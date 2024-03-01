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Пентагон отказался комментировать беседу немецких военных о Крымском мосте - РИА Новости, 01.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:47 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/voennye-1930559800.html
Пентагон отказался комментировать беседу немецких военных о Крымском мосте
Пентагон отказался комментировать беседу немецких военных о Крымском мосте - РИА Новости, 01.03.2024
Пентагон отказался комментировать беседу немецких военных о Крымском мосте
Пентагон отказался комментировать запись разговора немецких офицеров об ударах по Крымскому мосту, предложив обратиться по этому поводу в бундесвер. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T17:47
2024-03-01T17:47
специальная военная операция на украине
в мире
сша
германия
россия
министерство обороны сша
разговор немецких военных об атаке на крымский мост
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ВАШИНГТОН, 1 мар – РИА Новости. Пентагон отказался комментировать запись разговора немецких офицеров об ударах по Крымскому мосту, предложив обратиться по этому поводу в бундесвер. "Я переадресую вас к немецким военным", - ответил представитель министерства обороны США на запрос РИА Новости. Ранее в пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на 40-минутной аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США, и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, судя по нему, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали отправку на Украину ракет Taurus и атаку на Крымский мост.
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в мире, сша, германия, россия, министерство обороны сша, разговор немецких военных об атаке на крымский мост
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Германия, Россия, Министерство обороны США, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
Пентагон отказался комментировать беседу немецких военных о Крымском мосте

Пентагон переадресовал в ФРГ вопросы об опубликованной беседе немецких военных

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 мар – РИА Новости. Пентагон отказался комментировать запись разговора немецких офицеров об ударах по Крымскому мосту, предложив обратиться по этому поводу в бундесвер.
"Я переадресую вас к немецким военным", - ответил представитель министерства обороны США на запрос РИА Новости.
Ранее в пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на 40-минутной аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США, и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, судя по нему, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали отправку на Украину ракет Taurus и атаку на Крымский мост.
Бригадный генерал ВВС Германии Франк Грефе - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Кто участвовал в обсуждении удара по Крымскому мосту
Вчера, 14:17
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАГерманияРоссияМинистерство обороны СШАРазговор немецких военных об атаке на Крымский мост
 
 
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