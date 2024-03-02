https://ria.ru/20240302/alibasov-1930712821.html

Сын Бари Алибасова рассказал о самочувствии отца

Сын Бари Алибасова рассказал о самочувствии отца - РИА Новости, 02.03.2024

Сын Бари Алибасова рассказал о самочувствии отца

Продюсера группы "На-На" Бари Алибасова выписали из больницы, он чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости его сын. РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T16:24

2024-03-02T16:24

2024-03-02T16:34

бари алибасов

на-на

шоубиз

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Продюсера группы "На-На" Бари Алибасова выписали из больницы, он чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости его сын. "Папу выписали… Мы его сразу отправили на дачу, он чувствует себя хорошо", - сказал он. Двадцать пятого февраля Алибасов был госпитализирован. Некоторое время он находится в реанимации в Боткинской больнице, врачи поставили ему диагноз "неподтвержденный инсульт".

https://ria.ru/20240229/alibasov-1930301352.html

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бари алибасов, на-на