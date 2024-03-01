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РВСН выполнили учебно-боевой пуск межконтинентальной ракеты "Ярс" - РИА Новости, 01.03.2024
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16:13 01.03.2024 (обновлено: 17:00 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/yars-1930527381.html
РВСН выполнили учебно-боевой пуск межконтинентальной ракеты "Ярс"
РВСН выполнили учебно-боевой пуск межконтинентальной ракеты "Ярс" - РИА Новости, 01.03.2024
РВСН выполнили учебно-боевой пуск межконтинентальной ракеты "Ярс"
Российские военные выполнили учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты ПГРК "Ярс" по полигону на Камчатке, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T16:13
2024-03-01T17:00
безопасность
россия
плесецк (космодром)
камчатка
плесецк
ракетные войска стратегического назначения
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Российские военные выполнили учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты ПГРК "Ярс" по полигону на Камчатке, сообщили в Минобороны.&quot;На государственном испытательном космодроме Плесецк расчетом Йошкар-Олинского ракетного соединения проведен учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты ПГРК &quot;Ярс&quot; мобильного базирования, оснащенной разделяющейся головной частью. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка&quot;, — рассказали в ведомстве.В министерстве подчеркнули, что целью мероприятия было подтверждение тактико-технических и летных характеристик ракетного комплекса. Перед его началом РВСН также отработали порядок передислокации в удаленный район стартовой батареи ПГРК "Ярс" с подготовкой и проведением пуска.Все поставленные задачи удалось выполнить в полном объеме.
https://ria.ru/20240227/yars-1929672436.html
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россия
камчатка
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Пуск межконтинентальной ракеты "Ярс"
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безопасность, россия, плесецк (космодром), камчатка, плесецк, ракетные войска стратегического назначения
Безопасность, Россия, Плесецк (космодром), Камчатка, Плесецк, Ракетные войска стратегического назначения
РВСН выполнили учебно-боевой пуск межконтинентальной ракеты "Ярс"

Минобороны сообщило об учебном пуске ракеты "Ярс" на космодроме Плесецк

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Российские военные выполнили учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты ПГРК "Ярс" по полигону на Камчатке, сообщили в Минобороны.
«

"На государственном испытательном космодроме Плесецк расчетом Йошкар-Олинского ракетного соединения проведен учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты ПГРК "Ярс" мобильного базирования, оснащенной разделяющейся головной частью. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка", — рассказали в ведомстве.

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В министерстве подчеркнули, что целью мероприятия было подтверждение тактико-технических и летных характеристик ракетного комплекса. Перед его началом РВСН также отработали порядок передислокации в удаленный район стартовой батареи ПГРК "Ярс" с подготовкой и проведением пуска.
Все поставленные задачи удалось выполнить в полном объеме.

"Ярс" (РС-24) — стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью. Ее калибр составляет 1,86 метра, длина — 17,8 метра, стартовая масса — 46 тонн. Заявленная полезная нагрузка — 1250 килограммов.

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БезопасностьРоссияПлесецк (космодром)КамчаткаПлесецкРакетные войска стратегического назначения
 
 
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