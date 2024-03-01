https://ria.ru/20240301/znaki-1930507702.html

Ученые придумали программу для мгновенного чтения дорожных знаков

Ученые придумали программу для мгновенного чтения дорожных знаков - РИА Новости, 01.03.2024

Ученые придумали программу для мгновенного чтения дорожных знаков

Ученые пермского политеха разработали программу, которая мгновенно "читает" дорожный знак и уведомляет водителя, снижая риск ДТП, сообщает пресс-служба вуза. РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T15:29

2024-03-01T15:29

2024-03-01T15:29

технологии

gps

пермь

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ПЕРМЬ, 1 мар - РИА Новости. Ученые пермского политеха разработали программу, которая мгновенно "читает" дорожный знак и уведомляет водителя, снижая риск ДТП, сообщает пресс-служба вуза. Разработка пермских ученых должна помочь повысить безопасность на дорогах, уменьшить число нарушений, возникающих из-за неправильного прочтения дорожных знаков. Устройство устанавливается на любой авто и не зависит от интернета или GPS. "Ученые ПНИПУ создали собственный алгоритм распознавания дорожных знаков с использованием современных методов компьютерного зрения и машинного обучения на основе свободно распространяемых ПО. Программа написана на языке Python и весит всего 0,1 Мбайт. Разработчики реализовали программное обеспечение на основе библиотек OpenCV, Yolo и PyTorch", - говорится в сообщении. Программа распознает дорожные знаки в режиме реального времени (с поступающего видеопотока). При этом от машины до таблички остается примерно 25 метров. Затем система подает водителю сигнал голосовым помощником или проекцией на лобовое стекло. У водителя есть до пяти секунд, чтобы отреагировать. Сейчас ученые изучают, как разработка ведет себя на транспортных средствах. Затем должна начаться продажа устройств с этим программным обеспечением.

https://ria.ru/20240223/osago-1929095459.html

https://ria.ru/20240227/taksi-1929686430.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, gps, пермь