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В Кремле не планируют публиковать текст соглашения с Украиной от 2022 года - РИА Новости, 01.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:16 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/ukraina-1930466316.html
В Кремле не планируют публиковать текст соглашения с Украиной от 2022 года
В Кремле не планируют публиковать текст соглашения с Украиной от 2022 года - РИА Новости, 01.03.2024
В Кремле не планируют публиковать текст соглашения с Украиной от 2022 года
Кремль не хотел бы публиковать проект текста мирного соглашения РФ и Украины 2022 года, процесс был прекращен Киевом по команде Лондона, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T13:16
2024-03-01T13:16
специальная военная операция на украине
в мире
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украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Кремль не хотел бы публиковать проект текста мирного соглашения РФ и Украины 2022 года, процесс был прекращен Киевом по команде Лондона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Один из журналистов попросил Пескова прокомментировать опубликованный в газете The Wall Street Journal проект мирного договора России и Украины от 2022 года, почти согласованного, но не подписанного в апреле 2022 года. По данным издания, среди условий обсуждалось также, что из всех территорий под безусловным российским контролем сохранялся бы только Крым, а будущее ЛНР и ДНР должны были определить в ходе личных переговоров президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского. "Единственное, что я могу сказать - это то, что в марте 2022 года были одни условия на земле, сегодня другие условия и другой, собственно, юридический статус территорий, которые стали регионами Российской Федерации, это записано в конституции нашей страны", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, была ли готова Россия вывести войска с территории Херсонской и Запорожской областей в тот момент. "В целом да, действительно, был согласованный текст, но мы не хотели бы его публиковать. Текст и весь переговорный процесс был прекращен по решению украинской стороны по команде, полученной из Великобритании", - добавил он.
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в мире, россия, украина, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Дмитрий Песков
В Кремле не планируют публиковать текст соглашения с Украиной от 2022 года

Песков: Кремль не хочет публиковать текст мирного договора с Украиной 2022 года

© РИА Новости / Генеральное консульство РФ в Стамбуле | Перейти в медиабанкРоссийско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле
Российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Генеральное консульство РФ в Стамбуле
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Российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Кремль не хотел бы публиковать проект текста мирного соглашения РФ и Украины 2022 года, процесс был прекращен Киевом по команде Лондона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Один из журналистов попросил Пескова прокомментировать опубликованный в газете The Wall Street Journal проект мирного договора России и Украины от 2022 года, почти согласованного, но не подписанного в апреле 2022 года. По данным издания, среди условий обсуждалось также, что из всех территорий под безусловным российским контролем сохранялся бы только Крым, а будущее ЛНР и ДНР должны были определить в ходе личных переговоров президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского.
"Единственное, что я могу сказать - это то, что в марте 2022 года были одни условия на земле, сегодня другие условия и другой, собственно, юридический статус территорий, которые стали регионами Российской Федерации, это записано в конституции нашей страны", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, была ли готова Россия вывести войска с территории Херсонской и Запорожской областей в тот момент.
"В целом да, действительно, был согласованный текст, но мы не хотели бы его публиковать. Текст и весь переговорный процесс был прекращен по решению украинской стороны по команде, полученной из Великобритании", - добавил он.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаДмитрий Песков
 
 
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