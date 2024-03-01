https://ria.ru/20240301/vzryv-1930530402.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске - РИА Новости, 01.03.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске
Взрыв раздался в городе Днепропетровске на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает в пятницу украинское издание "Зеркало недели" в Telegram-канале. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T16:22
2024-03-01T16:22
2024-03-01T16:22
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
россия
днепропетровск
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828920173_8:14:1192:680_1920x0_80_0_0_443b4c52866d5eca74605d1c8a47818f.jpg
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Взрыв раздался в городе Днепропетровске на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает в пятницу украинское издание "Зеркало недели" в Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога на данный момент объявлена в Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской области, а также в подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей. Первым сигнал объявили в Днепропетровской области - в 15.32 мск. В остальных регионах тревога раздалась в период с 15.46 по 15.50. "Днепропетровск (Днепр - украинский вариант названия города - ред.), местные паблики сообщают о взрыве", - говорится в сообщении издания. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепропетровская область
россия
днепропетровск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828920173_129:25:1101:754_1920x0_80_0_0_0db3f2fe4685bf1bc1ece7cbe68df984.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепропетровская область, россия, днепропетровск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Россия, Днепропетровск, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске
"Зеркало недели": в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв