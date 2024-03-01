https://ria.ru/20240301/yars-1930536650.html
Минобороны опубликовало видео пуска ракеты "Ярс"
Минобороны опубликовало видео пуска ракеты "Ярс" - РИА Новости, 01.03.2024
Минобороны опубликовало видео пуска ракеты "Ярс"
Минобороны РФ опубликовало видео пуска межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс" по полигону Кура. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T16:38
2024-03-01T16:38
2024-03-01T16:58
безопасность
россия
плесецк
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видео пуска межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс" по полигону Кура. На кадрах видео показано, как пусковая установка приводит в вертикальное положение контейнер с ракетой. Затем следует минометный старт за счет порохового генератора. После выхода из контейнера ракета запускает двигатели и уходит в небо на столбе огня. Во время выхода ракеты из контейнера заметно, как от ее корпуса отстреливаются обтюраторные кольца. Как сообщили ранее в Минобороны, на государственном испытательном космодроме Плесецк расчетом Йошкар-Олинского ракетного соединения проведен учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты ПГРК "Ярс" мобильного базирования, оснащенной разделяющейся головной частью. "Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка", - сказали в ведомстве. Там уточнили, что целью пуска являлось подтверждение тактико-технических и летных характеристик современного ракетного комплекса.
https://ria.ru/20221216/yars-1839041372.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Пуск межконтинентальной ракеты "Ярс"
Пуск межконтинентальной ракеты "Ярс"
2024-03-01T16:38
true
PT0M34S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, плесецк
Безопасность, Россия, Плесецк
Минобороны опубликовало видео пуска ракеты "Ярс"
Минобороны опубликовало видео пуска ракеты "Ярс" по полигону Кура
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видео пуска межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс" по полигону Кура.
На кадрах видео показано, как пусковая установка приводит в вертикальное положение контейнер с ракетой. Затем следует минометный старт за счет порохового генератора. После выхода из контейнера ракета запускает двигатели и уходит в небо на столбе огня. Во время выхода ракеты из контейнера заметно, как от ее корпуса отстреливаются обтюраторные кольца.
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Как сообщили ранее в Минобороны, на государственном испытательном космодроме Плесецк
расчетом Йошкар-Олинского ракетного соединения проведен учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты ПГРК "Ярс" мобильного базирования, оснащенной разделяющейся головной частью. "Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка", - сказали в ведомстве.
Там уточнили, что целью пуска являлось подтверждение тактико-технических и летных характеристик современного ракетного комплекса.
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