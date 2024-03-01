https://ria.ru/20240301/vesna-1930381877.html
Вильфанд назвал три региона, которые встретят в марте климатическую весну
Вильфанд назвал три региона, которые встретят в марте климатическую весну - РИА Новости, 01.03.2024
Вильфанд назвал три региона, которые встретят в марте климатическую весну
Наступления климатической весны в марте большинству россиян ждать не стоит из-за большой плотности снега, в ближайшие дни её встретят только жители... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T03:22
2024-03-01T03:22
2024-03-01T03:22
калининградская область
общество
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876534136_0:318:3075:2048_1920x0_80_0_0_c46224dec3d3b7df2a465e2809ba2800.jpg
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Наступления климатической весны в марте большинству россиян ждать не стоит из-за большой плотности снега, в ближайшие дни её встретят только жители Калининградской области, Краснодарского края и Крыма, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Поскольку снега много, и, самое главное, плотность снега большая... поэтому сойдет он не скоро, по расчётам, не раньше первой декады апреля", - сказал Вильфанд. Он предупредил, что ждать "явной" весны в марте не стоит. Температура, близкая к 17 градусам, прогнозируется после середины апреля. "Но есть три региона, где будут все-таки двузначные температуры. Это Калининградская область, там очень тёплые воздушные массы с юго-запада, Крым и Краснодарский край", - сообщил синоптик. По его словам, в Крыму в ближайшие дни температура поднимется до 18 градусов, в Краснодарском крае до конца недели ожидается 10-13, а в районе Сочи - 15-16 градусов.
https://ria.ru/20240229/vesna-1930149102.html
калининградская область
россия
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876534136_344:0:3075:2048_1920x0_80_0_0_56467581a2a6c1a1d19a5587b8592121.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калининградская область, общество, россия, роман вильфанд, гидрометцентр, краснодарский край
Калининградская область, Общество, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Краснодарский край
Вильфанд назвал три региона, которые встретят в марте климатическую весну
Вильфанд: только три российских региона встретят в марте климатическую весну
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Наступления климатической весны в марте большинству россиян ждать не стоит из-за большой плотности снега, в ближайшие дни её встретят только жители Калининградской области, Краснодарского края и Крыма, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«
"Поскольку снега много, и, самое главное, плотность снега большая... поэтому сойдет он не скоро, по расчётам, не раньше первой декады апреля", - сказал Вильфанд.
Он предупредил, что ждать "явной" весны в марте не стоит. Температура, близкая к 17 градусам, прогнозируется после середины апреля.
"Но есть три региона, где будут все-таки двузначные температуры. Это Калининградская область, там очень тёплые воздушные массы с юго-запада, Крым и Краснодарский край", - сообщил синоптик.
По его словам, в Крыму в ближайшие дни температура поднимется до 18 градусов, в Краснодарском крае до конца недели ожидается 10-13, а в районе Сочи
- 15-16 градусов.
Жителям Центральной России рассказали о погоде в первый день весны