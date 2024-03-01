https://ria.ru/20240301/ukraina-1930558369.html

СМИ: на Украине присутствуют разведчики из всех стран — союзниц Киева

СМИ: на Украине присутствуют разведчики из всех стран — союзниц Киева - РИА Новости, 01.03.2024

СМИ: на Украине присутствуют разведчики из всех стран — союзниц Киева

Представители всех разведывательных служб стран — союзниц Киева присутствуют на Украине, сообщила газета Monde со ссылкой на дипломатический источник в Киеве. РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T17:41

2024-03-01T17:41

2024-03-01T18:09

специальная военная операция на украине

в мире

украина

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844878987_0:0:3000:1687_1920x0_80_0_0_deabab28cf566cc67fbb304e2793300a.jpg

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Представители всех разведывательных служб стран — союзниц Киева присутствуют на Украине, сообщила газета Monde со ссылкой на дипломатический источник в Киеве. "Все союзные страны имеют присутствие на Украине. Речь идет не о боевых подразделениях, но есть представители каждой разведывательной службы, например", — приводит издание слова собеседника, который пожелал остаться неизвестным. Источник также указал, что при поставке оружия необходимо присутствие людей, которые могут предоставить информацию о правильном использовании полученной техники. "Украина используется в качестве полигона для испытания новой техники. Там испытывают дроны. Подобного рода профессионалы, конечно, есть на местах", — добавил он. В понедельник в Париже прошла созванная по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона конференция по поддержке Киева. На нее пригласили лидеров около десяти стран, включая ФРГ, Великобританию, Польшу, Данию и Нидерланды. По итогам встречи Макрон заявил, что ее участники обсуждали возможность отправки солдат на Украину, но консенсуса не достигли. Он добавил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну".На следующий день власти многих европейских государств подчеркнули, что речь об отправке воинских контингентов на Украину не идет. Такое же заявление сделал и Государственный департамент США со ссылкой на президента Джо Байдена. При этом официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер подчеркнул, что каждая страна сама решит, отправлять ли военных на Украину, а шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что поражение Киева в нынешнем конфликте грозит военным столкновением НАТО и России. Вскоре французская сторона попыталась прояснить ситуацию. Так, министр иностранных дел Стефан Сежурне отметил, что присутствие западных военных на Украине не будет означать соучастия в конфликте. Министр обороны страны Себастьян Лекорню, со своей стороны, уточнил, что речь о войне с Россией не идет, а то, что Запад задумывается, как еще помочь киевским властям, "совершенно нормально".Лично Макрон, подвергшийся резкой критике за заявления о возможности отправки солдат на Украину, заявил позднее, что все его слова о конфликте на Украине были тщательно обдуманны.Комментируя слова французского лидера, в Кремле указали, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО. Сам факт обсуждения возможности отправки "неких контингентов на Украину" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным новым элементом.

https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html

https://ria.ru/20240301/most-1930479710.html

https://ria.ru/20240229/plan-1930352777.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, нато