https://ria.ru/20240301/zakonoproekt-1930377415.html

В Госдуму внесут законопроект, определяющий понятие "валежник"

В Госдуму внесут законопроект, определяющий понятие "валежник" - РИА Новости, 01.03.2024

В Госдуму внесут законопроект, определяющий понятие "валежник"

В Госдуму вносят законопроект, устанавливающий понятие "валежник", а также разрешающий применение ручных пил, топоров и легких бензопил при сборе недревесных... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T01:39

2024-03-01T01:39

2024-03-01T02:14

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. В Госдуму вносят законопроект, устанавливающий понятие "валежник", а также разрешающий применение ручных пил, топоров и легких бензопил при сборе недревесных лесных ресурсов, документ доступен в Telegram-канале главы комитета ГД по труду Ярослава Нилова (ЛДПР). "С учетом изложенного законопроектом вносятся изменения в статьи 32 и 33 Лесного кодекса Российской Федерации, предусматривающие определение понятия "валежник", а также установление, что при заготовке и сборе гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд допускается применение ручного инструмента (ручных пил, топоров, легких бензопил)", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. Принятие законопроекта позволит не только упростить для проживающих в сельской местности граждан процедуру свободного и бесплатного сбора валежника для собственных нужд, но и обеспечить очистку лесов в целях снижения их пожароопасности, отмечают авторы. "В настоящее время в России печное отопление используют около 6 миллионов домохозяйств или более 12 миллионов человек. В отдаленных негазифицированных районах люди часто сталкиваются с острой проблемой дефицита дров. Кроме того, из-за завышенных цен на топливо многие граждане не могут приобрести хотя бы машину дров на зиму. Для таких граждан спасением является сбор и заготовка для собственных нужд недревесных лесных ресурсов", - также подчеркивается в пояснительной записке.

https://ria.ru/20240229/gosduma-1930284854.html

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россия, общество, ярослав нилов, госдума рф, лдпр