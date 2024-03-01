https://ria.ru/20240301/vybory-1930404963.html
В Херсонской области начался второй этап досрочного голосования
В Херсонской области начался второй этап досрочного голосования - РИА Новости, 01.03.2024
В Херсонской области начался второй этап досрочного голосования
В Херсонской области стартовал второй этап досрочного голосования на выборах президента России 2024 года. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T10:06
2024-03-01T10:06
2024-03-01T12:16
политика
херсонская область
россия
николай харитонов
леонид слуцкий (политик)
владислав даванков
совет федерации рф
выборы президента россии — 2024
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ГЕНИЧЕСК, 1 мар - РИА Новости. В Херсонской области стартовал второй этап досрочного голосования на выборах президента России 2024 года. На втором этапе голосование пройдет в семи муниципальных округах Херсонской области, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии региона Марина Захарова."Сегодня, 1 марта, к голосованию приступили 79 избирательных участков в семи муниципальных округах Херсонской области... С 8 утра все участковые комиссии приступили к работе и поехали к нашим избирателям", - сказала она.Второй этап досрочного голосования продлится до 3 марта. Основной этап пройдет с 15 по 17 марта. Первый этап досрочного голосования прошел с 27 по 29 февраля. Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240229/vybory-1930327143.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, херсонская область , россия, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф
Политика, Херсонская область , Россия, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков, Совет Федерации РФ, Выборы президента России — 2024
В Херсонской области начался второй этап досрочного голосования
В Херсонской области начался второй этап голосования на выборах президента