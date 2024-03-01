https://ria.ru/20240301/vzryv-1930605591.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве - РИА Новости, 01.03.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве

Взрыв прогремел в городе Николаеве на юге Украины на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает в пятницу украинский телеканал "Общественное" в... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T21:37

2024-03-01T21:37

2024-03-01T21:37

специальная военная операция на украине

в мире

николаев (украина)

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россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Николаеве на юге Украины на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает в пятницу украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале."В Николаеве было слышно взрыв, сообщают корреспонденты "Общественного". В регионе объявлена воздушная тревога", - говорится в сообщении "Общественного". Ранее в пятницу в ряде областей Украины, в том числе и в Николаевской, была объявлена воздушная тревога, она звучит до сих пор. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

николаев (украина)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, николаев (украина), украина, россия, вооруженные силы украины