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Канада не исключила отправку военных на Украину для обучения ВСУ - РИА Новости, 01.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:23 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/ukraina-1930485945.html
Канада не исключила отправку военных на Украину для обучения ВСУ
Канада не исключила отправку военных на Украину для обучения ВСУ - РИА Новости, 01.03.2024
Канада не исключила отправку военных на Украину для обучения ВСУ
Канада допускает возможность послать ограниченное количество военных для обучения украинских солдат на территории Украины, но при условии, что обучение будет... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T14:23
2024-03-01T14:23
специальная военная операция на украине
в мире
украина
канада
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Канада допускает возможность послать ограниченное количество военных для обучения украинских солдат на территории Украины, но при условии, что обучение будет проходить вдали от фронта в рамках небоевой миссии, сообщает издание Toronto Star со ссылкой на канадского министра обороны Билла Блэра. "Это должно быть осуществлено тщательным и ограниченным образом, возможность предоставления обучения. Я не хочу размещать личный состав канадских вооруженных сил вблизи театра боевых действий, что может создать впечатление будто мы в какой-то степени берем на себя боевую роль", - отметил министр в интервью изданию. Он добавил, что в Париже на этой неделе обсуждалась возможность обучения украинских солдат на территории их страны. При этом ряд стран выразили обеспокоенность тем, что эта миссия может быть расценена как боевая задача. "Я думаю, что стороны пришли к широкому консенсусу о том, что это неприемлемо и мы этого делать не будем", - подчеркнул министр. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине. Позднее Макрон, подвергшийся резкой критике за заявления о возможности отправки солдат на Украину, сообщил, что все его слова о конфликте на Украине обдуманы. Как сообщил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль обратил внимание на слова президента Франции о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html
https://ria.ru/20240301/pentagon-1930366220.html
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в мире, украина, канада, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Канада, Вооруженные силы Украины
Канада не исключила отправку военных на Украину для обучения ВСУ

Toronto Star: Канада может отправить контингент для обучения украинских военных

© Фото : U.S. Marine Corps Forces / Tyler MainКанадские военные во время учений
Канадские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© Фото : U.S. Marine Corps Forces / Tyler Main
Канадские военные во время учений. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Канада допускает возможность послать ограниченное количество военных для обучения украинских солдат на территории Украины, но при условии, что обучение будет проходить вдали от фронта в рамках небоевой миссии, сообщает издание Toronto Star со ссылкой на канадского министра обороны Билла Блэра.
"Это должно быть осуществлено тщательным и ограниченным образом, возможность предоставления обучения. Я не хочу размещать личный состав канадских вооруженных сил вблизи театра боевых действий, что может создать впечатление будто мы в какой-то степени берем на себя боевую роль", - отметил министр в интервью изданию.
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Он добавил, что в Париже на этой неделе обсуждалась возможность обучения украинских солдат на территории их страны. При этом ряд стран выразили обеспокоенность тем, что эта миссия может быть расценена как боевая задача. "Я думаю, что стороны пришли к широкому консенсусу о том, что это неприемлемо и мы этого делать не будем", - подчеркнул министр.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине. Позднее Макрон, подвергшийся резкой критике за заявления о возможности отправки солдат на Украину, сообщил, что все его слова о конфликте на Украине обдуманы.
Как сообщил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль обратил внимание на слова президента Франции о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
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