В Кремле не планируют публиковать текст соглашения с Украиной от 2022 года
Песков: Кремль не хочет публиковать текст мирного договора с Украиной 2022 года
© РИА Новости / Генеральное консульство РФ в Стамбуле | Перейти в медиабанкРоссийско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле
Российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Кремль не хотел бы публиковать проект текста мирного соглашения РФ и Украины 2022 года, процесс был прекращен Киевом по команде Лондона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Один из журналистов попросил Пескова прокомментировать опубликованный в газете The Wall Street Journal проект мирного договора России и Украины от 2022 года, почти согласованного, но не подписанного в апреле 2022 года. По данным издания, среди условий обсуждалось также, что из всех территорий под безусловным российским контролем сохранялся бы только Крым, а будущее ЛНР и ДНР должны были определить в ходе личных переговоров президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского.
"Единственное, что я могу сказать - это то, что в марте 2022 года были одни условия на земле, сегодня другие условия и другой, собственно, юридический статус территорий, которые стали регионами Российской Федерации, это записано в конституции нашей страны", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, была ли готова Россия вывести войска с территории Херсонской и Запорожской областей в тот момент.
"В целом да, действительно, был согласованный текст, но мы не хотели бы его публиковать. Текст и весь переговорный процесс был прекращен по решению украинской стороны по команде, полученной из Великобритании", - добавил он.