https://ria.ru/20240301/zapis-1930443474.html

В Госдуме обсудят запись обсуждения в бундесвере ударов по Крымскому мосту

В Госдуме обсудят запись обсуждения в бундесвере ударов по Крымскому мосту - РИА Новости, 01.03.2024

В Госдуме обсудят запись обсуждения в бундесвере ударов по Крымскому мосту

Нужно направить в Бундестаг требование провести расследование в связи с обсуждением высокопоставленными немецкими офицерами планов нанесения ударов по Крымскому РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T12:09

2024-03-01T12:09

2024-03-01T12:20

германия

бундестаг германии

госдума рф

в мире

крымский мост

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Нужно направить в Бундестаг требование провести расследование в связи с обсуждением высокопоставленными немецкими офицерами планов нанесения ударов по Крымскому мосту, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Ранее в пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на 40-минутной аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно"."Появившаяся информация с записями обсуждения высокопоставленными немецкими офицерами планов нанесения ударов по Крымскому мосту — территории Российской Федерации, а также как сделать это, чтобы на канцлера Германии Шольца не пало подозрение, заслуживает самого серьезного обсуждения и реагирования... Считаю также правильным направить в бундестаг требование провести расследование", - написал Володин в своем Telegram-канале.Он добавил, что Госдума 11 марта обсудит информацию об аудиозаписи."После возвращения депутатов из регионов, где они находятся до 11 марта, заслушаем этот вопрос на заседании Государственной Думы", - написал Володин.

https://ria.ru/20240227/krym-1929690191.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

германия, бундестаг германии, госдума рф, в мире, крымский мост