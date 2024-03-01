https://ria.ru/20240301/voennye-1930559800.html

Пентагон отказался комментировать беседу немецких военных о Крымском мосте

Пентагон отказался комментировать беседу немецких военных о Крымском мосте - РИА Новости, 01.03.2024

Пентагон отказался комментировать беседу немецких военных о Крымском мосте

Пентагон отказался комментировать запись разговора немецких офицеров об ударах по Крымскому мосту, предложив обратиться по этому поводу в бундесвер. РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T17:47

2024-03-01T17:47

2024-03-01T17:47

специальная военная операция на украине

в мире

сша

германия

россия

министерство обороны сша

разговор немецких военных об атаке на крымский мост

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897155216_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ac875b317de7a65c2958d4b60abfb0c.jpg

ВАШИНГТОН, 1 мар – РИА Новости. Пентагон отказался комментировать запись разговора немецких офицеров об ударах по Крымскому мосту, предложив обратиться по этому поводу в бундесвер. "Я переадресую вас к немецким военным", - ответил представитель министерства обороны США на запрос РИА Новости. Ранее в пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на 40-минутной аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США, и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, судя по нему, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали отправку на Украину ракет Taurus и атаку на Крымский мост.

https://ria.ru/20240301/bundesver-1930484540.html

сша

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, германия, россия, министерство обороны сша, разговор немецких военных об атаке на крымский мост