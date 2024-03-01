https://ria.ru/20240301/ulitskaya-1930600911.html

Минюст внес Улицкую* и "Мемориал"** в список иноагентов

Минюст внес Улицкую* и "Мемориал"** в список иноагентов - РИА Новости, 02.03.2024

Минюст внес Улицкую* и "Мемориал"** в список иноагентов

Министерство юстиции включило в реестр иностранных агентов писательницу Людмилу Улицкую* и незарегистрированное общественное объединение "Центр защиты прав... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-01T21:04

2024-03-01T21:04

2024-03-02T00:17

россия

иноагенты

министерство юстиции рф (минюст россии)

общество

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Министерство юстиции включило в реестр иностранных агентов писательницу Людмилу Улицкую* и незарегистрированное общественное объединение "Центр защиты прав человека "Мемориал"**, сообщается на сайте ведомства."В соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены С.Ю. Медведев*, Л.Е. Улицкая*, И.А. Хржановский*, незарегистрированное общественное объединение Центр защиты прав человека "Мемориал"**, а также благотворительный фонд "Нужна помощь"**, — говорится в сообщении.По информации Минюста, Улицкая была респондентом на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ, а также выступала против спецоперации на Украине. Помимо этого, она пропагандировала ЛГБТ-отношения*** и создавала для неограниченного круга лиц сообщения и материалы иноагентов. Улицкая* проживает за пределами России.Режиссер Илья Хржановский* распространял недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, выступал против специальной военной операции. Кроме того, он создавал для неограниченного круга лиц сообщения и материалы иноагентов. Проживает за пределами России.Сергей Медведев* был респондентом на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ, а также распространял недостоверные сведения, формирующие негативный образ России и ее армии. Кроме того, он создавал и распространял для неограниченного круга лиц сообщения и материалы иноагентов, выступал против СВО. Также Медведев сотрудничает с организацией, включенной в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых нежелательна в России. Проживает за границей.В свою очередь, незарегистрированное общественное объединение Центр защиты прав человека "Мемориал"** осуществляло деятельность, которая формировала негативный образ России и ее Вооруженных сил. Кроме того, организация создавала и распространяла материалы иностранных агентов. Также "Мемориал"** выступал против СВО и поддерживал организации, признанные в России экстремистскими. Сопредседателем и членом совета общественного объединения являются лица, включенные в реестр иноагентов.Благотворительный фонд "Нужна помощь"** создавал и распространял сообщения и материалы иностранных агентов, а также недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.** Организация, выполняющая функции иноагента в России.*** Запрещенное в России экстремистское движение.

https://ria.ru/20240229/reklama-1930342228.html

https://ria.ru/20240219/troyanova-1928283411.html

https://ria.ru/20240229/inoagenty-1930096039.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, иноагенты, министерство юстиции рф (минюст россии), общество