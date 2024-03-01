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Зеленский превратил граждан Украины в рабов НАТО, заявил Медведчук - РИА Новости, 01.03.2024
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11:15 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/zelenskiy-1930421096.html
Зеленский превратил граждан Украины в рабов НАТО, заявил Медведчук
Зеленский превратил граждан Украины в рабов НАТО, заявил Медведчук - РИА Новости, 01.03.2024
Зеленский превратил граждан Украины в рабов НАТО, заявил Медведчук
Владимир Зеленский под предлогом борьбы за независимость Украины превратил граждан Украины в рабов НАТО, заявил оппозиционный украинский политик, председатель... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T11:15
2024-03-01T11:15
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский под предлогом борьбы за независимость Украины превратил граждан Украины в рабов НАТО, заявил оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Медведчук напомнил, что жители Украины, голосуя за Зеленского в 2019 году, рассчитывали на мирное разрешение конфликта. По мнению Медведчука, Зеленский не сдержал свои предвыборные обещания, потому что струсил. "Для того чтобы изменить курс и вывести страну из конфликта, нужно было вступить в противоборство с партией войны, которая за годы конфликта в Донбассе окрепла и представляла реальную опасность. Но Зеленский, обладая всей полнотой президентской власти, включая государственные ресурсы, испугался это сделать", - говорится в статье Медведчука, опубликованной на сайте "Другая Украина". По его словам, Зеленский мог "встать на сторону закона и подвергнуть себя опасности в столкновении с партией войны и радикалами", но он перешел на сторону беззакония. "Отказавшись в Европе от минских соглашений, Зеленский запустил часовой механизм взрыва войны… Отказываясь от минских соглашений, Зеленский явно блефовал, ведь у Украины не было средств на войну с Россией, но у него уже были козыри в рукаве в виде западной помощи, на которую он очень надеялся. Британский след выплывет и в горячей фазе конфликта, когда в начале весны 2022 года его можно было исчерпать дипломатическим путем. Но Зеленского заставили выйти из мирных переговоров", - отметил Медведчук. По его словам, Зеленский, якобы отстаивая независимость Украины, отдал ее Западу. "Украина впала в политическую, экономическую зависимость от стран Запада и совершенно потеряла государственность в рамках жесткого внешнего управления. Сегодня мнения украинских граждан ни о чем не спрашивают, а отлавливают их, как животных, и отправляют на войну. Украинцы стали рабами НАТО и должны умереть за интересы альянса. Под предлогом независимости и сопротивления Зеленский продал граждан Украины на пушечное мясо", - добавил Медведчук. Он отметил, что Зеленский начал пугать жителей Украины Россией, обвинять симпатизирующих РФ в предательстве, окончательно раскрутил маховик уничтожения русской культуры и русского исторического наследия. "Смысл современного украинского нацизма в том, чтобы довести граждан Украины до животного состояния и натравить на русских и Россию. То есть не сберечь их, а сжечь в огне войны. Гитлер не раз подчеркивал, что, если нация хочет жить, она должна воевать с соседями. Эту нацистскую ложь сегодня внедряет в жизнь Зеленский", - отметил Медведчук. Первый протокол, призванный решить конфликт на юго-востоке Украины, был подписан в сентябре 2014 года в Минске. Комплекс мер по выполнению минских соглашений (Минск-2) был подписан 12 февраля 2015 года. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе. Киев систематически нарушал минские соглашения, в результате 22 февраля 2022 года Россия признала Луганскую и Донецкую Народные республики. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, признание республик Донбасса продиктовано тем, что Киев публично заявлял, что не собирается выполнять минские соглашения, ждать уже было нельзя. Минск-2 был действующим документом по урегулированию ситуации в Донбассе до начала российской спецоперации на Украине. В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.
https://ria.ru/20240228/zelenskiy-1930096757.html
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в мире, украина, россия, донбасс, виктор медведчук, владимир зеленский, владимир путин, нато
В мире, Украина, Россия, Донбасс, Виктор Медведчук, Владимир Зеленский, Владимир Путин, НАТО
Зеленский превратил граждан Украины в рабов НАТО, заявил Медведчук

Медведчук напомнил, что украинцы, голосуя за Зеленского, рассчитывали на мир

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский под предлогом борьбы за независимость Украины превратил граждан Украины в рабов НАТО, заявил оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
Медведчук напомнил, что жители Украины, голосуя за Зеленского в 2019 году, рассчитывали на мирное разрешение конфликта. По мнению Медведчука, Зеленский не сдержал свои предвыборные обещания, потому что струсил.
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"Для того чтобы изменить курс и вывести страну из конфликта, нужно было вступить в противоборство с партией войны, которая за годы конфликта в Донбассе окрепла и представляла реальную опасность. Но Зеленский, обладая всей полнотой президентской власти, включая государственные ресурсы, испугался это сделать", - говорится в статье Медведчука, опубликованной на сайте "Другая Украина".
По его словам, Зеленский мог "встать на сторону закона и подвергнуть себя опасности в столкновении с партией войны и радикалами", но он перешел на сторону беззакония. "Отказавшись в Европе от минских соглашений, Зеленский запустил часовой механизм взрыва войны… Отказываясь от минских соглашений, Зеленский явно блефовал, ведь у Украины не было средств на войну с Россией, но у него уже были козыри в рукаве в виде западной помощи, на которую он очень надеялся. Британский след выплывет и в горячей фазе конфликта, когда в начале весны 2022 года его можно было исчерпать дипломатическим путем. Но Зеленского заставили выйти из мирных переговоров", - отметил Медведчук.
По его словам, Зеленский, якобы отстаивая независимость Украины, отдал ее Западу. "Украина впала в политическую, экономическую зависимость от стран Запада и совершенно потеряла государственность в рамках жесткого внешнего управления. Сегодня мнения украинских граждан ни о чем не спрашивают, а отлавливают их, как животных, и отправляют на войну. Украинцы стали рабами НАТО и должны умереть за интересы альянса. Под предлогом независимости и сопротивления Зеленский продал граждан Украины на пушечное мясо", - добавил Медведчук.
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28 февраля, 08:00
Он отметил, что Зеленский начал пугать жителей Украины Россией, обвинять симпатизирующих РФ в предательстве, окончательно раскрутил маховик уничтожения русской культуры и русского исторического наследия. "Смысл современного украинского нацизма в том, чтобы довести граждан Украины до животного состояния и натравить на русских и Россию. То есть не сберечь их, а сжечь в огне войны. Гитлер не раз подчеркивал, что, если нация хочет жить, она должна воевать с соседями. Эту нацистскую ложь сегодня внедряет в жизнь Зеленский", - отметил Медведчук.
Первый протокол, призванный решить конфликт на юго-востоке Украины, был подписан в сентябре 2014 года в Минске. Комплекс мер по выполнению минских соглашений (Минск-2) был подписан 12 февраля 2015 года. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе.
Киев систематически нарушал минские соглашения, в результате 22 февраля 2022 года Россия признала Луганскую и Донецкую Народные республики. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, признание республик Донбасса продиктовано тем, что Киев публично заявлял, что не собирается выполнять минские соглашения, ждать уже было нельзя. Минск-2 был действующим документом по урегулированию ситуации в Донбассе до начала российской спецоперации на Украине. В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Не удержать. Зеленскому сообщили неожиданные новости с фронта
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