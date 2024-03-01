https://ria.ru/20240301/vsu-1930498387.html
Пленный рассказал, как ВСУ отправляют десантников через Днепр ради картинки
Пленный рассказал, как ВСУ отправляют десантников через Днепр ради картинки - РИА Новости, 01.03.2024
Пленный рассказал, как ВСУ отправляют десантников через Днепр ради картинки
Киев пытается отправлять военных через Днепр только ради картинки, заявил взятый в плен российскими войсками один из десантников ВСУ. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T15:05
2024-03-01T15:05
2024-03-01T15:05
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Киев пытается отправлять военных через Днепр только ради картинки, заявил взятый в плен российскими войсками один из десантников ВСУ. Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские войска на херсонском направлении сорвали попытку высадки на быстроходных моторных лодках диверсионной группы 73-го морского центра сил специальных операций ВМС Украины в районе Тендровской косы. В результате боя затонули четыре украинские лодки, уничтожено до 25 украинских военнослужащих, один взят в плен. "Что я могу об этом сказать? Просто кинули группу на героический убой и отписались. И все это только ради медийки", - сказал пленный Евгений Горин. Он сообщил, что в каждой лодке находилось по пять штурмовиков и по два военнослужащих, которые управляли плавсредствами. "Это отдельный отряд, который при необходимости занимается на больших лодках доставкой групп. Команда трём лодкам выстроиться в линию перед высадкой запоздала. Это надо было сделать за километр до объекта, а получилось всего за 300 метров", - пояснил Горин. По его словам, на операцию у десанта было не более 40 минут. "Мы плывём, пулемет на центральной лодке начинает работать, и по нему сразу автоматически прилетает в короб на 250 патронов. Естественно, короб возгорается, и общий командир трёх групп даёт команду на отход. Это было, когда до берега остаётся уже метров 100 где-то. Лодка полностью попала под обстрел со всех огневых средств поражений на берегу. Получается, те две лодки отошли, а две лодки попали под перекрестный обстрел", - рассказал пленный.
https://ria.ru/20240301/plennyy-1930387923.html
https://ria.ru/20240229/spetsoperatsiya-1930113955.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, россия, безопасность, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Украина
Пленный рассказал, как ВСУ отправляют десантников через Днепр ради картинки
Пленный: ВСУ кинули группу военных на убой через Днепр только ради картинки
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Киев пытается отправлять военных через Днепр только ради картинки, заявил взятый в плен российскими войсками один из десантников ВСУ.
Ранее Минобороны РФ
сообщило, что российские войска на херсонском направлении сорвали попытку высадки на быстроходных моторных лодках диверсионной группы 73-го морского центра сил специальных операций ВМС Украины в районе Тендровской косы. В результате боя затонули четыре украинские лодки, уничтожено до 25 украинских военнослужащих, один взят в плен.
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"Что я могу об этом сказать? Просто кинули группу на героический убой и отписались. И все это только ради медийки", - сказал пленный Евгений Горин.
Он сообщил, что в каждой лодке находилось по пять штурмовиков и по два военнослужащих, которые управляли плавсредствами. "Это отдельный отряд, который при необходимости занимается на больших лодках доставкой групп. Команда трём лодкам выстроиться в линию перед высадкой запоздала. Это надо было сделать за километр до объекта, а получилось всего за 300 метров", - пояснил Горин.
По его словам, на операцию у десанта было не более 40 минут. "Мы плывём, пулемет на центральной лодке начинает работать, и по нему сразу автоматически прилетает в короб на 250 патронов. Естественно, короб возгорается, и общий командир трёх групп даёт команду на отход. Это было, когда до берега остаётся уже метров 100 где-то. Лодка полностью попала под обстрел со всех огневых средств поражений на берегу. Получается, те две лодки отошли, а две лодки попали под перекрестный обстрел", - рассказал пленный.
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