https://ria.ru/20240301/vybory-1930544523.html
Итоги выборов в США не повлияют на отношения с Россией, заявил Лавров
Итоги выборов в США не повлияют на отношения с Россией, заявил Лавров - РИА Новости, 01.03.2024
Итоги выборов в США не повлияют на отношения с Россией, заявил Лавров
Россия не ждет перемен в отношениях с Вашингтоном после выборов президента в США, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T17:10
2024-03-01T17:10
2024-03-01T17:14
сша
россия
сергей лавров
политика
президентские выборы в сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_ae337d0cdf5adf4c68c306818ed49d5b.jpg
АНТАЛЬЯ, 1 мар – РИА Новости. Россия не ждет перемен в отношениях с Вашингтоном после выборов президента в США, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Мы не ждем, на самом деле, перемен, которые принесут выборы в Соединенных Штатах", - сказал министр, выступая на Дипломатическом форуме в турецкой Анталье."Если говорить о президенте (США Дональде) Трампе, он был уже президентом, и в его период были приняты одни из самых тяжелых, как тогда казалось, санкций. Но естественно администрация (Джо) Байдена всех переплюнула", - добавил он.
https://ria.ru/20240224/tramp-1929323389.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:330:2048:1866_1920x0_80_0_0_15acd90062650e9a445ad44ae4998111.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, сергей лавров, политика, президентские выборы в сша, в мире
США, Россия, Сергей Лавров, Политика, Президентские выборы в США, В мире
Итоги выборов в США не повлияют на отношения с Россией, заявил Лавров
Лавров: Россия не ждет перемен в отношениях с Вашингтоном после выборов в США