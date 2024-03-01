https://ria.ru/20240301/ukraina-1930419857.html

Французы не будут умирать за Украину, заявили в Париже

Французы не будут умирать за Украину, заявили в Париже - РИА Новости, 01.03.2024

Французы не будут умирать за Украину, заявили в Париже

Боевые подразделения французской армии не появятся на Украине, заявил министр иностранных дел республики Стефан Сежурне в эфире радиостанции France Inter. РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T11:07

2024-03-01T11:07

2024-03-01T12:07

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ПАРИЖ, 1 мар — РИА Новости. Боевые подразделения французской армии не появятся на Украине, заявил министр иностранных дел республики Стефан Сежурне в эфире радиостанции France Inter."Французы не будут умирать за Украину. Мы не будем направлять войска, ведущие боевые действия, потому что были установлены рамки, а именно помешать России победить, не ведя войну с Россией. И уже в этих рамках ничего не исключено, что и сказал президент", — сказал глава МИД.Так он ответил на вопрос радиослушателя, помнит ли Эммануэль Макрон, что французы избрали президентом его, а не Владимира Зеленского. Слушатель добавил, что "никто не хочет направлять своих детей умирать за Украину".Глава МИД заявил, что усилия Парижа направлены на избежание войны, а не на добавление беспокойства французам.Раскол в ЕвропеВ минувший понедельник около десяти европейских лидеров провели в Париже встречу по вопросу поддержки киевского режима. По ее итогам Макрон сообщил, что обсуждался вопрос отправки военных на Украину, но консенсуса достичь не удалось. Он добавил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не победила в этой войне".На следующий день участники встречи или их представители выступили с заявлениями, что речи об отправке каких-либо воинских подразделений на помощь Киеву не идет.Как написало издание Politico, слова Макрона должны были прозвучать как предупреждение Кремлю, но на деле показали все "расколы и трещины на Западе" и продемонстрировали панические настроения.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле обратили внимание на обсуждение отправки европейских военных на Украину. Он подчеркнул, что такое развитие событий сделает неизбежным прямое военное столкновение между НАТО и Россией.

https://ria.ru/20240301/ukraina-1930186622.html

https://ria.ru/20240227/makron-1929757064.html

https://ria.ru/20240301/makron-1930395105.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, франция