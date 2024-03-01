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В Кузбассе вступил в силу закон о запрете продажи энергетиков детям - РИА Новости, 01.03.2024
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14:57 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/zakon-1930495163.html
В Кузбассе вступил в силу закон о запрете продажи энергетиков детям
В Кузбассе вступил в силу закон о запрете продажи энергетиков детям - РИА Новости, 01.03.2024
В Кузбассе вступил в силу закон о запрете продажи энергетиков детям
В Кузбассе вступил в силу региональный закон о запрете продажи энергетиков детям, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T14:57
2024-03-01T14:57
россия
сергей цивилев
кемеровская область
дети
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КЕМЕРОВО, 1 мар – РИА Новости. В Кузбассе вступил в силу региональный закон о запрете продажи энергетиков детям, сообщает пресс-служба правительства региона. "Сегодня в Кузбассе вступил в силу региональный закон об ограничениях продажи безалкогольных тонизирующих напитков. Инициатором их введения стал губернатор Сергей Цивилев. Кроме того, с соответствующей просьбой к главе региона обращались жители в ходе прямой линии", – говорится в сообщении. "Здоровье детей — приоритет нашей работы. В послании Федеральному собранию наш президент Владимир Путин отметил, что в России значительно снизилось употребление алкоголя, прежде всего крепкого. Конечно, энергетики — безалкогольные напитки, но на детский организм они действуют так же негативно, как на взрослого спиртное. Мы стремимся защитить наших детей от этого влияния, поэтому с 1 марта несовершеннолетние не смогут приобретать энергетические напитки в Кузбассе", — цитирует пресс-служба Сергея Цивилева. Уточняется, что закон "Об установлении ограничений в сфере розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе безалкогольных энергетических напитков" был принят парламентом Кузбасса в августе 2023 года. Закон предусматривает запрет продажи энергетиков на территории региона покупателям младше 18 лет. Также в соответствии с документом недопустима реализация энергетических напитков через торговые автоматы, в образовательных и медицинских организациях.
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россия, сергей цивилев, кемеровская область, дети
Россия, Сергей Цивилев, Кемеровская область, Дети

В Кузбассе вступил в силу закон о запрете продажи энергетиков детям

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкЭнергетические напитки в корзине покупателя в супермаркете
Энергетические напитки в корзине покупателя в супермаркете - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
Энергетические напитки в корзине покупателя в супермаркете
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 1 мар – РИА Новости. В Кузбассе вступил в силу региональный закон о запрете продажи энергетиков детям, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Сегодня в Кузбассе вступил в силу региональный закон об ограничениях продажи безалкогольных тонизирующих напитков. Инициатором их введения стал губернатор Сергей Цивилев. Кроме того, с соответствующей просьбой к главе региона обращались жители в ходе прямой линии", – говорится в сообщении.
"Здоровье детей — приоритет нашей работы. В послании Федеральному собранию наш президент Владимир Путин отметил, что в России значительно снизилось употребление алкоголя, прежде всего крепкого. Конечно, энергетики — безалкогольные напитки, но на детский организм они действуют так же негативно, как на взрослого спиртное. Мы стремимся защитить наших детей от этого влияния, поэтому с 1 марта несовершеннолетние не смогут приобретать энергетические напитки в Кузбассе", — цитирует пресс-служба Сергея Цивилева.
Уточняется, что закон "Об установлении ограничений в сфере розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе безалкогольных энергетических напитков" был принят парламентом Кузбасса в августе 2023 года.
Закон предусматривает запрет продажи энергетиков на территории региона покупателям младше 18 лет. Также в соответствии с документом недопустима реализация энергетических напитков через торговые автоматы, в образовательных и медицинских организациях.
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