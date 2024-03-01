https://ria.ru/20240301/uvarkin-1930430625.html

Вадим Уваркин возглавил московский главк МЧС

Вадим Уваркин возглавил московский главк МЧС - РИА Новости, 01.03.2024

Вадим Уваркин возглавил московский главк МЧС

Вадим Уваркин назначен начальником московского ГУ МЧС РФ, сообщается в Telegram-канале главка. РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T11:41

2024-03-01T11:41

2024-03-01T11:41

россия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930445878_0:124:2000:1250_1920x0_80_0_0_8eba05a6d6d02d4f9885d5906032ce16.jpg

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Вадим Уваркин назначен начальником московского ГУ МЧС РФ, сообщается в Telegram-канале главка. В марте 2023 года начальник главного управления МЧС по Москве генерал-майор внутренней службы Сергей Желтов был освобожден от занимаемой должности. Как пояснял РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, 3 июня 2022 года на улице Горбунова загорелся бизнес-центр "Гранд Сетунь Плаза". Площадь пожара составила 1,1 тысячи квадратных метров. При тушении пожара пострадали четыре человека, в том числе – начальник главного управления МЧС по Москве Сергей Желтов, получивший обширный инфаркт. "Вадим Уваркин назначен начальником главного управления МЧС России по Москве. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин", - говорится в сообщении. До этого назначения генерал-майор внутренней службы Вадим Уваркин возглавлял главное управление МЧС по Брянской области. Уваркин родился 29 марта 1969 года в Ельце Липецкой области. В 1990 году с отличием закончил Бакинское высшее общевойсковое училище имени Верховного Совета Азербайджанской ССР. В 2000 году тоже с отличием закончил Военно-инженерную академию, а в 2017 году – опять с отличием Академию государственной противопожарной службы МЧС России. С 1990 года по 1996 год Уваркин служил в Дальневосточном военном округе. В 1996 году продолжил службу в подразделениях МЧС России. До 1997 года командовал механизированным батальоном спасательной бригады в Тульской области, а в 2000 году, после окончания академии в Москве, стал старшим офицером отдела инженерно-технических мероприятий главного управления по делам ГО и ЧС Орловской области. В 2004 году Уваркин возглавил управление гражданской защиты главного управления МЧС по Орловской области, а в 2006 году занял должность первого заместителя начальника этого главка. С 2009 по 2015 год Уваркин занимал должность заместителя начальника Центрального регионального центра МЧС России. С мая 2015 года до февраля 2024 года - начальник главного управления МЧС по Брянской области. За время службы Вадим Уваркин награжден медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II и I степени, медалями МЧС России "За отвагу на пожаре", "За отличие в ликвидации последствий ЧС" и другими наградами.

https://ria.ru/20240108/mchs-1920154895.html

https://ria.ru/20231219/arest-1916816931.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), политика