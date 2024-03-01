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Запись разговора о Крымском мосте требует от ФРГ объяснений, заявил Володин - РИА Новости, 01.03.2024
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12:28 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/zapis-1930449981.html
Запись разговора о Крымском мосте требует от ФРГ объяснений, заявил Володин
Запись разговора о Крымском мосте требует от ФРГ объяснений, заявил Володин - РИА Новости, 01.03.2024
Запись разговора о Крымском мосте требует от ФРГ объяснений, заявил Володин
Обнародованный факт записи разговора немецких военных о планировании атак на Крымский мост обязывает руководство Германии дать этому объяснения, а также... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T12:28
2024-03-01T12:28
вячеслав володин
германия
олаф шольц
россия
крымский мост
политика
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Обнародованный факт записи разговора немецких военных о планировании атак на Крымский мост обязывает руководство Германии дать этому объяснения, а также ответить на вопрос, понимает ли канцлер страны Олаф Шольц, что подобные действия потребуют от РФ нанесения ответных ударов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в телеграм-канале. Ранее в пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на 40-минутной аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". "Обнародованный факт записи разговора обязывает руководство Германии дать объяснения: 1. Какими решениями ФРГ руководствовались кадровые военные бундесвера, обсуждая планы нанесения ударов по РФ? 2. Понесут ли они наказание? И какое? 3. Знают ли о произошедшем депутаты Бундестага? 4. Понимает ли Шольц, что эти действия потребуют от России нанесения ответных ударов?", - написал Володин.
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вячеслав володин, германия, олаф шольц, россия, крымский мост, политика
Вячеслав Володин, Германия, Олаф Шольц, Россия, Крымский мост, Политика
Запись разговора о Крымском мосте требует от ФРГ объяснений, заявил Володин

Володин: запись разговора военных о Крымском мосте обязывает ФРГ дать объяснения

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Обнародованный факт записи разговора немецких военных о планировании атак на Крымский мост обязывает руководство Германии дать этому объяснения, а также ответить на вопрос, понимает ли канцлер страны Олаф Шольц, что подобные действия потребуют от РФ нанесения ответных ударов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в телеграм-канале.
Ранее в пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на 40-минутной аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно".
"Обнародованный факт записи разговора обязывает руководство Германии дать объяснения: 1. Какими решениями ФРГ руководствовались кадровые военные бундесвера, обсуждая планы нанесения ударов по РФ? 2. Понесут ли они наказание? И какое? 3. Знают ли о произошедшем депутаты Бундестага? 4. Понимает ли Шольц, что эти действия потребуют от России нанесения ответных ударов?", - написал Володин.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
МИД прокомментировал аудио с обсуждением ударов по Крымскому мосту в ФРГ
Вчера, 10:08
 
Вячеслав ВолодинГерманияОлаф ШольцРоссияКрымский мостПолитика
 
 
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