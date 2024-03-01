https://ria.ru/20240301/ukraina-1930564437.html

Орбан призвал незамедлительно начать мирные переговоры по Украине

Орбан призвал незамедлительно начать мирные переговоры по Украине - РИА Новости, 01.03.2024

Орбан призвал незамедлительно начать мирные переговоры по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что время в ситуации в украинском конфликте играет в пользу России, ЕС и Украине необходимо незамедлительно начать РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T18:07

2024-03-01T18:07

2024-03-01T18:20

специальная военная операция на украине

в мире

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россия

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виктор орбан

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АНТАЛЬЯ (Турция), 1 мар – РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что время в ситуации в украинском конфликте играет в пользу России, ЕС и Украине необходимо незамедлительно начать мирные переговоры."Хочу прояснить позицию Будапешта по войне (ситуации на Украине). Ввиду того, что здесь (на Анатолийском дипломатическом) форуме нет представителей Евросоюза (ЕС)..., мне хотелось бы сказать, что тут возможны два сценария: когда время играет на руку ЕС и Украины, конфликт продолжается, другой вариант – время играет на руку России. Я вижу второй вариант, поэтому на мой взгляд, ЕС и Украине необходимо незамедлительно начать переговоры", - сказал Орбан, выступая на дискуссионной панели в рамках Дипломатического форума в Анталье.Орбан также добавил, что в конфликте на Украине Венгрия выступает, исходя исключительно из своих интересов.

https://ria.ru/20240110/svo-1920390427.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, россия, венгрия, виктор орбан, евросоюз