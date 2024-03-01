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Путину доверяют 79,6 процента россиян, показал опрос - РИА Новости, 01.03.2024
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10:47 01.03.2024 (обновлено: 22:07 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/vtsiom-1930412992.html
Путину доверяют 79,6 процента россиян, показал опрос
Путину доверяют 79,6 процента россиян, показал опрос - РИА Новости, 01.03.2024
Путину доверяют 79,6 процента россиян, показал опрос
Президенту России Владимиру Путину доверяют 79,6 процента россиян, одобряют его работу 77,3 процента опрошенных, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T10:47
2024-03-01T22:07
вциом
владимир путин
россия
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверяют 79,6 процента россиян, одобряют его работу 77,3 процента опрошенных, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Согласно данным опроса, деятельность президента одобряют 77,3 процента опрошенных, не одобряют 14,5. Доверяют Путину 79,6 процента респондентов, не доверяют — 16,7. Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился с 19 по 25 февраля 2024 года среди 1600 россиян от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по одноосновной случайной выборке мобильных номеров. Выборка построена на базе полного списка мобильных телефонных номеров, задействованных на территории России. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95 процентов не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11 200 человек), один процент.
https://ria.ru/20240301/ideya-1930337280.html
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вциом, владимир путин, россия
ВЦИОМ, Владимир Путин, Россия
Путину доверяют 79,6 процента россиян, показал опрос

ВЦИОМ: Путину доверяют 79,6% россиян, одобряют его работу 77,3%

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверяют 79,6 процента россиян, одобряют его работу 77,3 процента опрошенных, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
Согласно данным опроса, деятельность президента одобряют 77,3 процента опрошенных, не одобряют 14,5. Доверяют Путину 79,6 процента респондентов, не доверяют — 16,7.
Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Путин зафиксировал новый договор власти с народом
Вчера, 08:00
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился с 19 по 25 февраля 2024 года среди 1600 россиян от 18 лет.
Метод опроса — телефонное интервью по одноосновной случайной выборке мобильных номеров. Выборка построена на базе полного списка мобильных телефонных номеров, задействованных на территории России. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95 процентов не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11 200 человек), один процент.
Президент России Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Россия дождалась смены элит
Вчера, 08:00
 
ВЦИОМВладимир ПутинРоссия
 
 
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