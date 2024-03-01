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ЕС разморозил для Венгрии около двух миллиардов евро - РИА Новости, 01.03.2024
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23:10 01.03.2024 (обновлено: 23:30 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/vengriya-1930613972.html
ЕС разморозил для Венгрии около двух миллиардов евро
ЕС разморозил для Венгрии около двух миллиардов евро - РИА Новости, 01.03.2024
ЕС разморозил для Венгрии около двух миллиардов евро
Евросоюз разблокировал около двух миллиардов евро из своих фондов для Венгрии, передает агентство Блумберг со ссылкой на представителя Еврокомиссии Стефана... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T23:10
2024-03-01T23:30
венгрия
будапешт
сша
еврокомиссия
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Евросоюз разблокировал около двух миллиардов евро из своих фондов для Венгрии, передает агентство Блумберг со ссылкой на представителя Еврокомиссии Стефана Кеерсмакера. "Европейская комиссия разблокировала последний транш после того, как Венгрия выполнила так называемые тематические условия, касающиеся образовательной подготовки и гендерного равенства", — говорится в публикации. Отмечается, что речь идет о примерно двух миллиардах евро.Перед началом саммита ЕС в середине декабря прошлого года Еврокомиссия сообщила, что совершенно неожиданно получила из Будапешта последние пояснения по своим претензиям относительно вопроса верховенства права в этой стране и готова разблокировать 10,2 миллиарда евро, что составляет примерно треть от общего числа удерживаемых венгерских средств. Еврокомиссия в середине сентября 2022 года предложила запустить в отношении Венгрии специальный механизм обусловленности, чтобы обеспечить защиту бюджета ЕС "от нарушений принципов верховенства права в Венгрии". Это означало замораживание около 7,5 миллиарда евро финансирования ЕС для Будапешта. Механизм, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции, задействовали впервые. Впоследствии ЕК решила сохранить свое первоначальное предложение о приостановке 65 процентов обязательств по выплате средств Венгрии из общих фондов Евросоюза. При этом премьер страны Виктор Орбан заявлял, что Будапешт выполнил весь список требований Еврокомиссии, которые касались мер по борьбе с коррупцией, повышения прозрачности государственных закупок и укрепления независимости судебной системы.
https://ria.ru/20240229/siyyarto-1930371210.html
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венгрия, будапешт, сша, еврокомиссия, евросоюз
Венгрия, Будапешт, США, Еврокомиссия, Евросоюз
ЕС разморозил для Венгрии около двух миллиардов евро

Представитель ЕК: ЕС разморозил для Венгрии около 2 млрд евро из своих фондов

© AP Photo / Denes ErdosФлаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Евросоюз разблокировал около двух миллиардов евро из своих фондов для Венгрии, передает агентство Блумберг со ссылкой на представителя Еврокомиссии Стефана Кеерсмакера.
«
"Европейская комиссия разблокировала последний транш после того, как Венгрия выполнила так называемые тематические условия, касающиеся образовательной подготовки и гендерного равенства", — говорится в публикации.
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Отмечается, что речь идет о примерно двух миллиардах евро.
Перед началом саммита ЕС в середине декабря прошлого года Еврокомиссия сообщила, что совершенно неожиданно получила из Будапешта последние пояснения по своим претензиям относительно вопроса верховенства права в этой стране и готова разблокировать 10,2 миллиарда евро, что составляет примерно треть от общего числа удерживаемых венгерских средств.
Еврокомиссия в середине сентября 2022 года предложила запустить в отношении Венгрии специальный механизм обусловленности, чтобы обеспечить защиту бюджета ЕС "от нарушений принципов верховенства права в Венгрии". Это означало замораживание около 7,5 миллиарда евро финансирования ЕС для Будапешта. Механизм, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции, задействовали впервые.
Впоследствии ЕК решила сохранить свое первоначальное предложение о приостановке 65 процентов обязательств по выплате средств Венгрии из общих фондов Евросоюза. При этом премьер страны Виктор Орбан заявлял, что Будапешт выполнил весь список требований Еврокомиссии, которые касались мер по борьбе с коррупцией, повышения прозрачности государственных закупок и укрепления независимости судебной системы.
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ВенгрияБудапештСШАЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
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