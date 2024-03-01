https://ria.ru/20240301/vengriya-1930613972.html

ЕС разморозил для Венгрии около двух миллиардов евро

ЕС разморозил для Венгрии около двух миллиардов евро - РИА Новости, 01.03.2024

ЕС разморозил для Венгрии около двух миллиардов евро

Евросоюз разблокировал около двух миллиардов евро из своих фондов для Венгрии, передает агентство Блумберг со ссылкой на представителя Еврокомиссии Стефана... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T23:10

2024-03-01T23:10

2024-03-01T23:30

венгрия

будапешт

сша

еврокомиссия

евросоюз

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Евросоюз разблокировал около двух миллиардов евро из своих фондов для Венгрии, передает агентство Блумберг со ссылкой на представителя Еврокомиссии Стефана Кеерсмакера. "Европейская комиссия разблокировала последний транш после того, как Венгрия выполнила так называемые тематические условия, касающиеся образовательной подготовки и гендерного равенства", — говорится в публикации. Отмечается, что речь идет о примерно двух миллиардах евро.Перед началом саммита ЕС в середине декабря прошлого года Еврокомиссия сообщила, что совершенно неожиданно получила из Будапешта последние пояснения по своим претензиям относительно вопроса верховенства права в этой стране и готова разблокировать 10,2 миллиарда евро, что составляет примерно треть от общего числа удерживаемых венгерских средств. Еврокомиссия в середине сентября 2022 года предложила запустить в отношении Венгрии специальный механизм обусловленности, чтобы обеспечить защиту бюджета ЕС "от нарушений принципов верховенства права в Венгрии". Это означало замораживание около 7,5 миллиарда евро финансирования ЕС для Будапешта. Механизм, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции, задействовали впервые. Впоследствии ЕК решила сохранить свое первоначальное предложение о приостановке 65 процентов обязательств по выплате средств Венгрии из общих фондов Евросоюза. При этом премьер страны Виктор Орбан заявлял, что Будапешт выполнил весь список требований Еврокомиссии, которые касались мер по борьбе с коррупцией, повышения прозрачности государственных закупок и укрепления независимости судебной системы.

https://ria.ru/20240229/siyyarto-1930371210.html

https://ria.ru/20240219/finansirovanie-1928324360.html

венгрия

будапешт

сша

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

венгрия, будапешт, сша, еврокомиссия, евросоюз