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В Госдуме обсудят запись обсуждения в бундесвере ударов по Крымскому мосту - РИА Новости, 01.03.2024
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12:09 01.03.2024 (обновлено: 12:20 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/zapis-1930443474.html
В Госдуме обсудят запись обсуждения в бундесвере ударов по Крымскому мосту
В Госдуме обсудят запись обсуждения в бундесвере ударов по Крымскому мосту - РИА Новости, 01.03.2024
В Госдуме обсудят запись обсуждения в бундесвере ударов по Крымскому мосту
Нужно направить в Бундестаг требование провести расследование в связи с обсуждением высокопоставленными немецкими офицерами планов нанесения ударов по Крымскому РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T12:09
2024-03-01T12:20
германия
бундестаг германии
госдума рф
в мире
крымский мост
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Нужно направить в Бундестаг требование провести расследование в связи с обсуждением высокопоставленными немецкими офицерами планов нанесения ударов по Крымскому мосту, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Ранее в пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на 40-минутной аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно"."Появившаяся информация с записями обсуждения высокопоставленными немецкими офицерами планов нанесения ударов по Крымскому мосту — территории Российской Федерации, а также как сделать это, чтобы на канцлера Германии Шольца не пало подозрение, заслуживает самого серьезного обсуждения и реагирования... Считаю также правильным направить в бундестаг требование провести расследование", - написал Володин в своем Telegram-канале.Он добавил, что Госдума 11 марта обсудит информацию об аудиозаписи."После возвращения депутатов из регионов, где они находятся до 11 марта, заслушаем этот вопрос на заседании Государственной Думы", - написал Володин.
https://ria.ru/20240227/krym-1929690191.html
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германия, бундестаг германии, госдума рф, в мире, крымский мост
Германия, Бундестаг Германии, Госдума РФ, В мире, Крымский мост
В Госдуме обсудят запись обсуждения в бундесвере ударов по Крымскому мосту

Володин: в ГД обсудят запись обсуждения в бундесвере ударов по Крымскому мосту

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПассажирский поезд едет по Крымскому мосту
Пассажирский поезд едет по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Пассажирский поезд едет по Крымскому мосту. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Нужно направить в Бундестаг требование провести расследование в связи с обсуждением высокопоставленными немецкими офицерами планов нанесения ударов по Крымскому мосту, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее в пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на 40-минутной аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно".
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"Появившаяся информация с записями обсуждения высокопоставленными немецкими офицерами планов нанесения ударов по Крымскому мосту — территории Российской Федерации, а также как сделать это, чтобы на канцлера Германии Шольца не пало подозрение, заслуживает самого серьезного обсуждения и реагирования... Считаю также правильным направить в бундестаг требование провести расследование", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Госдума 11 марта обсудит информацию об аудиозаписи.
"После возвращения депутатов из регионов, где они находятся до 11 марта, заслушаем этот вопрос на заседании Государственной Думы", - написал Володин.
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