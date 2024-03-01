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Ученые придумали программу для мгновенного чтения дорожных знаков - РИА Новости, 01.03.2024
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15:29 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/znaki-1930507702.html
Ученые придумали программу для мгновенного чтения дорожных знаков
Ученые придумали программу для мгновенного чтения дорожных знаков - РИА Новости, 01.03.2024
Ученые придумали программу для мгновенного чтения дорожных знаков
Ученые пермского политеха разработали программу, которая мгновенно "читает" дорожный знак и уведомляет водителя, снижая риск ДТП, сообщает пресс-служба вуза. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T15:29
2024-03-01T15:29
технологии
gps
пермь
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ПЕРМЬ, 1 мар - РИА Новости. Ученые пермского политеха разработали программу, которая мгновенно "читает" дорожный знак и уведомляет водителя, снижая риск ДТП, сообщает пресс-служба вуза. Разработка пермских ученых должна помочь повысить безопасность на дорогах, уменьшить число нарушений, возникающих из-за неправильного прочтения дорожных знаков. Устройство устанавливается на любой авто и не зависит от интернета или GPS. "Ученые ПНИПУ создали собственный алгоритм распознавания дорожных знаков с использованием современных методов компьютерного зрения и машинного обучения на основе свободно распространяемых ПО. Программа написана на языке Python и весит всего 0,1 Мбайт. Разработчики реализовали программное обеспечение на основе библиотек OpenCV, Yolo и PyTorch", - говорится в сообщении. Программа распознает дорожные знаки в режиме реального времени (с поступающего видеопотока). При этом от машины до таблички остается примерно 25 метров. Затем система подает водителю сигнал голосовым помощником или проекцией на лобовое стекло. У водителя есть до пяти секунд, чтобы отреагировать. Сейчас ученые изучают, как разработка ведет себя на транспортных средствах. Затем должна начаться продажа устройств с этим программным обеспечением.
https://ria.ru/20240223/osago-1929095459.html
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96
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технологии, gps, пермь
Технологии, GPS, Пермь
Ученые придумали программу для мгновенного чтения дорожных знаков

Пермские ученые придумали программу для мгновенного чтения дорожных знаков

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДорожные знаки в центре Москвы
Дорожные знаки в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Дорожные знаки в центре Москвы. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 1 мар - РИА Новости. Ученые пермского политеха разработали программу, которая мгновенно "читает" дорожный знак и уведомляет водителя, снижая риск ДТП, сообщает пресс-служба вуза.
Разработка пермских ученых должна помочь повысить безопасность на дорогах, уменьшить число нарушений, возникающих из-за неправильного прочтения дорожных знаков. Устройство устанавливается на любой авто и не зависит от интернета или GPS.
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"Ученые ПНИПУ создали собственный алгоритм распознавания дорожных знаков с использованием современных методов компьютерного зрения и машинного обучения на основе свободно распространяемых ПО. Программа написана на языке Python и весит всего 0,1 Мбайт. Разработчики реализовали программное обеспечение на основе библиотек OpenCV, Yolo и PyTorch", - говорится в сообщении.
Программа распознает дорожные знаки в режиме реального времени (с поступающего видеопотока). При этом от машины до таблички остается примерно 25 метров. Затем система подает водителю сигнал голосовым помощником или проекцией на лобовое стекло. У водителя есть до пяти секунд, чтобы отреагировать.
Сейчас ученые изучают, как разработка ведет себя на транспортных средствах. Затем должна начаться продажа устройств с этим программным обеспечением.
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