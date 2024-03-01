https://ria.ru/20240301/yuani-1930391900.html

ЦБ продал рекордный с начала года объем юаней по валютному свопу

ЦБ продал рекордный с начала года объем юаней по валютному свопу - РИА Новости, 01.03.2024

ЦБ продал рекордный с начала года объем юаней по валютному свопу

Банк России 29 февраля продал в рамках валютного свопа 10 миллиардов юаней на 126,097 миллиарда рублей, это стало крупнейшей такой продажей с начала года,... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T07:36

2024-03-01T07:36

2024-03-01T07:36

центральный банк рф (цб рф)

экономика

московская биржа

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Банк России 29 февраля продал в рамках валютного свопа 10 миллиардов юаней на 126,097 миллиарда рублей, это стало крупнейшей такой продажей с начала года, говорится в материалах ЦБ. Ранее Банк России 28 февраля продал в рамках валютного свопа 6,846 миллиарда юаней на 87,195 миллиарда рублей, это стало крупнейшей такой продажей с начала месяца. Банк России с 19 января прошлого года запустил сделки своп - продажи юаней за рубли с их последующей покупкой на срок один день с расчетами по первой части сделки в дату ее заключения и по второй части - на следующий рабочий день. Ежедневный максимальный лимит для этого инструмента установлен в размере 10 миллиардов юаней. Но при необходимости Банк России может его корректировать. Так, рекордный объем юаней в рамках этого инструмента с момента его запуска был продан 29 декабря - 13,751 миллиарда на 173,562 миллиарда рублей. Свопы проходят на организованных торгах Московской биржи в режиме безадресных сделок по рабочим дням.

https://ria.ru/20240226/zaymy-1929450694.html

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центральный банк рф (цб рф), экономика, московская биржа