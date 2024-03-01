https://ria.ru/20240301/ukraina-1930490255.html

Эксперт считает, что Запад боится ответа России на ввод войск на Украину

Эксперт считает, что Запад боится ответа России на ввод войск на Украину - РИА Новости, 01.03.2024

Эксперт считает, что Запад боится ответа России на ввод войск на Украину

Германия и другие западные страны не хотят вводить войска на Украину, опасаясь ответа со стороны Москвы, при этом немецкие военные присутствуют на находящейся... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T14:40

2024-03-01T14:40

2024-03-01T14:40

специальная военная операция на украине

украина

россия

владимир евсеев

нато

в мире

германия

разговор немецких военных об атаке на крымский мост

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Германия и другие западные страны не хотят вводить войска на Украину, опасаясь ответа со стороны Москвы, при этом немецкие военные присутствуют на находящейся под контролем киевского режима территории, заявил РИА Новости военный эксперт Владимир Евсеев, комментируя данные аудиозаписи разговора офицеров ФРГ. Ранее в пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на 40-минутной аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, судя по нему, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали отправку на Украину ракет Taurus и атаку на Крымский мост. "Никто не хочет вводить соединения на территорию Украины. Получается, как соединение войдет, оно окажется в зоне дальнобойных средств поражения России. Даже на Западе были удивлены, когда стали видеть фотографии подбитых зенитных ракетных комплексов Patriot, которые туда привезли. Поэтому эффективных средств защиты нет, я уже не говорю о гипотетической возможности России применить в случае масштабного ввода войск НАТО тактическое ядерное оружия", - сказал Евсеев. По его словам, нельзя отрицать тот факт, что на территории Украины присутствуют военные западных стран, в том числе выходцы из Великобритании и Германии, которые обслуживают западную военную технику или консультируют украинских военачальников. "Думаю, что немецкие военнослужащие присутствуют на территории Украины, просто речь не идет о вводе готовых бригад или батальонах… Они являются и советниками, и техническими специалистами, а иногда используются даже при проведении боевых действий", - заключил эксперт. Ранее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине. Позднее Макрон, подвергшийся резкой критике за заявления о возможности отправки солдат на Украину, сообщил, что все его слова о конфликте на Украине обдуманы. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Президент РФ Владимир Путин ранее в послании Федеральному собранию заявил, что опасные действия и заявления Запада во внешней политике грозят конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации. Он упомянул, что на Западе заявляют о неких намерениях России напасть на Европу, при этом сами они выбирают цели на российской территории для нанесения ударов и средства поражения. Кроме того, он заявил, что у России есть оружие, которое может поражать цели на территории стран Запада. При этом Путин назвал бредом заявления о том, что Россия якобы намеревается напасть на Европу, а также предупредил, что последствия от возможных интервенций Запада на Украину будут трагичными.

https://ria.ru/20240301/rasshifrovka-1930483585.html

https://ria.ru/20240301/bundesver-1930484540.html

https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html

https://ria.ru/20240301/pentagon-1930366220.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, россия, владимир евсеев, нато, в мире, германия, разговор немецких военных об атаке на крымский мост