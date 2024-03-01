https://ria.ru/20240301/zakon-1930495163.html

В Кузбассе вступил в силу закон о запрете продажи энергетиков детям

В Кузбассе вступил в силу закон о запрете продажи энергетиков детям - РИА Новости, 01.03.2024

В Кузбассе вступил в силу закон о запрете продажи энергетиков детям

В Кузбассе вступил в силу региональный закон о запрете продажи энергетиков детям, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T14:57

2024-03-01T14:57

2024-03-01T14:57

россия

сергей цивилев

кемеровская область

дети

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КЕМЕРОВО, 1 мар – РИА Новости. В Кузбассе вступил в силу региональный закон о запрете продажи энергетиков детям, сообщает пресс-служба правительства региона. "Сегодня в Кузбассе вступил в силу региональный закон об ограничениях продажи безалкогольных тонизирующих напитков. Инициатором их введения стал губернатор Сергей Цивилев. Кроме того, с соответствующей просьбой к главе региона обращались жители в ходе прямой линии", – говорится в сообщении. "Здоровье детей — приоритет нашей работы. В послании Федеральному собранию наш президент Владимир Путин отметил, что в России значительно снизилось употребление алкоголя, прежде всего крепкого. Конечно, энергетики — безалкогольные напитки, но на детский организм они действуют так же негативно, как на взрослого спиртное. Мы стремимся защитить наших детей от этого влияния, поэтому с 1 марта несовершеннолетние не смогут приобретать энергетические напитки в Кузбассе", — цитирует пресс-служба Сергея Цивилева. Уточняется, что закон "Об установлении ограничений в сфере розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе безалкогольных энергетических напитков" был принят парламентом Кузбасса в августе 2023 года. Закон предусматривает запрет продажи энергетиков на территории региона покупателям младше 18 лет. Также в соответствии с документом недопустима реализация энергетических напитков через торговые автоматы, в образовательных и медицинских организациях.

https://ria.ru/20231018/kuzbass-1903598680.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, сергей цивилев, кемеровская область, дети