https://ria.ru/20240301/vtsiom-1930412992.html
Путину доверяют 79,6 процента россиян, показал опрос
Путину доверяют 79,6 процента россиян, показал опрос - РИА Новости, 01.03.2024
Путину доверяют 79,6 процента россиян, показал опрос
Президенту России Владимиру Путину доверяют 79,6 процента россиян, одобряют его работу 77,3 процента опрошенных, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T10:47
2024-03-01T10:47
2024-03-01T22:07
вциом
владимир путин
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверяют 79,6 процента россиян, одобряют его работу 77,3 процента опрошенных, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Согласно данным опроса, деятельность президента одобряют 77,3 процента опрошенных, не одобряют 14,5. Доверяют Путину 79,6 процента респондентов, не доверяют — 16,7. Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился с 19 по 25 февраля 2024 года среди 1600 россиян от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по одноосновной случайной выборке мобильных номеров. Выборка построена на базе полного списка мобильных телефонных номеров, задействованных на территории России. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95 процентов не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11 200 человек), один процент.
https://ria.ru/20240301/ideya-1930337280.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вциом, владимир путин, россия
ВЦИОМ, Владимир Путин, Россия
Путину доверяют 79,6 процента россиян, показал опрос
ВЦИОМ: Путину доверяют 79,6% россиян, одобряют его работу 77,3%
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости.
Президенту России Владимиру Путину доверяют 79,6 процента россиян, одобряют его работу 77,3 процента опрошенных, следует из результатов опроса ВЦИОМ
.
Согласно данным опроса, деятельность президента одобряют 77,3 процента опрошенных, не одобряют 14,5. Доверяют Путину 79,6 процента респондентов, не доверяют — 16,7.
Путин зафиксировал новый договор власти с народом
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился с 19 по 25 февраля 2024 года среди 1600 россиян от 18 лет.
Метод опроса — телефонное интервью по одноосновной случайной выборке мобильных номеров. Выборка построена на базе полного списка мобильных телефонных номеров, задействованных на территории России. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95 процентов не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11 200 человек), один процент.
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