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Орбан призвал незамедлительно начать мирные переговоры по Украине - РИА Новости, 01.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:07 01.03.2024 (обновлено: 18:20 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/ukraina-1930564437.html
Орбан призвал незамедлительно начать мирные переговоры по Украине
Орбан призвал незамедлительно начать мирные переговоры по Украине - РИА Новости, 01.03.2024
Орбан призвал незамедлительно начать мирные переговоры по Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что время в ситуации в украинском конфликте играет в пользу России, ЕС и Украине необходимо незамедлительно начать РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T18:07
2024-03-01T18:20
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
венгрия
виктор орбан
евросоюз
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АНТАЛЬЯ (Турция), 1 мар – РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что время в ситуации в украинском конфликте играет в пользу России, ЕС и Украине необходимо незамедлительно начать мирные переговоры."Хочу прояснить позицию Будапешта по войне (ситуации на Украине). Ввиду того, что здесь (на Анатолийском дипломатическом) форуме нет представителей Евросоюза (ЕС)..., мне хотелось бы сказать, что тут возможны два сценария: когда время играет на руку ЕС и Украины, конфликт продолжается, другой вариант – время играет на руку России. Я вижу второй вариант, поэтому на мой взгляд, ЕС и Украине необходимо незамедлительно начать переговоры", - сказал Орбан, выступая на дискуссионной панели в рамках Дипломатического форума в Анталье.Орбан также добавил, что в конфликте на Украине Венгрия выступает, исходя исключительно из своих интересов.
https://ria.ru/20240110/svo-1920390427.html
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в мире, украина, россия, венгрия, виктор орбан, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Венгрия, Виктор Орбан, Евросоюз
Орбан призвал незамедлительно начать мирные переговоры по Украине

Орбан: время в ситуации на Украине играет в пользу России

© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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АНТАЛЬЯ (Турция), 1 мар – РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что время в ситуации в украинском конфликте играет в пользу России, ЕС и Украине необходимо незамедлительно начать мирные переговоры.
"Хочу прояснить позицию Будапешта по войне (ситуации на Украине). Ввиду того, что здесь (на Анатолийском дипломатическом) форуме нет представителей Евросоюза (ЕС)..., мне хотелось бы сказать, что тут возможны два сценария: когда время играет на руку ЕС и Украины, конфликт продолжается, другой вариант – время играет на руку России. Я вижу второй вариант, поэтому на мой взгляд, ЕС и Украине необходимо незамедлительно начать переговоры", - сказал Орбан, выступая на дискуссионной панели в рамках Дипломатического форума в Анталье.
Орбан также добавил, что в конфликте на Украине Венгрия выступает, исходя исключительно из своих интересов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВенгрияВиктор ОрбанЕвросоюз
 
 
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