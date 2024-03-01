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Тихое вредительство. Россияне массово сталкиваются с новой проблемой - РИА Новости, 01.03.2024
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08:00 01.03.2024 (обновлено: 11:55 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/zapchasti-1930047521.html
Тихое вредительство. Россияне массово сталкиваются с новой проблемой
Тихое вредительство. Россияне массово сталкиваются с новой проблемой - РИА Новости, 01.03.2024
Тихое вредительство. Россияне массово сталкиваются с новой проблемой
Рынок автозапчастей наводнили подделки. Из-за того, что нет механизма контроля, в прошлом году почти четверть автосервисов столкнулась с контрафактом... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T08:00
2024-03-01T11:55
авто
автозапчасти
shell
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости, Надежда Сарапина. Рынок автозапчастей наводнили подделки. Из-за того, что нет механизма контроля, в прошлом году почти четверть автосервисов столкнулась с контрафактом. Автолюбители опасаются, что салоны используют некачественные детали. Также их беспокоят увеличение сроков ремонта и "ненужные работы". Как обезопасить себя и проверить, не насчитали ли лишнего, — в материале РИА Новости.Обзор рынкаМеждународная сеть автосервисов FIT SERVICE и аналитическое агентство Gruzdev-Analyze опросили 1800 профессиональных участников рынка в 35 городах России (результаты есть в редакции РИА Новости). Более 23% респондентов столкнулись с контрафактом. Около 30% жалуются на масла и горюче-смазочные материалы, 23% — назвали свечи зажигания, 15% — фильтры, 14% — детали подвески и рулевого управления.Это все из-за параллельного импорта. Так, в 2023-м масло Shell в Россию ввезли 104 компании. "Из Омана, Гонконга, Вьетнама, Китая, Сингапура, Малайзии. Что из этого оригинал — большой вопрос, — говорит генеральный директор аналитической компании Gruzdev Analyze Александр Груздев. — Механизма контроля и проверки данных товарных групп нет, поэтому подделок значительно больше, чем выявляют профессиональные участники рынка".На эту проблему указывают и дистрибьюторы автозапчастей. Директор по закупкам компании ROSSKO Алексей Скляров уточняет, что в зоне риска товары с невысокой себестоимостью. Чаще всего подделывают детали сторонних производителей для популярных марок автомобилей — так называемые OEM-запчасти Toyota, VAG, Hyundai, KIA, расходники известных компаний Mann Filter, KYB, Gates, Denso, все брендовые масла и техжидкости, в частности, Mobil, Castrol, Shell.Кот в мешкеДетали и ГСМ неизвестного происхождения — это кот в мешке. Есть вероятность серьезной поломки или даже ДТП, предупреждают эксперты. К слову, официальной статистики в стране по таким случаям нет.Как правило, контрафакт оборачивается дорогостоящим ремонтом. Особенно опасны детали двигателя, систем рулевого управления и торможения, а также масла."Скажем, залил водитель антифриз, купленный неизвестно где по выгодной цене, а жидкость в радиаторе кристаллизовалась — и перегрев мотора. Промыть крайне сложно. Экономия может привести к капитальному ремонту двигателя. Поддельную деталь подвески, например, шаровую опору или рулевую тягу, вырвет на первой же кочке", — объясняет технический директор FIT SERVICE Алексей Рузанов.Автовладельцы сильно обеспокоены: 74% опрошенных опасаются, что станция техобслуживания (СТО) задействует контрафактные или б/у запчасти."Это вполне понятно. В прошлом году закрывали целые подпольные производства по розливу масла и изготовлению поддельных расходников", — отмечает директор FIT SERVICE Татьяна Овчинникова. Никто не хочет рисковать своим автомобилем и тем более — безопасностью.Определить контрафакт неспециалисту крайне сложно. Злоумышленники мастерски подделывают упаковки или делают логотип максимально похожим на известный бренд. "Если вы покупаете деталь в интернете, то вообще не увидите упаковки до момента получения заказа. И никаких гарантий", — подчеркивает Рузанов.Поэтому сейчас на первый план выходит фактор доверия к СТО. Водителям рекомендуют ответственно подходить к вопросам обслуживания и обращаться в компании, работающие с проверенными дистрибьюторами. Кроме того, сервисный центр должен быть максимально прозрачным — предоставлять доступ в цех, вести фото- и видеофиксацию ремонта, возвращать все заменяемые детали клиенту, а также давать гарантию на работы и запчасти. Это же поможет разобраться, не насчитали ли лишнего. Также эксперты советуют внимательно изучать перечень услуг, не стесняться требовать разъяснений и сертификаты на детали.Новый подходПараллельный импорт в третьем квартале 2023-го замедлился. "Думаю, на складах скопились большие запасы, сказались трудности с оплатой продавцам и логистикой", — рассуждает Скляров. Однако дефицита на рынке нет. Ассортимент расходников и запчастей для планово-предупредительного ремонта на 90% обеспечивают оставшиеся в стране фирмы.Автовладельцы сейчас выбирают по цене, тем более что появилось много новых марок. По данным ROSSKO, спрос на премиум-сегмент упал до 21%, средний остается на уровне 31%, а эконом вырос до 48%.Некоторые аналитики считают, что отечественная продукция станет достойной альтернативой зарубежным комплектующим. Доверие к таким товарам только формируется, но сдвиги есть. По словам Рузанова, особенно это заметно в моторных маслах. "Лучше купить российский продукт, с проверенным и ожидаемым качеством, чем поддельный премиальный", — уверен он.Качество отечественных запчастей улучшается. Нередко водители покупают бренд с иностранным названием, не зная, что он российский, и вполне довольны результатом, добавляет эксперт. Ретейлеры уточняют: качество запчастей очень разное, но чаще всего соответствует стоимости.
https://ria.ru/20240125/avto-1923281888.html
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авто, автозапчасти, shell
Авто, Автозапчасти, Shell
Тихое вредительство. Россияне массово сталкиваются с новой проблемой

