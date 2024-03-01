https://ria.ru/20240301/yars-1930527381.html

РВСН выполнили учебно-боевой пуск межконтинентальной ракеты "Ярс"

РВСН выполнили учебно-боевой пуск межконтинентальной ракеты "Ярс" - РИА Новости, 01.03.2024

РВСН выполнили учебно-боевой пуск межконтинентальной ракеты "Ярс"

Российские военные выполнили учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты ПГРК "Ярс" по полигону на Камчатке, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T16:13

2024-03-01T16:13

2024-03-01T17:00

безопасность

россия

плесецк (космодром)

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плесецк

ракетные войска стратегического назначения

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Российские военные выполнили учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты ПГРК "Ярс" по полигону на Камчатке, сообщили в Минобороны."На государственном испытательном космодроме Плесецк расчетом Йошкар-Олинского ракетного соединения проведен учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты ПГРК "Ярс" мобильного базирования, оснащенной разделяющейся головной частью. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка", — рассказали в ведомстве.В министерстве подчеркнули, что целью мероприятия было подтверждение тактико-технических и летных характеристик ракетного комплекса. Перед его началом РВСН также отработали порядок передислокации в удаленный район стартовой батареи ПГРК "Ярс" с подготовкой и проведением пуска.Все поставленные задачи удалось выполнить в полном объеме.

https://ria.ru/20240227/yars-1929672436.html

https://ria.ru/20231216/rakety-1916135722.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, плесецк (космодром), камчатка, плесецк, ракетные войска стратегического назначения