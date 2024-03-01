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Вильфанд назвал три региона, которые встретят в марте климатическую весну - РИА Новости, 01.03.2024
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03:22 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/vesna-1930381877.html
Вильфанд назвал три региона, которые встретят в марте климатическую весну
Вильфанд назвал три региона, которые встретят в марте климатическую весну - РИА Новости, 01.03.2024
Вильфанд назвал три региона, которые встретят в марте климатическую весну
Наступления климатической весны в марте большинству россиян ждать не стоит из-за большой плотности снега, в ближайшие дни её встретят только жители... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T03:22
2024-03-01T03:22
калининградская область
общество
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
краснодарский край
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Наступления климатической весны в марте большинству россиян ждать не стоит из-за большой плотности снега, в ближайшие дни её встретят только жители Калининградской области, Краснодарского края и Крыма, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Поскольку снега много, и, самое главное, плотность снега большая... поэтому сойдет он не скоро, по расчётам, не раньше первой декады апреля", - сказал Вильфанд. Он предупредил, что ждать "явной" весны в марте не стоит. Температура, близкая к 17 градусам, прогнозируется после середины апреля. "Но есть три региона, где будут все-таки двузначные температуры. Это Калининградская область, там очень тёплые воздушные массы с юго-запада, Крым и Краснодарский край", - сообщил синоптик. По его словам, в Крыму в ближайшие дни температура поднимется до 18 градусов, в Краснодарском крае до конца недели ожидается 10-13, а в районе Сочи - 15-16 градусов.
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калининградская область, общество, россия, роман вильфанд, гидрометцентр, краснодарский край
Калининградская область, Общество, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Краснодарский край
Вильфанд назвал три региона, которые встретят в марте климатическую весну

Вильфанд: только три российских региона встретят в марте климатическую весну

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВесна
Весна - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Наступления климатической весны в марте большинству россиян ждать не стоит из-за большой плотности снега, в ближайшие дни её встретят только жители Калининградской области, Краснодарского края и Крыма, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«
"Поскольку снега много, и, самое главное, плотность снега большая... поэтому сойдет он не скоро, по расчётам, не раньше первой декады апреля", - сказал Вильфанд.
Он предупредил, что ждать "явной" весны в марте не стоит. Температура, близкая к 17 градусам, прогнозируется после середины апреля.
"Но есть три региона, где будут все-таки двузначные температуры. Это Калининградская область, там очень тёплые воздушные массы с юго-запада, Крым и Краснодарский край", - сообщил синоптик.
По его словам, в Крыму в ближайшие дни температура поднимется до 18 градусов, в Краснодарском крае до конца недели ожидается 10-13, а в районе Сочи - 15-16 градусов.
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Калининградская областьОбществоРоссияРоман ВильфандГидрометцентрКраснодарский край
 
 
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