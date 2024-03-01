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"Испытали". Зеленскому сообщили шокирующие новости после заявления Путина
"Испытали". Зеленскому сообщили шокирующие новости после заявления Путина - РИА Новости, 01.03.2024
"Испытали". Зеленскому сообщили шокирующие новости после заявления Путина
Испытание сверхзвуковых ракет "Циркон" в бою — очень плохая новость для украинской армии, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T17:46
2024-03-01T17:46
2024-03-01T17:46
политика
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Испытание сверхзвуковых ракет "Циркон" в бою — очень плохая новость для украинской армии, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Поступают сообщения о том, что гиперзвуковые ракеты "Циркон" уже испытаны россиянами в бою. <…> Если их развернут в зоне специальной операции наряду с "Кинжалами", это будет очень, очень плохой новостью для ВСУ", — спрогнозировал аналитик.Ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что новейший ударный комплекс морского базирования был задействован в боевых условиях.Ракета "Циркон" разработана и производится в реутовском НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение"). Ракета имеет дальность в 1000 километров и может развивать скорость в 9 Махов.
https://ria.ru/20240301/putin-1930530638.html
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политика, владимир путин, вооруженные силы украины
Политика, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
"Испытали". Зеленскому сообщили шокирующие новости после заявления Путина
Эксперт Меркурис назвал испытание "Циркона" в бою плохой новостью для ВСУ