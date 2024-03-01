https://ria.ru/20240301/voyna-1930402626.html

"Готовятся к войне". СМИ сообщили об изменениях в Британии из-за Украины

"Готовятся к войне". СМИ сообщили об изменениях в Британии из-за Украины - РИА Новости, 01.03.2024

"Готовятся к войне". СМИ сообщили об изменениях в Британии из-за Украины

Армия Великобритании начала подготавливать своих солдат к позиционным боям из-за конфликта на Украине, сообщает Business Insider. РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T09:51

2024-03-01T09:51

2024-03-01T09:51

в мире

украина

россия

великобритания

ллойд остин

нато

министерство обороны сша

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601534825_0:90:2000:1215_1920x0_80_0_0_ed751eb4ed6451146712becd688ff8bb.jpg

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Армия Великобритании начала подготавливать своих солдат к позиционным боям из-за конфликта на Украине, сообщает Business Insider."Наблюдая за боевыми действиями между Россией и Украиной, британская армия уделяет особое внимание подготовке к позиционной войне", — говорится в материале.Как сообщает автор, ссылаясь на британских военных, армия Великобритании сейчас готовит свои войска к окопной войне, учитывая опыт украинского конфликта, поскольку методы обучения предыдущих лет уже устарели.В статье также указывается, что вооруженные силы других стран НАТО тоже начали подготовку к такому типу наземных боевых действий.Накануне глава Пентагона Ллойд Остин на слушаниях в палате представителей заявил, что поражение Украины в нынешнем конфликте грозит военным столкновением НАТО и России.Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, но его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. При этом в Кремле подчеркивали, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240301/makron-1930395105.html

https://ria.ru/20240229/syrskiy-1930362581.html

украина

россия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, великобритания, ллойд остин, нато, министерство обороны сша, политика