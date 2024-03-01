Запись разговора о Крымском мосте требует от ФРГ объяснений, заявил Володин
Володин: запись разговора военных о Крымском мосте обязывает ФРГ дать объяснения
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Обнародованный факт записи разговора немецких военных о планировании атак на Крымский мост обязывает руководство Германии дать этому объяснения, а также ответить на вопрос, понимает ли канцлер страны Олаф Шольц, что подобные действия потребуют от РФ нанесения ответных ударов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в телеграм-канале.
Ранее в пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на 40-минутной аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно".
"Обнародованный факт записи разговора обязывает руководство Германии дать объяснения: 1. Какими решениями ФРГ руководствовались кадровые военные бундесвера, обсуждая планы нанесения ударов по РФ? 2. Понесут ли они наказание? И какое? 3. Знают ли о произошедшем депутаты Бундестага? 4. Понимает ли Шольц, что эти действия потребуют от России нанесения ответных ударов?", - написал Володин.