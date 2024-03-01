https://ria.ru/20240301/vybory-1930544523.html

Итоги выборов в США не повлияют на отношения с Россией, заявил Лавров

Итоги выборов в США не повлияют на отношения с Россией, заявил Лавров - РИА Новости, 01.03.2024

Итоги выборов в США не повлияют на отношения с Россией, заявил Лавров

Россия не ждет перемен в отношениях с Вашингтоном после выборов президента в США, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T17:10

2024-03-01T17:10

2024-03-01T17:14

сша

россия

сергей лавров

политика

президентские выборы в сша

в мире

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АНТАЛЬЯ, 1 мар – РИА Новости. Россия не ждет перемен в отношениях с Вашингтоном после выборов президента в США, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Мы не ждем, на самом деле, перемен, которые принесут выборы в Соединенных Штатах", - сказал министр, выступая на Дипломатическом форуме в турецкой Анталье."Если говорить о президенте (США Дональде) Трампе, он был уже президентом, и в его период были приняты одни из самых тяжелых, как тогда казалось, санкций. Но естественно администрация (Джо) Байдена всех переплюнула", - добавил он.

https://ria.ru/20240224/tramp-1929323389.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, россия, сергей лавров, политика, президентские выборы в сша, в мире