74% водителей боятся, что СТО используют поддельные запчасти

© Depositphotos.com / Syda_ProductionsСклад автомобильных запчастей
Склад автомобильных запчастей - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© Depositphotos.com / Syda_Productions
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости, Надежда Сарапина. Рынок автозапчастей наводнили подделки. Из-за того, что нет механизма контроля, в прошлом году почти четверть автосервисов столкнулась с контрафактом. Автолюбители опасаются, что салоны используют некачественные детали. Также их беспокоят увеличение сроков ремонта и "ненужные работы". Как обезопасить себя и проверить, не насчитали ли лишнего, — в материале РИА Новости.

Обзор рынка

Международная сеть автосервисов FIT SERVICE и аналитическое агентство Gruzdev-Analyze опросили 1800 профессиональных участников рынка в 35 городах России (результаты есть в редакции РИА Новости). Более 23% респондентов столкнулись с контрафактом. Около 30% жалуются на масла и горюче-смазочные материалы, 23% — назвали свечи зажигания, 15% — фильтры, 14% — детали подвески и рулевого управления.
Доля подделок по товарным группамДоля подделок по товарным группам
Это все из-за параллельного импорта. Так, в 2023-м масло Shell в Россию ввезли 104 компании. "Из Омана, Гонконга, Вьетнама, Китая, Сингапура, Малайзии. Что из этого оригинал — большой вопрос, — говорит генеральный директор аналитической компании Gruzdev Analyze Александр Груздев. — Механизма контроля и проверки данных товарных групп нет, поэтому подделок значительно больше, чем выявляют профессиональные участники рынка".
На эту проблему указывают и дистрибьюторы автозапчастей. Директор по закупкам компании ROSSKO Алексей Скляров уточняет, что в зоне риска товары с невысокой себестоимостью. Чаще всего подделывают детали сторонних производителей для популярных марок автомобилей — так называемые OEM-запчасти Toyota, VAG, Hyundai, KIA, расходники известных компаний Mann Filter, KYB, Gates, Denso, все брендовые масла и техжидкости, в частности, Mobil, Castrol, Shell.
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Кот в мешке

