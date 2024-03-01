https://ria.ru/20240301/zapis-1930598966.html

Симоньян ответила сомневавшимся в подлинности записи разговора военных ФРГ

Симоньян ответила сомневавшимся в подлинности записи разговора военных ФРГ - РИА Новости, 01.03.2024

Симоньян ответила сомневавшимся в подлинности записи разговора военных ФРГ

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян ответила тем, кто не верил в подлинность записи беседы офицеров бундесвера об... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T20:55

2024-03-01T20:55

2024-03-01T21:39

в мире

украина

франция

олаф шольц

маргарита симоньян

нато

евросоюз

германия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896515840_0:235:2500:1641_1920x0_80_0_0_b1adde758ac9e6471f09842e3018a8a2.jpg

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян ответила тем, кто не верил в подлинность записи беседы офицеров бундесвера об атаке на Крымский мост, видео с ее заявлением опубликовано в Telegram-канале RT. "Это аудио говорит само за себя. Сначала, когда я только опубликовала первый текст о том, что такое аудио существует, много было скептиков. И звонили мне СМИ, и писали: "Да нет, не может быть". Вот, пожалуйста, опровергните! Это настоящее аудио", — подчеркнула она.Симоньян, пересказывая содержание записи, отметила, что четыре немецких офицера обсуждали, как уничтожить Крымский мост и сколько для этого нужно ракет, ссылаясь при этом на опыт люфтваффе. При этом они размышляли, как сделать это так, чтобы "никто ничего не понял", а канцлер Германии Олаф Шольц мог и дальше утверждать, что Берлин и НАТО не участвуют в конфликте. "Еще походя они палят своих так называемых партнеров, рассказывая, что те работают почти открыто на Украине. Там много интересного, вы обязательно послушайте. А еще интереснее — как на это ответят немцы", — заявила медиаменеджер.Ранее в пятницу Симоньян выложила в соцсети "ВКонтакте" полный текст разговора немецких офицеров, которые обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". В беседе, состоявшейся 19 февраля, приняли участие начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC Инго Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.В числе прочего собеседники предложили разделить всю операцию на этапы и обратиться к Великобритании за помощью в планировании. Один из офицеров также заявил, что для нападения можно использовать ракеты Taurus, если применить французский истребитель Rafale. Помимо этого, немецкие военные во время беседы попытались найти способ атаковать мост, но не сделать при этом Германию стороной конфликта. В качестве одного из вариантов предлагается обучить украинцев.В свою очередь, в Министерстве обороны Германии в ответ на запрос РИА Новости отказались комментировать эту запись.Полный текст разговора читайте на сайте Ria.ru >>>В минувший вторник канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что Германия не будет передавать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. С таким заявлением он выступил после того, как президент Франции Эммануэль Макрон объявил о создании очередной, девятой по счету, коалиции по оказанию помощи киевскому режиму — для поставок ракет среднего и дальнего радиуса действия.Позднее Шольц пояснил, что Берлин отказался от передачи Киеву этих снарядов, так как они могут достигать Москвы. По его словам, для контроля над применением Taurus необходимо было бы отправить на Украину немецких военнослужащих, но это исключено.При этом на минувшей неделе бундестаг поддержал проект резолюции, представленный правящей коалицией, о поставке Украине дальнобойного оружия для поражения стратегических объектов в российском тылу. В документе Taurus напрямую не упоминаются, но, как заявила глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, ей очевидно, что имелись в виду именно они.

https://ria.ru/20240301/germaniya-1930498184.html

https://ria.ru/20240301/bundesver-1930484540.html

украина

франция

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост Главное из разговора немецких военных, обсуждавших план атаки на Крымский мост. 2024-03-01T20:55 true PT16M45S

Аудиозапись разговора немецких офицеров, обсуждающих удары по Крымскому мосту Аудиозапись разговора немецких офицеров, обсуждающих удары по Крымскому мосту 2024-03-01T20:55 true PT38M13S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, франция, олаф шольц, маргарита симоньян, нато, евросоюз, германия, эммануэль макрон, разговор немецких военных об атаке на крымский мост