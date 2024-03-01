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Французы не будут умирать за Украину, заявили в Париже - РИА Новости, 01.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:07 01.03.2024 (обновлено: 12:07 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/ukraina-1930419857.html
Французы не будут умирать за Украину, заявили в Париже
Французы не будут умирать за Украину, заявили в Париже - РИА Новости, 01.03.2024
Французы не будут умирать за Украину, заявили в Париже
Боевые подразделения французской армии не появятся на Украине, заявил министр иностранных дел республики Стефан Сежурне в эфире радиостанции France Inter. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T11:07
2024-03-01T12:07
специальная военная операция на украине
в мире
украина
франция
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ПАРИЖ, 1 мар — РИА Новости. Боевые подразделения французской армии не появятся на Украине, заявил министр иностранных дел республики Стефан Сежурне в эфире радиостанции France Inter."Французы не будут умирать за Украину. Мы не будем направлять войска, ведущие боевые действия, потому что были установлены рамки, а именно помешать России победить, не ведя войну с Россией. И уже в этих рамках ничего не исключено, что и сказал президент", — сказал глава МИД.Так он ответил на вопрос радиослушателя, помнит ли Эммануэль Макрон, что французы избрали президентом его, а не Владимира Зеленского. Слушатель добавил, что "никто не хочет направлять своих детей умирать за Украину".Глава МИД заявил, что усилия Парижа направлены на избежание войны, а не на добавление беспокойства французам.Раскол в ЕвропеВ минувший понедельник около десяти европейских лидеров провели в Париже встречу по вопросу поддержки киевского режима. По ее итогам Макрон сообщил, что обсуждался вопрос отправки военных на Украину, но консенсуса достичь не удалось. Он добавил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не победила в этой войне".На следующий день участники встречи или их представители выступили с заявлениями, что речи об отправке каких-либо воинских подразделений на помощь Киеву не идет.Как написало издание Politico, слова Макрона должны были прозвучать как предупреждение Кремлю, но на деле показали все "расколы и трещины на Западе" и продемонстрировали панические настроения.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле обратили внимание на обсуждение отправки европейских военных на Украину. Он подчеркнул, что такое развитие событий сделает неизбежным прямое военное столкновение между НАТО и Россией.
https://ria.ru/20240301/ukraina-1930186622.html
https://ria.ru/20240227/makron-1929757064.html
https://ria.ru/20240301/makron-1930395105.html
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в мире, украина, франция
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция
Французы не будут умирать за Украину, заявили в Париже

Глава МИД Франции Сежурне: французы не будут умирать за Украину

© AP Photo / Vadim GhirdaФранцузский военный во время учений
Французский военный во время учений - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Французский военный во время учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 1 мар — РИА Новости. Боевые подразделения французской армии не появятся на Украине, заявил министр иностранных дел республики Стефан Сежурне в эфире радиостанции France Inter.
"Французы не будут умирать за Украину. Мы не будем направлять войска, ведущие боевые действия, потому что были установлены рамки, а именно помешать России победить, не ведя войну с Россией. И уже в этих рамках ничего не исключено, что и сказал президент", — сказал глава МИД.
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Так он ответил на вопрос радиослушателя, помнит ли Эммануэль Макрон, что французы избрали президентом его, а не Владимира Зеленского. Слушатель добавил, что "никто не хочет направлять своих детей умирать за Украину".
Глава МИД заявил, что усилия Парижа направлены на избежание войны, а не на добавление беспокойства французам.

Раскол в Европе

В минувший понедельник около десяти европейских лидеров провели в Париже встречу по вопросу поддержки киевского режима. По ее итогам Макрон сообщил, что обсуждался вопрос отправки военных на Украину, но консенсуса достичь не удалось. Он добавил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не победила в этой войне".
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На следующий день участники встречи или их представители выступили с заявлениями, что речи об отправке каких-либо воинских подразделений на помощь Киеву не идет.
Как написало издание Politico, слова Макрона должны были прозвучать как предупреждение Кремлю, но на деле показали все "расколы и трещины на Западе" и продемонстрировали панические настроения.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле обратили внимание на обсуждение отправки европейских военных на Украину. Он подчеркнул, что такое развитие событий сделает неизбежным прямое военное столкновение между НАТО и Россией.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
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