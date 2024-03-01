https://ria.ru/20240301/zapis-1930443474.html
В Госдуме обсудят запись обсуждения в бундесвере ударов по Крымскому мосту
В Госдуме обсудят запись обсуждения в бундесвере ударов по Крымскому мосту - РИА Новости, 01.03.2024
В Госдуме обсудят запись обсуждения в бундесвере ударов по Крымскому мосту
Нужно направить в Бундестаг требование провести расследование в связи с обсуждением высокопоставленными немецкими офицерами планов нанесения ударов по Крымскому РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T12:09
2024-03-01T12:09
2024-03-01T12:20
германия
бундестаг германии
госдума рф
в мире
крымский мост
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/11/1884646001_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_fee2da29267d51d66ee62bdedd5daa7a.jpg
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Нужно направить в Бундестаг требование провести расследование в связи с обсуждением высокопоставленными немецкими офицерами планов нанесения ударов по Крымскому мосту, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Ранее в пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на 40-минутной аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно"."Появившаяся информация с записями обсуждения высокопоставленными немецкими офицерами планов нанесения ударов по Крымскому мосту — территории Российской Федерации, а также как сделать это, чтобы на канцлера Германии Шольца не пало подозрение, заслуживает самого серьезного обсуждения и реагирования... Считаю также правильным направить в бундестаг требование провести расследование", - написал Володин в своем Telegram-канале.Он добавил, что Госдума 11 марта обсудит информацию об аудиозаписи."После возвращения депутатов из регионов, где они находятся до 11 марта, заслушаем этот вопрос на заседании Государственной Думы", - написал Володин.
https://ria.ru/20240227/krym-1929690191.html
https://ria.ru/20240229/krym-1930109165.html
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/11/1884646001_193:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_5ef4d2c5424b3e5045ee1bfbf0f97b56.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, бундестаг германии, госдума рф, в мире, крымский мост
Германия, Бундестаг Германии, Госдума РФ, В мире, Крымский мост
В Госдуме обсудят запись обсуждения в бундесвере ударов по Крымскому мосту
Володин: в ГД обсудят запись обсуждения в бундесвере ударов по Крымскому мосту
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Нужно направить в Бундестаг требование провести расследование в связи с обсуждением высокопоставленными немецкими офицерами планов нанесения ударов по Крымскому мосту, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее в пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на 40-минутной аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно".
В Крыму напомнили, как решение Путина сохранило мир на полуострове
"Появившаяся информация с записями обсуждения высокопоставленными немецкими офицерами планов нанесения ударов по Крымскому мосту — территории Российской Федерации, а также как сделать это, чтобы на канцлера Германии Шольца не пало подозрение, заслуживает самого серьезного обсуждения и реагирования... Считаю также правильным направить в бундестаг требование провести расследование", - написал Володин в своем Telegram-канале
.
Он добавил, что Госдума 11 марта обсудит информацию об аудиозаписи.
"После возвращения депутатов из регионов, где они находятся до 11 марта, заслушаем этот вопрос на заседании Государственной Думы", - написал Володин.
В Крыму назвали виновников энергоблокады полуострова