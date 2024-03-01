https://ria.ru/20240301/zaderzhanie-1930391507.html

В Ярославле арестовали трех теневых банкиров

В Ярославле арестовали трех теневых банкиров - РИА Новости, 01.03.2024

В Ярославле арестовали трех теневых банкиров

Полицейские задержали трех теневых банкиров в Ярославле, которые провели незаконные операции на сумму не менее 150 миллионов рублей, сообщила представитель МВД... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T07:30

2024-03-01T07:30

2024-03-01T09:49

ярославль

ирина волк

россия

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930401913_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_82519ca42285d2a973bca97e59c1815f.png

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Полицейские задержали трех теневых банкиров в Ярославле, которые провели незаконные операции на сумму не менее 150 миллионов рублей, сообщила представитель МВД России Ирина Волк. По её словам, полицейские в Ярославле пресекли деятельность теневых банкиров, которые в течение трёх лет "осуществили незаконные банковские операции на сумму не менее 150 миллионов рублей". "Комиссионное вознаграждение превысило девять миллионов рублей. Трое фигурантов задержаны полицейскими", - написала Волк в своём Telegram-канале. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

https://ria.ru/20240229/kazakhstan-1930128377.html

ярославль

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ярославль, ирина волк, россия, происшествия