Валерий Ивченко оставил яркий след в истории театра и кино, заявил Беглов
Беглов: Валерий Ивченко оставил яркий след в истории театра и кино
© Алексей ДаничевАктер Валерий Ивченко
© Алексей Даничев
Актер Валерий Ивченко . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар – РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнование в связи со смертью народного артиста России Валерия Ивченко, отметив, что он оставил яркий след в истории театра и кино.
Ранее Большой драматический театр (БДТ) имени Товстоногова сообщил, что 2 марта на 85-м году жизни ушел из жизни народный артист России и Украины Валерий Ивченко.
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"Валерий Михайлович Ивченко оставил яркий след в истории нашего театра и кино. Он начинал свой путь в нашем городе в легендарной труппе Георгия Товстоногова. С его имением связан успех многих постановок БДТ, в том числе знаменитого спектакля "Смерть Тарелкина", - говорится в тексте соболезнования губернатора.
Беглов отметил, что с уходом Ивченко российская театральная культура понесла большую утрату.
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"Созданные им образы отличались глубиной, человечностью, душевным богатством. Он твердо хранил традиции актерского служения и преданности зрителю", - говорится в соболезновании.
Валерий Ивченко родился 20 ноября 1939 года в городе Купянске Харьковской области. По данным из открытых источников, в 1961 году он окончил студию при Харьковском драмтеатре имени Шевченко, в 1978 году – режиссерский факультет Киевского государственного института театрального искусства. Ивченко был приглашен в БДТ в 1983 году. Он получил звание народного артиста Украинской ССР в 1980 году, народного артиста России – в 1994 году. Помимо спектаклей этого театра, Ивченко был занят в многочисленных фильмах и сериалах с 1979 года.
Последней работой Ивченко в БДТ стал моноспектакль "Кроткая" по повести Федора Достоевского — за эту роль он стал лауреатом гран-при XII международного фестиваля моноспектаклей "Монокль" (2019). Также среди наград актера: Государственная премия СССР, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2009), звание лауреата театральной премии имени Е. А. Лебедева "За выдающийся вклад в развитие русского национального театрального искусства" (2007) и другие.