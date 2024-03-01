https://ria.ru/20240301/validatory-1930355555.html

Производимые в Москве устройства для оплаты включены в реестр Минпромторга

Производимые в Москве устройства для оплаты включены в реестр Минпромторга - РИА Новости, 01.03.2024

Производимые в Москве устройства для оплаты включены в реестр Минпромторга

Включение высокотехнологичных разработок московских предприятий в реестр российской промышленной продукции Минпромторга позволяет им наращивать сбыт и... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T07:11

2024-03-01T07:11

2024-03-01T07:11

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

москва

армения

узбекистан

владислав овчинский

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Включение высокотехнологичных разработок московских предприятий в реестр российской промышленной продукции Минпромторга позволяет им наращивать сбыт и участвовать в госзакупках; на днях реестр пополнился двумя типами устройств для приема безналичной оплаты, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.Оборудование столичной компании "Терминальные Технологии" уже применяется, в частности, в городском транспорте Москвы и области, поставляется в регионы страны и за рубеж - в Армению, Узбекистан и на другие дружественные рынки."Столичные компании регулярно разрабатывают и производят уникальную и высокотехнологичную продукцию. Они обеспечивают независимость страны во многих сферах. Например, два устройства для приема безналичной оплаты, производимые столичной компанией, внесли в реестр российской промышленной продукции Минпромторга России. Одно из них – валидатор. Он принимает оплату проезда в городском транспорте. Вторая разработка – POS-терминалы. Они встраиваются в вендинговые аппараты с едой, напитками и снеками и принимают плату за покупки. Благодаря включению в реестр компания сможет увеличить поставки продукции и участвовать в крупных государственных закупках", — привели слова Овчинского в пресс-службе ДИПП.По поручению мэра Москвы в городе реализуется комплекс мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности столицы для отечественных промышленников. Выходить на экспортные рынки им помогает центр "Моспром", организующий участие в бизнес-миссиях, выставках и конференциях.Москва — город с развитым производством. В столице работает более 4,2 тысячи промышленных площадок, на которых трудятся 725 тысяч человек. Ежегодно в городе открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят различные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику.В столице созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Московские предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, например целевыми займами и субсидиями. Разработан также ряд антикризисных инструментов.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, москва, армения, узбекистан, владислав овчинский, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)