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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске - РИА Новости, 01.03.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске

Взрыв раздался в городе Днепропетровске на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает в пятницу украинское издание "Зеркало недели" в Telegram-канале. РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T16:22

2024-03-01T16:22

2024-03-01T16:22

специальная военная операция на украине

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днепропетровск

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Взрыв раздался в городе Днепропетровске на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает в пятницу украинское издание "Зеркало недели" в Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога на данный момент объявлена в Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской области, а также в подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей. Первым сигнал объявили в Днепропетровской области - в 15.32 мск. В остальных регионах тревога раздалась в период с 15.46 по 15.50. "Днепропетровск (Днепр - украинский вариант названия города - ред.), местные паблики сообщают о взрыве", - говорится в сообщении издания. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, днепропетровская область, россия, днепропетровск, вооруженные силы украины