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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске - РИА Новости, 01.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:22 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/vzryv-1930530402.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске - РИА Новости, 01.03.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске
Взрыв раздался в городе Днепропетровске на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает в пятницу украинское издание "Зеркало недели" в Telegram-канале. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T16:22
2024-03-01T16:22
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
россия
днепропетровск
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Взрыв раздался в городе Днепропетровске на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает в пятницу украинское издание "Зеркало недели" в Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога на данный момент объявлена в Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской области, а также в подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей. Первым сигнал объявили в Днепропетровской области - в 15.32 мск. В остальных регионах тревога раздалась в период с 15.46 по 15.50. "Днепропетровск (Днепр - украинский вариант названия города - ред.), местные паблики сообщают о взрыве", - говорится в сообщении издания. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепропетровская область
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в мире, днепропетровская область, россия, днепропетровск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Россия, Днепропетровск, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске

"Зеркало недели": в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв

CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy / Город Днепропетровск, Украина
Город Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy /
Город Днепропетровск, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Взрыв раздался в городе Днепропетровске на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает в пятницу украинское издание "Зеркало недели" в Telegram-канале.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога на данный момент объявлена в Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской области, а также в подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей. Первым сигнал объявили в Днепропетровской области - в 15.32 мск. В остальных регионах тревога раздалась в период с 15.46 по 15.50.
«
"Днепропетровск (Днепр - украинский вариант названия города - ред.), местные паблики сообщают о взрыве", - говорится в сообщении издания.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровская областьРоссияДнепропетровскВооруженные силы Украины
 
 
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