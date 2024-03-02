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В Париже прошла манифестация против отправки войск на Украину - РИА Новости, 02.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:36 02.03.2024 (обновлено: 22:38 02.03.2024)
https://ria.ru/20240302/aktsiya-1930753593.html
В Париже прошла манифестация против отправки войск на Украину
В Париже прошла манифестация против отправки войск на Украину - РИА Новости, 02.03.2024
В Париже прошла манифестация против отправки войск на Украину
В Париже состоялась акция протеста против передачи оружия Киеву и возможной отправки военных на Украину, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T20:36
2024-03-02T22:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
франция
эммануэль макрон
нато
евросоюз
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ПАРИЖ, 2 мар — РИА Новости. В Париже состоялась акция протеста против передачи оружия Киеву и возможной отправки военных на Украину, передает корреспондент РИА Новости. Уточняется, что манифестация "За мир" прошла недалеко от эспланады Инвалидов в центре города по призыву партии "Патриоты" Флориана Филиппо. По оценке корреспондента РИА Новости, несмотря на сильный дождь, в ней приняли участие более ста человек. Участники скандировали "Макрона в отставку!", "Французы не будут умирать за Украину!", "Пусть Макрон едет воевать сам". На плакатах можно было прочитать: "Макрон, мы не будем умирать за Украину!", "За мир на Украине и в Газе, выйдем из НАТО и ЕС. Фрекзит!", "Прекратим вооружать Украину". Протестующие также осудили недавние заявления президента Эммануэля Макрона, который не исключил отправки военных на Украину и объявил о создании коалиции для поставки дальнобойных вооружений Киеву. Выступающие на акции призвали воспользоваться 35 статьей Конституции Франции, которая требует рассмотрения в парламенте любых инициатив, связанных со вступлением в войну. &quot;Перед Макроном и всеми фанатами третьей мировой войны, всеми безумцами-маккартистами, которые видят пророссийский заговор повсюду, против цензоров, против всех врагов Франции и ее народа — защитим мир и свободную Францию&quot;, — написал Филиппо в соцсети Х перед мероприятием.Ранее партия "Патриоты" запустила петицию под названием "Остановим Макрона", призывая парламентариев потребовать соответствующего голосования. После резкой критики заявлений президента всеми политическими силами Франции Макрон сообщил, что вынесет недавно подписанное соглашение о безопасности между Парижем и Киевом на обсуждение депутатов. Договор в том числе подразумевает выделение трех миллиардов военной помощи Украине в 2024 году. В Париже 26 февраля прошла конференция по поддержке киевского режима. На нее пригласили лидеров около десяти стран, включая ФРГ, Великобританию, Польшу, Данию и Нидерланды. По итогам саммита Макрон сообщил, что ЕС договорился создать очередную, девятую по счету коалицию по поставкам Украине ракет среднего и дальнего радиуса действия. Он также добавил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну".Кроме того, по инициативе Макрона участники обсуждали возможность отправки войск на Украину, но консенсуса не достигли.После встречи Шольц и министр обороны Германии Борис Писториус заявили, что Берлин не будет отправлять своих военнослужащих на Украину. Канцлер дополнительно подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, он снова заявил об отсутствии планов по отправке ВСУ ракет Taurus.Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль обратил внимание на обсуждение темы отправки войск на Украину, подчеркнув, что это сделает прямое военное столкновение между Россией и НАТО неизбежным.
https://ria.ru/20240302/nato-1930749501.html
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Митинг во Франции против поставок оружия Киеву и отправки военных на Украину
В Париже по призыву партии "Патриоты" Флориана Филиппо прошла акция против поставок оружия Киеву и против отправки военных на Украину с требованием к Франции выйти из НАТО. "Макрона в отставку!", "Макрон, езжай на Украину сам, французы не будут умирать за Украину", скандировали участники.
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в мире, украина, россия, франция, эммануэль макрон, нато, евросоюз, флориан филиппо, борис писториус, патриот
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, НАТО, Евросоюз, Флориан Филиппо, Борис Писториус, Патриот
В Париже прошла манифестация против отправки войск на Украину

В центре Парижа прошла акция против возможной отправки военных на Украину

Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 2 мар — РИА Новости. В Париже состоялась акция протеста против передачи оружия Киеву и возможной отправки военных на Украину, передает корреспондент РИА Новости.
Уточняется, что манифестация "За мир" прошла недалеко от эспланады Инвалидов в центре города по призыву партии "Патриоты" Флориана Филиппо. По оценке корреспондента РИА Новости, несмотря на сильный дождь, в ней приняли участие более ста человек.
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Участники скандировали "Макрона в отставку!", "Французы не будут умирать за Украину!", "Пусть Макрон едет воевать сам". На плакатах можно было прочитать: "Макрон, мы не будем умирать за Украину!", "За мир на Украине и в Газе, выйдем из НАТО и ЕС. Фрекзит!", "Прекратим вооружать Украину".
Протестующие также осудили недавние заявления президента Эммануэля Макрона, который не исключил отправки военных на Украину и объявил о создании коалиции для поставки дальнобойных вооружений Киеву. Выступающие на акции призвали воспользоваться 35 статьей Конституции Франции, которая требует рассмотрения в парламенте любых инициатив, связанных со вступлением в войну.
«

"Перед Макроном и всеми фанатами третьей мировой войны, всеми безумцами-маккартистами, которые видят пророссийский заговор повсюду, против цензоров, против всех врагов Франции и ее народа — защитим мир и свободную Францию", — написал Филиппо в соцсети Х перед мероприятием.

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Ранее партия "Патриоты" запустила петицию под названием "Остановим Макрона", призывая парламентариев потребовать соответствующего голосования.
После резкой критики заявлений президента всеми политическими силами Франции Макрон сообщил, что вынесет недавно подписанное соглашение о безопасности между Парижем и Киевом на обсуждение депутатов. Договор в том числе подразумевает выделение трех миллиардов военной помощи Украине в 2024 году.
В Париже 26 февраля прошла конференция по поддержке киевского режима. На нее пригласили лидеров около десяти стран, включая ФРГ, Великобританию, Польшу, Данию и Нидерланды. По итогам саммита Макрон сообщил, что ЕС договорился создать очередную, девятую по счету коалицию по поставкам Украине ракет среднего и дальнего радиуса действия. Он также добавил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну".
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Кроме того, по инициативе Макрона участники обсуждали возможность отправки войск на Украину, но консенсуса не достигли.
После встречи Шольц и министр обороны Германии Борис Писториус заявили, что Берлин не будет отправлять своих военнослужащих на Украину. Канцлер дополнительно подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, он снова заявил об отсутствии планов по отправке ВСУ ракет Taurus.
Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль обратил внимание на обсуждение темы отправки войск на Украину, подчеркнув, что это сделает прямое военное столкновение между Россией и НАТО неизбежным.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияФранцияЭммануэль МакронНАТОЕвросоюзФлориан ФилиппоБорис ПисториусПатриот
 
 
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