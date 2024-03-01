https://ria.ru/20240301/vsu-1930498387.html

Пленный рассказал, как ВСУ отправляют десантников через Днепр ради картинки

Пленный рассказал, как ВСУ отправляют десантников через Днепр ради картинки - РИА Новости, 01.03.2024

Пленный рассказал, как ВСУ отправляют десантников через Днепр ради картинки

Киев пытается отправлять военных через Днепр только ради картинки, заявил взятый в плен российскими войсками один из десантников ВСУ. РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T15:05

2024-03-01T15:05

2024-03-01T15:05

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

безопасность

украина

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Киев пытается отправлять военных через Днепр только ради картинки, заявил взятый в плен российскими войсками один из десантников ВСУ. Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские войска на херсонском направлении сорвали попытку высадки на быстроходных моторных лодках диверсионной группы 73-го морского центра сил специальных операций ВМС Украины в районе Тендровской косы. В результате боя затонули четыре украинские лодки, уничтожено до 25 украинских военнослужащих, один взят в плен. "Что я могу об этом сказать? Просто кинули группу на героический убой и отписались. И все это только ради медийки", - сказал пленный Евгений Горин. Он сообщил, что в каждой лодке находилось по пять штурмовиков и по два военнослужащих, которые управляли плавсредствами. "Это отдельный отряд, который при необходимости занимается на больших лодках доставкой групп. Команда трём лодкам выстроиться в линию перед высадкой запоздала. Это надо было сделать за километр до объекта, а получилось всего за 300 метров", - пояснил Горин. По его словам, на операцию у десанта было не более 40 минут. "Мы плывём, пулемет на центральной лодке начинает работать, и по нему сразу автоматически прилетает в короб на 250 патронов. Естественно, короб возгорается, и общий командир трёх групп даёт команду на отход. Это было, когда до берега остаётся уже метров 100 где-то. Лодка полностью попала под обстрел со всех огневых средств поражений на берегу. Получается, те две лодки отошли, а две лодки попали под перекрестный обстрел", - рассказал пленный.

https://ria.ru/20240301/plennyy-1930387923.html

https://ria.ru/20240229/spetsoperatsiya-1930113955.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

вооруженные силы украины, россия, безопасность, украина