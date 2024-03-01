Вадим Уваркин возглавил московский главк МЧС
Путин назначил Уваркина начальником ГУ МЧС по Москве вместо Желтова
© МЧС РоссииВадим Уваркин
© МЧС России
Вадим Уваркин. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Вадим Уваркин назначен начальником московского ГУ МЧС РФ, сообщается в Telegram-канале главка.
В марте 2023 года начальник главного управления МЧС по Москве генерал-майор внутренней службы Сергей Желтов был освобожден от занимаемой должности. Как пояснял РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, 3 июня 2022 года на улице Горбунова загорелся бизнес-центр "Гранд Сетунь Плаза". Площадь пожара составила 1,1 тысячи квадратных метров. При тушении пожара пострадали четыре человека, в том числе – начальник главного управления МЧС по Москве Сергей Желтов, получивший обширный инфаркт.
"Вадим Уваркин назначен начальником главного управления МЧС России по Москве. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин", - говорится в сообщении.
До этого назначения генерал-майор внутренней службы Вадим Уваркин возглавлял главное управление МЧС по Брянской области.
Уваркин родился 29 марта 1969 года в Ельце Липецкой области. В 1990 году с отличием закончил Бакинское высшее общевойсковое училище имени Верховного Совета Азербайджанской ССР. В 2000 году тоже с отличием закончил Военно-инженерную академию, а в 2017 году – опять с отличием Академию государственной противопожарной службы МЧС России.
С 1990 года по 1996 год Уваркин служил в Дальневосточном военном округе. В 1996 году продолжил службу в подразделениях МЧС России. До 1997 года командовал механизированным батальоном спасательной бригады в Тульской области, а в 2000 году, после окончания академии в Москве, стал старшим офицером отдела инженерно-технических мероприятий главного управления по делам ГО и ЧС Орловской области.
В 2004 году Уваркин возглавил управление гражданской защиты главного управления МЧС по Орловской области, а в 2006 году занял должность первого заместителя начальника этого главка. С 2009 по 2015 год Уваркин занимал должность заместителя начальника Центрального регионального центра МЧС России. С мая 2015 года до февраля 2024 года - начальник главного управления МЧС по Брянской области.
За время службы Вадим Уваркин награжден медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II и I степени, медалями МЧС России "За отвагу на пожаре", "За отличие в ликвидации последствий ЧС" и другими наградами.