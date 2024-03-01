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В ЛНР задержали местного жителя, работавшего на украинские спецслужбы
В ЛНР задержали местного жителя, работавшего на украинские спецслужбы - РИА Новости, 01.03.2024
В ЛНР задержали местного жителя, работавшего на украинские спецслужбы
Сотрудники ФСБ России задержали жителя ЛНР, передававшего данные украинским спецслужбам об армии РФ, сообщили РИА Новости в региональном главке спецслужбы. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T16:25
2024-03-01T16:25
2024-03-01T16:25
специальная военная операция на украине
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луганская народная республика
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 1 мар - РИА Новости. Сотрудники ФСБ России задержали жителя ЛНР, передававшего данные украинским спецслужбам об армии РФ, сообщили РИА Новости в региональном главке спецслужбы. "УФСБ России по Луганской Народной Республике совместно с УФСБ России по Балтийскому флоту и войскам в Калининградской области пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, действовавшего в интересах иностранного государства", - сообщили в региональном управлении. Уточняется, что житель ЛНР собирал сведения о местах дислокации личного состава и военной техники ВС РФ, задействованных в проведении специальной военной операции. "Полученные данные он передавал лицам, действовавшим в интересах Службы безопасности Украины, в целях обеспечения командования ВСУ разведданными для использования против безопасности и воинских формирований Российской Федерации", - уточнили в ведомстве. Уточняется, что против задержанного возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже.
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россия, луганская народная республика, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины
В ЛНР задержали местного жителя, работавшего на украинские спецслужбы
В ЛНР задержали местного жителя, передававшего ВСУ данные о российской армии