https://ria.ru/20240301/vfm-1930528671.html

Платформа Ruptly будет вести прямые трансляции с фестиваля молодежи

Платформа Ruptly будет вести прямые трансляции с фестиваля молодежи - РИА Новости, 01.03.2024

Платформа Ruptly будет вести прямые трансляции с фестиваля молодежи

Специальная платформа Ruptly, на которой будут собраны различные видео, интервью и прямые трансляции, начала работу в рамках Всемирного фестиваля молодежи,... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T16:18

2024-03-01T16:18

2024-03-01T21:48

технологии

сочи

россия

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 1 мар - РИА Новости. Специальная платформа Ruptly, на которой будут собраны различные видео, интервью и прямые трансляции, начала работу в рамках Всемирного фестиваля молодежи, сообщили организаторы фестиваля со ссылкой на руководителя видеоагентства Ruptly Россия и СНГ Индиру Жарову. "Специальная платформа Ruptly, на которой будут собраны различные видео, интервью и прямые трансляции, начала работу в рамках всемирного фестиваля молодежи 2024", - говорится в сообщении. По словам Жаровой, платформа ориентирована, прежде всего, на журналистов и блогеров, но также доступна для всех, кто хочет быть в курсе событий фестиваля. Она отметила, что агентство готово помогать журналистам и блогерам по нескольким направлениям, так, уже создан специальный контент, в том числе сняты красивые виды Сочи и федеральной территории Сириус, прилеты делегаций, записаны интервью с участниками. "Это сюжеты, которые можно скачивать и использовать в своих новостных сюжетах и социальных сетях. Единственное условие – нужно предварительно зарегистрироваться и получить доступ. С помощью нашей платформы вы сможете заводить себе в социальные сети прямые трансляции мероприятий. Это делается просто, буквально в несколько кликов", - сказала Жарова, ее слова приводятся в сообщении. Еще одна возможность для журналистов и блогеров рассказывать своей аудитории о Всемирном фестивале молодежи – бронировать в студии Ruptly слоты для прямых включений и записей интервью, добавила Жарова. "Все услуги предоставляются нами на безвозмездной основе. Мы – коммерческая организация, но в данном случае мы считаем, что работа на Всемирном фестивале молодежи – наша социальная миссия", - заключила она. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240301/festival-1930491319.html

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технологии, сочи, россия, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024