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Итоги выборов в США не повлияют на отношения с Россией, заявил Лавров - РИА Новости, 01.03.2024
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17:10 01.03.2024 (обновлено: 17:14 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/vybory-1930544523.html
Итоги выборов в США не повлияют на отношения с Россией, заявил Лавров
Итоги выборов в США не повлияют на отношения с Россией, заявил Лавров - РИА Новости, 01.03.2024
Итоги выборов в США не повлияют на отношения с Россией, заявил Лавров
Россия не ждет перемен в отношениях с Вашингтоном после выборов президента в США, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T17:10
2024-03-01T17:14
сша
россия
сергей лавров
политика
президентские выборы в сша
в мире
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АНТАЛЬЯ, 1 мар – РИА Новости. Россия не ждет перемен в отношениях с Вашингтоном после выборов президента в США, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Мы не ждем, на самом деле, перемен, которые принесут выборы в Соединенных Штатах", - сказал министр, выступая на Дипломатическом форуме в турецкой Анталье."Если говорить о президенте (США Дональде) Трампе, он был уже президентом, и в его период были приняты одни из самых тяжелых, как тогда казалось, санкций. Но естественно администрация (Джо) Байдена всех переплюнула", - добавил он.
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сша, россия, сергей лавров, политика, президентские выборы в сша, в мире
США, Россия, Сергей Лавров, Политика, Президентские выборы в США, В мире
Итоги выборов в США не повлияют на отношения с Россией, заявил Лавров

Лавров: Россия не ждет перемен в отношениях с Вашингтоном после выборов в США

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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АНТАЛЬЯ, 1 мар – РИА Новости. Россия не ждет перемен в отношениях с Вашингтоном после выборов президента в США, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«
"Мы не ждем, на самом деле, перемен, которые принесут выборы в Соединенных Штатах", - сказал министр, выступая на Дипломатическом форуме в турецкой Анталье.
"Если говорить о президенте (США Дональде) Трампе, он был уже президентом, и в его период были приняты одни из самых тяжелых, как тогда казалось, санкций. Но естественно администрация (Джо) Байдена всех переплюнула", - добавил он.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
США при Байдене проиграют третью мировую войну до ее начала, заявил Трамп
24 февраля, 22:58
 
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