https://ria.ru/20240302/akter-1930716774.html

Актер Леон Кемстач рассказал на ВФМ, что хочет сыграть Тома Сойера

Актер Леон Кемстач рассказал на ВФМ, что хочет сыграть Тома Сойера - РИА Новости, 02.03.2024

Актер Леон Кемстач рассказал на ВФМ, что хочет сыграть Тома Сойера

Актер российского сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Леон Кемстач рассказал на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодёжи в Сириусе, что хотел... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T16:48

2024-03-02T16:48

2024-03-02T16:48

культура

россия

владимир путин

российское общество "знание"

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 2 мар – РИА Новости. Актер российского сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Леон Кемстач рассказал на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодёжи в Сириусе, что хотел бы сыграть Тома Сойера из произведения американского писателя Марка Твена. Встреча популярного российского актёра с участниками фестиваля состоялась в Городе молодёжи мира в кампусе "Ямал" в рамках просветительского марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание". Молодёжь из российских регионов, в том числе зарубежные гости задавали вопросы актеру об образовании, науке, спрашивали о популярном сериале. В ходе беседы были затронуты темы литературы. Так, участник фестиваля по имени Ахмед из Чечни задал вопрос о любимых произведениях актера. "У меня много есть (книг, которые нравятся - ред.), не знаю, как бы банально это не звучало, мне очень нравится Том Сойер... как-то постоянно себя ассоциирую с этим персонажем. Интересный вопрос, смог бы я его сыграть? Хотел бы, действительно очень бы хотел", - сказал Кемстач. В целом, говоря о нравственном воспитании, проблеме травли и бандитизма, которые могут прослеживаться в сериале "Слово пацана", Кемстач признался, что занимался вольной борьбой, однако не приемлет драк, предпочитая решать возникшие разногласия словами. Однако, если дело все же доходит до драки, "бить надо первым", отметил актер. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240302/uchastniki-1930710590.html

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россия, владимир путин, российское общество "знание", федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024