https://ria.ru/20240301/vino-1930385616.html
Роскачество рассказало, как правильно выбрать крепленое вино
Роскачество рассказало, как правильно выбрать крепленое вино - РИА Новости, 01.03.2024
Роскачество рассказало, как правильно выбрать крепленое вино
Выбирая крепленое вино, следует обращать внимание на год урожая, информацию на контрэтикетке, а также на его выдержку в бочках и бутылках, рассказали РИА... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T05:12
2024-03-01T05:12
2024-03-01T05:12
роскачество
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Выбирая крепленое вино, следует обращать внимание на год урожая, информацию на контрэтикетке, а также на его выдержку в бочках и бутылках, рассказали РИА Новости в Роскачестве. "Смотрите на год урожая. Если вы видите в магазине ликерное вино урожая пяти- или десятилетней давности, при этом произведенное 2-3 года назад, стоит задуматься о покупке. Особенно, если именно это вино получило высокие баллы в рейтинге. Сочетание сладости, более высокой, чем в сухих винах, а также крепости и длительной выдержки делает крепленые вина очень устойчивыми к негативным изменениям. Многие из крепленых вин могут десятилетиями развиваться при хранении в бутылке, только улучшая свои потребительские свойства", - объяснили там. При этом, чтобы быть уверенными в качестве "винных сладостей", стоит обращать внимание на контрэтикетку. Лучшие российские вина имеют надпись "защищенного географического указания (ЗГУ)". Также для вин высокого качества обычно указывается срок выдержки в дубовых бочках, хорошие варианты до попадания в бутылку проводят в подвалах не менее трех лет. В организации также советуют обращать внимание на тип крепленого вина. Так, внутри категории выделяют сладкие десертные с высоким содержанием сахара (21–30%) и относительно небольшим содержанием алкоголя – от 12,5%, крепкие специальные, (содержание алкоголя может достигать 22%), крепкие ликерные (от 16% и выше), хересы, мадеры, выдержанные в дубовых бочках в течение не менее трех лет, портвейны и кагоры, изготавливаемые по особой технологии, не имеющей, в отличие от хересов и мадер, европейского прообраза. "Это еще один важный для крепленых (ликерных) вин показатель – выдержка в бочках и бутылках: ординарные – крепленые вина, поступающие на розлив и оформление без выдержки после 1 января года, следующего за годом сбора урожая. Выдержанные – крепленые вина, выдерживаемые перед бутылочным розливом не менее 12 месяцев", - уточнили в Роскачестве. Кроме того есть марочные вина, Выдержанные не менее 24 месяцев, считая с 1 января года, следующего за годом сбора урожая, и коллекционные, выдержанные в течение не менее 36 месяцев, считая с даты закладки на бутылочную выдержку.
https://ria.ru/20240222/eksport-1928876429.html
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роскачество
Роскачество рассказало, как правильно выбрать крепленое вино
Роскачество: выбирая крепленое вино, следует обращать внимание на год урожая
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Выбирая крепленое вино, следует обращать внимание на год урожая, информацию на контрэтикетке, а также на его выдержку в бочках и бутылках, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
«
"Смотрите на год урожая. Если вы видите в магазине ликерное вино урожая пяти- или десятилетней давности, при этом произведенное 2-3 года назад, стоит задуматься о покупке. Особенно, если именно это вино получило высокие баллы в рейтинге. Сочетание сладости, более высокой, чем в сухих винах, а также крепости и длительной выдержки делает крепленые вина очень устойчивыми к негативным изменениям. Многие из крепленых вин могут десятилетиями развиваться при хранении в бутылке, только улучшая свои потребительские свойства", - объяснили там.
При этом, чтобы быть уверенными в качестве "винных сладостей", стоит обращать внимание на контрэтикетку. Лучшие российские вина имеют надпись "защищенного географического указания (ЗГУ)". Также для вин высокого качества обычно указывается срок выдержки в дубовых бочках, хорошие варианты до попадания в бутылку проводят в подвалах не менее трех лет.
В организации также советуют обращать внимание на тип крепленого вина. Так, внутри категории выделяют сладкие десертные с высоким содержанием сахара (21–30%) и относительно небольшим содержанием алкоголя – от 12,5%, крепкие специальные, (содержание алкоголя может достигать 22%), крепкие ликерные (от 16% и выше), хересы, мадеры, выдержанные в дубовых бочках в течение не менее трех лет, портвейны и кагоры, изготавливаемые по особой технологии, не имеющей, в отличие от хересов и мадер, европейского прообраза.
"Это еще один важный для крепленых (ликерных) вин показатель – выдержка в бочках и бутылках: ординарные – крепленые вина, поступающие на розлив и оформление без выдержки после 1 января года, следующего за годом сбора урожая. Выдержанные – крепленые вина, выдерживаемые перед бутылочным розливом не менее 12 месяцев", - уточнили в Роскачестве. Кроме того есть марочные вина, Выдержанные не менее 24 месяцев, считая с 1 января года, следующего за годом сбора урожая, и коллекционные, выдержанные в течение не менее 36 месяцев, считая с даты закладки на бутылочную выдержку.
Латвия, Италия и Литва стали главными экспортерами игристого вина в Россию