Рейтинг@Mail.ru
"Испытали". Зеленскому сообщили шокирующие новости после заявления Путина - РИА Новости, 01.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:46 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/vsu-1930559490.html
"Испытали". Зеленскому сообщили шокирующие новости после заявления Путина
"Испытали". Зеленскому сообщили шокирующие новости после заявления Путина - РИА Новости, 01.03.2024
"Испытали". Зеленскому сообщили шокирующие новости после заявления Путина
Испытание сверхзвуковых ракет "Циркон" в бою — очень плохая новость для украинской армии, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T17:46
2024-03-01T17:46
политика
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892838843_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_6cc589420d2c72697cecae2a087dbc06.jpg
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Испытание сверхзвуковых ракет "Циркон" в бою — очень плохая новость для украинской армии, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Поступают сообщения о том, что гиперзвуковые ракеты "Циркон" уже испытаны россиянами в бою. &lt;…&gt; Если их развернут в зоне специальной операции наряду с "Кинжалами", это будет очень, очень плохой новостью для ВСУ", — спрогнозировал аналитик.Ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что новейший ударный комплекс морского базирования был задействован в боевых условиях.Ракета "Циркон" разработана и производится в реутовском НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение"). Ракета имеет дальность в 1000 километров и может развивать скорость в 9 Махов.
https://ria.ru/20240301/putin-1930530638.html
https://ria.ru/20240301/nato-1930505665.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892838843_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_3add0c3684ed42230aa23493d5bfc94f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, владимир путин, вооруженные силы украины
Политика, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
"Испытали". Зеленскому сообщили шокирующие новости после заявления Путина

Эксперт Меркурис назвал испытание "Циркона" в бою плохой новостью для ВСУ

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Испытание сверхзвуковых ракет "Циркон" в бою — очень плохая новость для украинской армии, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Поступают сообщения о том, что гиперзвуковые ракеты "Циркон" уже испытаны россиянами в бою. <…> Если их развернут в зоне специальной операции наряду с "Кинжалами", это будет очень, очень плохой новостью для ВСУ", — спрогнозировал аналитик.
Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
"Оно их убедит". На Западе заявили о жестком послании Путина Шольцу
Вчера, 16:24
Ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что новейший ударный комплекс морского базирования был задействован в боевых условиях.
Ракета "Циркон" разработана и производится в реутовском НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение"). Ракета имеет дальность в 1000 километров и может развивать скорость в 9 Махов.
Танк во время учений в Польше - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Держать Смоленские ворота. В Польше высказались об отправке сил на Украину
Вчера, 15:21
 
ПолитикаВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала