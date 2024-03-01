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Жители Таллина сообщили о живодере, пригвождающем животных к скамейкам
Жители Таллина сообщили о живодере, пригвождающем животных к скамейкам - РИА Новости, 01.03.2024
Жители Таллина сообщили о живодере, пригвождающем животных к скамейкам
В таллинском районе Мустамяэ объявился живодер, который прибил белку и зайца гвоздями к скамейке и дереву, сообщило в пятницу издание Postimees. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T22:25
2024-03-01T22:25
2024-03-01T22:38
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происшествия
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ХЕЛЬСИНКИ, 1 мар - РИА Новости. В таллинском районе Мустамяэ объявился живодер, который прибил белку и зайца гвоздями к скамейке и дереву, сообщило в пятницу издание Postimees. "За последние двое суток в Мустамяэ обнаружены пригвожденные к дереву и скамейке белка и заяц. Жители Мустамяэ сообщили о происшествиях в администрацию района и полицию", - говорится в сообщении. По словам главы Мустамяэ Айвара Рийсалу, жестокое обращение с животными недопустимо и наказуемо. "Мучители животных (не исключено, что их несколько), действующие на территории района, должны быть найдены и привлечены к ответственности как можно скорее", - сказал Рийсалу Postimees. Рийсалу подчеркнул, что обитающие в мустамяэском парке Мянни зайцы и белки стали символом района, на них приходят посмотреть как маленькие, так и взрослые любители животных.
https://ria.ru/20240215/zhivodery-1927689416.html
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таллин, в мире, происшествия
Таллин, В мире, Происшествия
Жители Таллина сообщили о живодере, пригвождающем животных к скамейкам
В Таллине неизвестный живодер прибивает животных гвоздями к скамейкам и деревьям