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"Готовятся к войне". СМИ сообщили об изменениях в Британии из-за Украины - РИА Новости, 01.03.2024
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09:51 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/voyna-1930402626.html
"Готовятся к войне". СМИ сообщили об изменениях в Британии из-за Украины
"Готовятся к войне". СМИ сообщили об изменениях в Британии из-за Украины - РИА Новости, 01.03.2024
"Готовятся к войне". СМИ сообщили об изменениях в Британии из-за Украины
Армия Великобритании начала подготавливать своих солдат к позиционным боям из-за конфликта на Украине, сообщает Business Insider. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T09:51
2024-03-01T09:51
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Армия Великобритании начала подготавливать своих солдат к позиционным боям из-за конфликта на Украине, сообщает Business Insider.&quot;Наблюдая за боевыми действиями между Россией и Украиной, британская армия уделяет особое внимание подготовке к позиционной войне&quot;, — говорится в материале.Как сообщает автор, ссылаясь на британских военных, армия Великобритании сейчас готовит свои войска к окопной войне, учитывая опыт украинского конфликта, поскольку методы обучения предыдущих лет уже устарели.В статье также указывается, что вооруженные силы других стран НАТО тоже начали подготовку к такому типу наземных боевых действий.Накануне глава Пентагона Ллойд Остин на слушаниях в палате представителей заявил, что поражение Украины в нынешнем конфликте грозит военным столкновением НАТО и России.Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, но его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. При этом в Кремле подчеркивали, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240301/makron-1930395105.html
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в мире, украина, россия, великобритания, ллойд остин, нато, министерство обороны сша, политика
В мире, Украина, Россия, Великобритания, Ллойд Остин, НАТО, Министерство обороны США, Политика
"Готовятся к войне". СМИ сообщили об изменениях в Британии из-за Украины

BI: Великобритания готовит своих солдат к позиционной войне из-за Украины

© Фото : Corporal Andrew Morris (RAF)Британские военные
Британские военные - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© Фото : Corporal Andrew Morris (RAF)
Британские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Армия Великобритании начала подготавливать своих солдат к позиционным боям из-за конфликта на Украине, сообщает Business Insider.
«

"Наблюдая за боевыми действиями между Россией и Украиной, британская армия уделяет особое внимание подготовке к позиционной войне", — говорится в материале.

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Как сообщает автор, ссылаясь на британских военных, армия Великобритании сейчас готовит свои войска к окопной войне, учитывая опыт украинского конфликта, поскольку методы обучения предыдущих лет уже устарели.
В статье также указывается, что вооруженные силы других стран НАТО тоже начали подготовку к такому типу наземных боевых действий.
Накануне глава Пентагона Ллойд Остин на слушаниях в палате представителей заявил, что поражение Украины в нынешнем конфликте грозит военным столкновением НАТО и России.
Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, но его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. При этом в Кремле подчеркивали, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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В миреУкраинаРоссияВеликобританияЛлойд ОстинНАТОМинистерство обороны СШАПолитика
 
 
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