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СМИ: желавшие служить украинцы отказываются умирать на "войне Зеленского"
СМИ: желавшие служить украинцы отказываются умирать на "войне Зеленского" - РИА Новости, 01.03.2024
СМИ: желавшие служить украинцы отказываются умирать на "войне Зеленского"
На Украине граждане, которые в 2022 году хотели вступить в ВСУ, теперь говорят, что отказываются умирать в "войне Зеленского", пишет газета Daily Mail. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T15:08
2024-03-01T15:08
2024-03-01T15:08
специальная военная операция на украине
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юлия тимошенко
вооруженные силы украины
партия "батькивщина"
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. На Украине граждане, которые в 2022 году хотели вступить в ВСУ, теперь говорят, что отказываются умирать в "войне Зеленского", пишет газета Daily Mail. По словам автора статьи, который ссылается на рассказ друга с Украины, вербовщики в ВСУ сталкиваются со все более серьезными проблемами. "Это признак отчаяния. Украина переживает серьезный кризис набора (в войска)", - пишет издание. Отмечается, что после провалившегося украинского контрнаступления 2023 года боевой дух солдат ВСУ низок. "Друзья, которые отчаянно желали вступить в ВСУ в феврале 2022 года, теперь говорят об отказе умирать в "войне Зеленского". Друзья на фронте говорят им: "Не стоит приезжать сюда, здесь царит хаос", - отмечается в публикации. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица. Украинский парламент 7 февраля принял в первом чтении скандальный законопроект об ужесточении мобилизации. Подготовленный правительством Украины законопроект был внесен в Раду 30 января. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс. Согласно новому проекту, военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника. Если в установленный срок военнообязанный не явился в военкомат, ему могут ограничить право выезда за границу, право управления транспортным средством, арестовать счета. Законопроект обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы. Против документа выступило украинское объединение "Европейская бизнес-ассоциация" и попросило не принимать его в таком виде. Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что новый законопроект о мобилизации неприемлем, его принятие будет преступлением против Украины. Ряд депутатов Рады заявляли, что законопроект мало чем отличается от предыдущей версии и по-прежнему содержит антиконституционные нормы.
https://ria.ru/20240301/panika-1930432523.html
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в мире, украина, владимир зеленский, юлия тимошенко, вооруженные силы украины, партия "батькивщина"
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко, Вооруженные силы Украины, Партия "Батькивщина"
СМИ: желавшие служить украинцы отказываются умирать на "войне Зеленского"
Daily Mail: желавшие служить украинцы отказываются умирать на "войне Зеленского"
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости.
На Украине граждане, которые в 2022 году хотели вступить в ВСУ, теперь говорят, что отказываются умирать в "войне Зеленского", пишет газета Daily Mail
.
По словам автора статьи, который ссылается на рассказ друга с Украины, вербовщики в ВСУ сталкиваются со все более серьезными проблемами.
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«
"Это признак отчаяния. Украина переживает серьезный кризис набора (в войска)", - пишет издание.
Отмечается, что после провалившегося украинского контрнаступления 2023 года боевой дух солдат ВСУ низок. "Друзья, которые отчаянно желали вступить в ВСУ в феврале 2022 года, теперь говорят об отказе умирать в "войне Зеленского". Друзья на фронте говорят им: "Не стоит приезжать сюда, здесь царит хаос", - отмечается в публикации.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
Украинский парламент 7 февраля принял в первом чтении скандальный законопроект об ужесточении мобилизации. Подготовленный правительством Украины законопроект был внесен в Раду 30 января. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс. Согласно новому проекту, военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника. Если в установленный срок военнообязанный не явился в военкомат, ему могут ограничить право выезда за границу, право управления транспортным средством, арестовать счета. Законопроект обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы.
Против документа выступило украинское объединение "Европейская бизнес-ассоциация" и попросило не принимать его в таком виде. Глава партии "Батькивщина
" Юлия Тимошенко
заявила, что новый законопроект о мобилизации неприемлем, его принятие будет преступлением против Украины. Ряд депутатов Рады заявляли, что законопроект мало чем отличается от предыдущей версии и по-прежнему содержит антиконституционные нормы.
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