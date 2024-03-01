https://ria.ru/20240301/voennye-1930559800.html
Пентагон отказался комментировать беседу немецких военных о Крымском мосте
Пентагон отказался комментировать беседу немецких военных о Крымском мосте - РИА Новости, 01.03.2024
Пентагон отказался комментировать беседу немецких военных о Крымском мосте
Пентагон отказался комментировать запись разговора немецких офицеров об ударах по Крымскому мосту, предложив обратиться по этому поводу в бундесвер. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T17:47
2024-03-01T17:47
2024-03-01T17:47
специальная военная операция на украине
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министерство обороны сша
разговор немецких военных об атаке на крымский мост
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ВАШИНГТОН, 1 мар – РИА Новости. Пентагон отказался комментировать запись разговора немецких офицеров об ударах по Крымскому мосту, предложив обратиться по этому поводу в бундесвер. "Я переадресую вас к немецким военным", - ответил представитель министерства обороны США на запрос РИА Новости. Ранее в пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на 40-минутной аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США, и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, судя по нему, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали отправку на Украину ракет Taurus и атаку на Крымский мост.
https://ria.ru/20240301/bundesver-1930484540.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, германия, россия, министерство обороны сша, разговор немецких военных об атаке на крымский мост
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Пентагон отказался комментировать беседу немецких военных о Крымском мосте
Пентагон переадресовал в ФРГ вопросы об опубликованной беседе немецких военных