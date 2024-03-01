Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве
"Общественное" сообщило, что в Николаеве на юге Украины прогремел взрыв
© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди проходят мимо бетонного навеса с надписью "Укрытие" в Николаеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью "Укрытие" в Николаеве. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Николаеве на юге Украины на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает в пятницу украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале.
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"В Николаеве было слышно взрыв, сообщают корреспонденты "Общественного". В регионе объявлена воздушная тревога", - говорится в сообщении "Общественного".
Ранее в пятницу в ряде областей Украины, в том числе и в Николаевской, была объявлена воздушная тревога, она звучит до сих пор.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.