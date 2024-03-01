https://ria.ru/20240301/zhitel-1930531159.html

В ЛНР задержали местного жителя, работавшего на украинские спецслужбы

В ЛНР задержали местного жителя, работавшего на украинские спецслужбы - РИА Новости, 01.03.2024

В ЛНР задержали местного жителя, работавшего на украинские спецслужбы

Сотрудники ФСБ России задержали жителя ЛНР, передававшего данные украинским спецслужбам об армии РФ, сообщили РИА Новости в региональном главке спецслужбы. РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T16:25

2024-03-01T16:25

2024-03-01T16:25

специальная военная операция на украине

россия

луганская народная республика

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 1 мар - РИА Новости. Сотрудники ФСБ России задержали жителя ЛНР, передававшего данные украинским спецслужбам об армии РФ, сообщили РИА Новости в региональном главке спецслужбы. "УФСБ России по Луганской Народной Республике совместно с УФСБ России по Балтийскому флоту и войскам в Калининградской области пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, действовавшего в интересах иностранного государства", - сообщили в региональном управлении. Уточняется, что житель ЛНР собирал сведения о местах дислокации личного состава и военной техники ВС РФ, задействованных в проведении специальной военной операции. "Полученные данные он передавал лицам, действовавшим в интересах Службы безопасности Украины, в целях обеспечения командования ВСУ разведданными для использования против безопасности и воинских формирований Российской Федерации", - уточнили в ведомстве. Уточняется, что против задержанного возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже.

https://ria.ru/20240229/bazy-1930366083.html

россия

луганская народная республика

украина

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россия, луганская народная республика, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины