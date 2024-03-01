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В Ярославле арестовали трех теневых банкиров - РИА Новости, 01.03.2024
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07:30 01.03.2024 (обновлено: 09:49 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/zaderzhanie-1930391507.html
В Ярославле арестовали трех теневых банкиров
В Ярославле арестовали трех теневых банкиров - РИА Новости, 01.03.2024
В Ярославле арестовали трех теневых банкиров
Полицейские задержали трех теневых банкиров в Ярославле, которые провели незаконные операции на сумму не менее 150 миллионов рублей, сообщила представитель МВД... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T07:30
2024-03-01T09:49
ярославль
ирина волк
россия
происшествия
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Полицейские задержали трех теневых банкиров в Ярославле, которые провели незаконные операции на сумму не менее 150 миллионов рублей, сообщила представитель МВД России Ирина Волк. По её словам, полицейские в Ярославле пресекли деятельность теневых банкиров, которые в течение трёх лет "осуществили незаконные банковские операции на сумму не менее 150 миллионов рублей". "Комиссионное вознаграждение превысило девять миллионов рублей. Трое фигурантов задержаны полицейскими", - написала Волк в своём Telegram-канале. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
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ярославль, ирина волк, россия, происшествия
Ярославль, Ирина Волк, Россия, Происшествия
В Ярославле арестовали трех теневых банкиров

В Ярославле арестовали трех теневых банкиров за проведение незаконных операций

© МВД РФТрое теневых банкиров задержаны полицейскими в Ярославской области. 1 марта 2024
Трое теневых банкиров задержаны полицейскими в Ярославской области. 1 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© МВД РФ
Трое теневых банкиров задержаны полицейскими в Ярославской области. 1 марта 2024
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Полицейские задержали трех теневых банкиров в Ярославле, которые провели незаконные операции на сумму не менее 150 миллионов рублей, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.
По её словам, полицейские в Ярославле пресекли деятельность теневых банкиров, которые в течение трёх лет "осуществили незаконные банковские операции на сумму не менее 150 миллионов рублей".
"Комиссионное вознаграждение превысило девять миллионов рублей. Трое фигурантов задержаны полицейскими", - написала Волк в своём Telegram-канале.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
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ЯрославльИрина ВолкРоссияПроисшествия
 
 
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