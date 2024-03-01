https://ria.ru/20240301/yars-1930536650.html

Минобороны опубликовало видео пуска ракеты "Ярс"

Минобороны опубликовало видео пуска ракеты "Ярс" - РИА Новости, 01.03.2024

Минобороны опубликовало видео пуска ракеты "Ярс"

Минобороны РФ опубликовало видео пуска межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс" по полигону Кура. РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T16:38

2024-03-01T16:38

2024-03-01T16:58

безопасность

россия

плесецк

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видео пуска межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс" по полигону Кура. На кадрах видео показано, как пусковая установка приводит в вертикальное положение контейнер с ракетой. Затем следует минометный старт за счет порохового генератора. После выхода из контейнера ракета запускает двигатели и уходит в небо на столбе огня. Во время выхода ракеты из контейнера заметно, как от ее корпуса отстреливаются обтюраторные кольца. Как сообщили ранее в Минобороны, на государственном испытательном космодроме Плесецк расчетом Йошкар-Олинского ракетного соединения проведен учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты ПГРК "Ярс" мобильного базирования, оснащенной разделяющейся головной частью. "Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка", - сказали в ведомстве. Там уточнили, что целью пуска являлось подтверждение тактико-технических и летных характеристик современного ракетного комплекса.

https://ria.ru/20221216/yars-1839041372.html

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плесецк

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Пуск межконтинентальной ракеты "Ярс" Пуск межконтинентальной ракеты "Ярс" 2024-03-01T16:38 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, плесецк