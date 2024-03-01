https://ria.ru/20240301/ukraina-1930466316.html

В Кремле не планируют публиковать текст соглашения с Украиной от 2022 года

В Кремле не планируют публиковать текст соглашения с Украиной от 2022 года - РИА Новости, 01.03.2024

В Кремле не планируют публиковать текст соглашения с Украиной от 2022 года

Кремль не хотел бы публиковать проект текста мирного соглашения РФ и Украины 2022 года, процесс был прекращен Киевом по команде Лондона, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T13:16

2024-03-01T13:16

2024-03-01T13:16

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Кремль не хотел бы публиковать проект текста мирного соглашения РФ и Украины 2022 года, процесс был прекращен Киевом по команде Лондона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Один из журналистов попросил Пескова прокомментировать опубликованный в газете The Wall Street Journal проект мирного договора России и Украины от 2022 года, почти согласованного, но не подписанного в апреле 2022 года. По данным издания, среди условий обсуждалось также, что из всех территорий под безусловным российским контролем сохранялся бы только Крым, а будущее ЛНР и ДНР должны были определить в ходе личных переговоров президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского. "Единственное, что я могу сказать - это то, что в марте 2022 года были одни условия на земле, сегодня другие условия и другой, собственно, юридический статус территорий, которые стали регионами Российской Федерации, это записано в конституции нашей страны", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, была ли готова Россия вывести войска с территории Херсонской и Запорожской областей в тот момент. "В целом да, действительно, был согласованный текст, но мы не хотели бы его публиковать. Текст и весь переговорный процесс был прекращен по решению украинской стороны по команде, полученной из Великобритании", - добавил он.

https://ria.ru/20240226/sammit-1929537469.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, дмитрий песков