребления спиртного, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Мы видим достаточно высокие цифры потребления алкоголя в ряде субъектов. Если смотреть тенденцию за 5-10 лет, то потребление алкоголя снижается, но сейчас темпы снижения остановились", - сказал Мурашко журналистам в кулуарах Всемирного фестиваля молодежи. Он отметил, что президент России Владимир Путин в своем послании озвучил важный посыл для населения - контроль собственного здоровья и уход от вредных привычек. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20230918/zozh-1896871495.html

https://ria.ru/20240221/alkogol-1928640466.html

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Варвара Скокшина

общество, россия, михаил мурашко, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)