https://ria.ru/20240301/yuani-1930391900.html
ЦБ продал рекордный с начала года объем юаней по валютному свопу
ЦБ продал рекордный с начала года объем юаней по валютному свопу - РИА Новости, 01.03.2024
ЦБ продал рекордный с начала года объем юаней по валютному свопу
Банк России 29 февраля продал в рамках валютного свопа 10 миллиардов юаней на 126,097 миллиарда рублей, это стало крупнейшей такой продажей с начала года,... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T07:36
2024-03-01T07:36
2024-03-01T07:36
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Банк России 29 февраля продал в рамках валютного свопа 10 миллиардов юаней на 126,097 миллиарда рублей, это стало крупнейшей такой продажей с начала года, говорится в материалах ЦБ. Ранее Банк России 28 февраля продал в рамках валютного свопа 6,846 миллиарда юаней на 87,195 миллиарда рублей, это стало крупнейшей такой продажей с начала месяца. Банк России с 19 января прошлого года запустил сделки своп - продажи юаней за рубли с их последующей покупкой на срок один день с расчетами по первой части сделки в дату ее заключения и по второй части - на следующий рабочий день. Ежедневный максимальный лимит для этого инструмента установлен в размере 10 миллиардов юаней. Но при необходимости Банк России может его корректировать. Так, рекордный объем юаней в рамках этого инструмента с момента его запуска был продан 29 декабря - 13,751 миллиарда на 173,562 миллиарда рублей. Свопы проходят на организованных торгах Московской биржи в режиме безадресных сделок по рабочим дням.
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центральный банк рф (цб рф), экономика, московская биржа
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика, Московская биржа
ЦБ продал рекордный с начала года объем юаней по валютному свопу
ЦБ продал рекордные с начала года 10 миллиардов юаней по валютному свопу
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Банк России 29 февраля продал в рамках валютного свопа 10 миллиардов юаней на 126,097 миллиарда рублей, это стало крупнейшей такой продажей с начала года, говорится в материалах ЦБ.
Ранее Банк России 28 февраля продал в рамках валютного свопа 6,846 миллиарда юаней на 87,195 миллиарда рублей, это стало крупнейшей такой продажей с начала месяца.
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Банк России с 19 января прошлого года запустил сделки своп - продажи юаней за рубли с их последующей покупкой на срок один день с расчетами по первой части сделки в дату ее заключения и по второй части - на следующий рабочий день.
Ежедневный максимальный лимит для этого инструмента установлен в размере 10 миллиардов юаней. Но при необходимости Банк России может его корректировать. Так, рекордный объем юаней в рамках этого инструмента с момента его запуска был продан 29 декабря - 13,751 миллиарда на 173,562 миллиарда рублей.
Свопы проходят на организованных торгах Московской биржи
в режиме безадресных сделок по рабочим дням.
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