Детали и ГСМ неизвестного происхождения — это кот в мешке. Есть вероятность серьезной поломки или даже ДТП, предупреждают эксперты. К слову, официальной статистики в стране по таким случаям нет.
Как правило, контрафакт оборачивается дорогостоящим ремонтом. Особенно опасны детали двигателя, систем рулевого управления и торможения, а также масла.
"Скажем, залил водитель антифриз, купленный неизвестно где по выгодной цене, а жидкость в радиаторе кристаллизовалась — и перегрев мотора. Промыть крайне сложно. Экономия может привести к капитальному ремонту двигателя. Поддельную деталь подвески, например, шаровую опору или рулевую тягу, вырвет на первой же кочке", — объясняет технический директор FIT SERVICE Алексей Рузанов.
Какие опасения у вас вызывает обслуживание в автосервисеКакие опасения у вас вызывает обслуживание в автосервисе
Автовладельцы сильно обеспокоены: 74% опрошенных опасаются, что станция техобслуживания (СТО) задействует контрафактные или б/у запчасти.
"Это вполне понятно. В прошлом году закрывали целые подпольные производства по розливу масла и изготовлению поддельных расходников", — отмечает директор FIT SERVICE Татьяна Овчинникова. Никто не хочет рисковать своим автомобилем и тем более — безопасностью.
Определить контрафакт неспециалисту крайне сложно. Злоумышленники мастерски подделывают упаковки или делают логотип максимально похожим на известный бренд. "Если вы покупаете деталь в интернете, то вообще не увидите упаковки до момента получения заказа. И никаких гарантий", — подчеркивает Рузанов.
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Поэтому сейчас на первый план выходит фактор доверия к СТО. Водителям рекомендуют ответственно подходить к вопросам обслуживания и обращаться в компании, работающие с проверенными дистрибьюторами. Кроме того, сервисный центр должен быть максимально прозрачным — предоставлять доступ в цех, вести фото- и видеофиксацию ремонта, возвращать все заменяемые детали клиенту, а также давать гарантию на работы и запчасти. Это же поможет разобраться, не насчитали ли лишнего. Также эксперты советуют внимательно изучать перечень услуг, не стесняться требовать разъяснений и сертификаты на детали.

Новый подход

Параллельный импорт в третьем квартале 2023-го замедлился. "Думаю, на складах скопились большие запасы, сказались трудности с оплатой продавцам и логистикой", — рассуждает Скляров. Однако дефицита на рынке нет. Ассортимент расходников и запчастей для планово-предупредительного ремонта на 90% обеспечивают оставшиеся в стране фирмы.
Автовладельцы сейчас выбирают по цене, тем более что появилось много новых марок. По данным ROSSKO, спрос на премиум-сегмент упал до 21%, средний остается на уровне 31%, а эконом вырос до 48%.
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРемонт и обслуживание легковых автомобиле
Ремонт и обслуживание легковых автомобиле - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Некоторые аналитики считают, что отечественная продукция станет достойной альтернативой зарубежным комплектующим. Доверие к таким товарам только формируется, но сдвиги есть. По словам Рузанова, особенно это заметно в моторных маслах. "Лучше купить российский продукт, с проверенным и ожидаемым качеством, чем поддельный премиальный", — уверен он.
Качество отечественных запчастей улучшается. Нередко водители покупают бренд с иностранным названием, не зная, что он российский, и вполне довольны результатом, добавляет эксперт. Ретейлеры уточняют: качество запчастей очень разное, но чаще всего соответствует стоимости.
 
АвтоАвтозапчастиShell
 
 
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