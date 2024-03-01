https://ria.ru/20240301/zapis-1930449981.html

Запись разговора о Крымском мосте требует от ФРГ объяснений, заявил Володин

Запись разговора о Крымском мосте требует от ФРГ объяснений, заявил Володин - РИА Новости, 01.03.2024

Запись разговора о Крымском мосте требует от ФРГ объяснений, заявил Володин

Обнародованный факт записи разговора немецких военных о планировании атак на Крымский мост обязывает руководство Германии дать этому объяснения, а также... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T12:28

2024-03-01T12:28

2024-03-01T12:28

вячеслав володин

германия

олаф шольц

россия

крымский мост

политика

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Обнародованный факт записи разговора немецких военных о планировании атак на Крымский мост обязывает руководство Германии дать этому объяснения, а также ответить на вопрос, понимает ли канцлер страны Олаф Шольц, что подобные действия потребуют от РФ нанесения ответных ударов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в телеграм-канале. Ранее в пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на 40-минутной аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". "Обнародованный факт записи разговора обязывает руководство Германии дать объяснения: 1. Какими решениями ФРГ руководствовались кадровые военные бундесвера, обсуждая планы нанесения ударов по РФ? 2. Понесут ли они наказание? И какое? 3. Знают ли о произошедшем депутаты Бундестага? 4. Понимает ли Шольц, что эти действия потребуют от России нанесения ответных ударов?", - написал Володин.

https://ria.ru/20240301/audio-1930405248.html

германия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вячеслав володин, германия, олаф шольц, россия, крымский мост, политика