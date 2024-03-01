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Сенатор от ДНР рассказала о подготовке республики к выборам - РИА Новости, 01.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
12:21 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/vybory-1930447745.html
Сенатор от ДНР рассказала о подготовке республики к выборам
Сенатор от ДНР рассказала о подготовке республики к выборам - РИА Новости, 01.03.2024
Сенатор от ДНР рассказала о подготовке республики к выборам
Выборы президента России в Донецкой Народной Республике пройдут в полном соответствии с законодательством РФ, заявила РИА Новости сенатор от региона Наталья... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T12:21
2024-03-01T12:21
выборы президента россии — 2024
политика
россия
донецкая народная республика
наталья никонорова
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Выборы президента России в Донецкой Народной Республике пройдут в полном соответствии с законодательством РФ, заявила РИА Новости сенатор от региона Наталья Никонорова, отметив, что для безопасности людей адреса избирательных участков не будут публиковаться заранее, а жители ДНР также смогут воспользоваться механизмом "Мобильный избиратель". "В связи с текущей оперативной обстановкой мы вынуждены уделять повышенное внимание обеспечению безопасности наших граждан. К примеру, было принято решение не публиковать заранее адреса избирательных участков. На некоторых самых сложных участках с 25 февраля стартовало досрочное голосование. Также дончане могут воспользоваться механизмом "Мобильный избиратель" и отдать свой голос по месту нахождения", - рассказала Никонорова. Сенатор отметила, что выборы президента РФ - значимое событие для республики. Она добавила, что планирует отдать свой голос дома - "на своем участке на территории республики". "С 10 по 14 марта можно проголосовать на придомовых территориях, а с 15 по 17 марта - в помещениях для голосования на избирательных участках. Выборы главы государства организованы и проводятся в полном соответствии с действующим отечественным законодательством", - объяснила парламентарий. По словам Никоноровой, территориальные и участковые избирательные комиссии ДНР совместно с правоохранительными органами будут делать всё необходимое для того, чтобы выборы в регионе прошли "безопасно и максимально комфортно для всех". "Интересно отметить, что в нашем регионе избирательным участкам предложено присваивать имена героев Донецкой Народной Республики, земляков, отдавших свои жизни за Родину, семью и всех нас. Полностью поддерживаю инициативу!" - резюмировала сенатор. Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, россия, донецкая народная республика, наталья никонорова, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Донецкая Народная Республика, Наталья Никонорова, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Совет Федерации РФ
Сенатор от ДНР рассказала о подготовке республики к выборам

Сенатор Никонорова: в ДНР предпримут меры для обеспечения безопасности выборов

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЕдиный день голосования
Единый день голосования - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Единый день голосования. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Выборы президента России в Донецкой Народной Республике пройдут в полном соответствии с законодательством РФ, заявила РИА Новости сенатор от региона Наталья Никонорова, отметив, что для безопасности людей адреса избирательных участков не будут публиковаться заранее, а жители ДНР также смогут воспользоваться механизмом "Мобильный избиратель".
"В связи с текущей оперативной обстановкой мы вынуждены уделять повышенное внимание обеспечению безопасности наших граждан. К примеру, было принято решение не публиковать заранее адреса избирательных участков. На некоторых самых сложных участках с 25 февраля стартовало досрочное голосование. Также дончане могут воспользоваться механизмом "Мобильный избиратель" и отдать свой голос по месту нахождения", - рассказала Никонорова.
Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
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Сенатор отметила, что выборы президента РФ - значимое событие для республики. Она добавила, что планирует отдать свой голос дома - "на своем участке на территории республики".
«
"С 10 по 14 марта можно проголосовать на придомовых территориях, а с 15 по 17 марта - в помещениях для голосования на избирательных участках. Выборы главы государства организованы и проводятся в полном соответствии с действующим отечественным законодательством", - объяснила парламентарий.
По словам Никоноровой, территориальные и участковые избирательные комиссии ДНР совместно с правоохранительными органами будут делать всё необходимое для того, чтобы выборы в регионе прошли "безопасно и максимально комфортно для всех".
«
"Интересно отметить, что в нашем регионе избирательным участкам предложено присваивать имена героев Донецкой Народной Республики, земляков, отдавших свои жизни за Родину, семью и всех нас. Полностью поддерживаю инициативу!" - резюмировала сенатор.
Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Выборы президента России: этапы избирательной кампанииПосмотреть
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияДонецкая Народная РеспубликаНаталья НиконороваЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновСовет Федерации РФ
 
 
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